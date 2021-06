«Housing First»: Zu wenige Wohnungen für Obdachlose

Wohnungsnot Zu wenige Wohnungen für «Housing First»: Obdachlose müssen in Basel weiterhin auf der Strasse schlafen Es gibt viele Interessenten für das Hilfsprogramm für Wohnungslose. Aber im Gegensatz zu den Vorzeige-Städten in Finnland, fehlt in Basel die staatliche Unterstützung. Helena Krauser 23.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Basel soll mit «Housing First» die Obdachlosigkeit bekämpft werden. Bild: Ruedi Leuenberger





Seit rund einem Jahr führt Basel-Stadt das Pilotprojekt «Housing First» durch. Der Kanton ist somit Vorreiter bei einem Konzept, das mittlerweile europaweit diskutiert wird und in einigen Ländern bereits grosse Erfolge im Kampf gegen die Obdachlosigkeit erzielen konnte. Allerdings gestaltet sich die Umsetzung in Basel als schwierig.

Das Aktionsprogramm stellt Obdachlosen eine Wohnung zur Verfügung, ohne dass sie ihre sonstigen Probleme, wie Suchtabhängigkeiten oder psychische Beschwerden gelöst haben müssen. In Basel liegt es in der Obhut der Heilsarmee und der Sozialhilfe. Die Idee: Wer ein stabiles Zuhause hat, kann mehr Energie aufwenden, um wieder Ordnung in das eigene Leben zu bringen.

In Finnland sank die Zahl der Obdachlosen durch «Housing First» um 35 Prozent. In Basel-Stadt haben sich bereits 17 Obdachlose für das Programm angemeldet. Aber nur acht Personen konnte bereits eine Wohnung zur Verfügung gestellt werden. Denn es stehen viel zu wenige Wohnungen zur Verfügung.

Auch Stiftungen wollen sich nicht beteiligen

Warum funktioniert die Akquise der Wohnungen in Finnland so gut und in Basel nicht? Im Unterschied zu Basel werden die Wohnungen in den finnischen Städten von «Housing First» aufgekauft. Während die Obdachlosen in Basel also auf die Grosszügigkeit privater Immobilienbesitzer angewiesen sind, kann das Programm in Finnland selbst Wohnungen zur Verfügung stellen. Unterstützt wird es dabei vom Staat, von NGOs und der finnischen Lotterie.

Damit ist ein grosses Problem gelöst, denn: «Viele Liegenschaftsbesitzer sind eher skeptisch, wenn sie von dem Programm hören. Sie haben Angst, dass die Miete nicht bezahlt wird oder sonstige Probleme mit den Mietern entstehen», so Thomas Baumgartner, Gesamtleiter «Heilsarmee Wohnen». Er berichtet von einigen Fällen in denen er Liegenschaftsverwaltungen angefragt habe, aber nach anfänglichem Zuspruch keine Rückmeldung mehr erhielt. Auch die Anfrage bei Basler Stiftungen blieb erfolglos. «Selbst bei der Christoph Merian Stiftung, die sich an der Studie zur Obdachlosigkeit in Basel-Stadt beteiligte und dabei «Housing First» empfahl, biss ich auf Granit», sagt er.

Seine Kritik richtet sich daher in erster Linie an die Liegenschaftsbesitzer und Verwalter. Allerdings wünscht er sich auch vom Kanton mehr Engagement, um geeignete Wohnungen zu finanzieren. Drei der derzeit acht verfügbaren Wohnungen werden gemäss Ruedi Illes, Amtsleiter bei der Sozialhilfe staatlich finanziert. Im nationalen Vergleich ist das allerdings eher dürftig. «In Mulhouse läuft das Programm schon länger. Dort stellt die Kommune die Wohnungen zur Verfügung. Die Obdachlosen haben dann sogar die Möglichkeit, sich zwei bis drei Wohnungen anzuschauen und eine auszusuchen», so Baumgartner.

Sozialhilfe will Auswertung abwarten

Die Problematik, die sich nun abzeichnet, befürchtete Michel Steiner vom Verein für Gassenarbeit «Schwarzer Peter» bereits bei der Lancierung des Pilotprojekts. In einem Prospekt über das Konzept schrieb er: «Man kann nur hoffen, dass die Umsetzung von ‹Housing First› nicht am Hauptproblem scheitert, nämlich dem Mangel an Wohnraum beziehungsweise dem zu wenig forcierten Akquirieren von geeigneten Liegenschaften durch den Kanton.» Zwar sei man mit der Umsetzung der Wohnraum-Initiativen langfristig auf dem richtigen Weg. «Bei kurzfristigen Umsetzungen klemmt es aber», sagt Steiner heute.

Auch Illes hält fest, dass es «eine grosse Herausforderung ist, auf dem ‹privaten› Wohnungsmarkt für diese Personen Wohnungen zu finden.» Für die Sozialhilfe mache es allerdings wenig Sinn während des laufenden Pilotprojekts punktuelle Anpassungen vorzunehmen. «Vielmehr erscheint es sinnvoller, eine umfassende Auswertung zu machen und dann die notwendigen Schlüsse zu ziehen», so Illes.

«Housing First» fiel nach der Annahme der vier Wohn-Initiativen im Jahr 2018 auf fruchtbaren Boden. «Ohne diese Initiativen, hätte das Programm gar nicht realisiert werden können», sagt Baumgartner. Doch nun brauche es mehr Engagement, um weitere Erfolge zu erzielen.