Wirtschaft Die Allschwiler Biotechfirma Polyphor erhält einen neuen Namen Nach der Fusion mit einer US-Firma nennt sich Polyphor künftig Spexis. Der Schwerpunkt der Aktivitäten bleibt im Baselbiet. Andreas Möckli 05.01.2022, 18.20 Uhr

Für den Wechsel des Logos am Sitz des ehemaligen Pharmaunternehmens Polyphor in Allschwil blieb noch keine Zeit. Neu heisst die Firma Spexis. Georgios Kefalas / Keystone

Die Biotechfirma Polyphor hat einen neuen Namen erhalten: Spexis. Was nach einem Kunstwort klingt, ist vom Lateinischen «spes continua» abgeleitet. Dies bedeutet so viel wie ­andauernde Hoffnung. Für eine Biotechfirma, die wegen ausbleibender Forschungserfolge eigentlich stets von einer Pleite bedroht ist, an sich ein recht passender Name. Gleichzeitig zeugt er von einer gewissen ­Bescheidenheit, und die ist in dieser Branche eher selten. Schliesslich gilt es Investoren von der Zukunftshoffnung eines vielversprechenden Medikaments zu überzeugen.

So sieht das neue Logo aus. zvg

Der Namenswechsel ist eine Folge der Übernahme von Polyphor durch die US-Biotechfirma Enbiotix. Diese wurde wiederum nötig, weil Polyphor Ende Juni kurz vor dem Aus stand, da ein wichtiges Präparat gegen Brustkrebs nicht den gewünschten Erfolg bewirkte. In der Folge büsste die Aktie an der Börse um über 70 Prozent ihres Werts ein. Rund 20 Mitarbeitende wurden entlassen.

Als Retterin in der Not sprang Enbiotix ein. Während sich die Amerikaner im Besitz privater Investoren befanden, werden die Aktien von Polyphor seit 2018 an der Schweizer ­Börse gehandelt. Enbiotix kann sich so einen teuren Börsengang er­sparen. Mit der Transaktion ­halten die Enbiotix-Aktionäre rund 75 Prozent an der neuen Firma, während sich die Polyphor-­Eigner mit einem ­Anteil von rund 25 Prozent begnügen müssen.

Forschung bleibt in Allschwil angesiedelt

Geführt wird Spexis vom Amerikaner Jeffrey Wager, der bisherige Polyphor-Chef Gökhan Batur verlässt das Unternehmen, steht aber noch für einige Zeit als Berater zur Seite. Wager war zuvor Chef von Enbiotix. Er wird pro Monat rund zwei Wochen in Allschwil tätig sein. Dort arbeitet die Mehrheit der Angestellten – 20 von insgesamt 35. Die Forschungsaktivitäten werden auch weiterhin vor allem in Allschwil angesiedelt sein, wie ein Sprecher sagt.

Das vielversprechendste Präparat stammt von Enbiotix. Es handelt sich um ein inhalierbares Medikament gegen eine angeborene Stoffwechselkrankheit namens Cystische Fibrose. In Europa ist es bereits seit 2010 als Erstlinientherapie für Lungeninfektionen zugelassen. Nun will die neue Firma das Medikament in den USA zur Zulassung bringen. Grünes Licht wird für 2023 erwartet. Bis auf die Mitarbeitende sind noch keine Zahlen des neuen Unternehmens bekannt. Diese sollen anlässlich des Jahresabschlusses 2021 veröffentlicht werden.