Rue de Bâle «Wrack-Putzete» an der Grenze: Hinter den Autos kommen Altreifen, Müllsäcke und vergammelte Matratzen zum Vorschein Ein Grossaufgebot an Abschleppwagen entfernte ausrangierte Autos, die seit Jahren die Rue de Bâle zwischen Allschwil und dem Elsass verunstaltet hatten. Alexandra von Ascheraden Jetzt kommentieren 22.12.2021, 05.00 Uhr

Die Rue de Bâle wurde jahrelang als Abstellplatz für Autos benutzt. Damit ist jetzt Schluss. Alexandra von Aescheraden

Gleich fünf Abschleppwagen von «Alsace Dépannage» fahren mit blinkenden Warnlichtern unter dem Förderband der Kibag in Allschwil durch. Sie reihen sich am Randstreifen der Rue de Bâle auf und beginnen, Autowrack um Autowrack auf ihre Ladeflächen zu hieven. Hinter den Autos kommen Altreifen, Müllsäcke und vergammelte Matratzen zum Vorschein. Sofort blockieren Gemeindearbeiter die frei gewordenen Stellen mit Plastikabsperrungen, damit nicht bald die nächsten Schrottautos an dieser Stelle stehen. Im Januar werden die provisorischen Abgrenzungen durch fest installierte Pfosten ersetzt.

Thomas Zeller, Bürgermeister von Hégenheim, sagt:

«Das Auto hier habe ich selbst markiert. Es steht schon seit einem Jahr da.»

Nur zu diesem Zweck hat er stets eine Spraydose im Kofferraum. Steht ein aufgegebener Wagen zu lange unbewegt auf dem Grund seiner Gemeinde, markiert er den Reifenstand und lässt das Gefährt abschleppen, wenn es auch nach einigen Wochen noch nicht bewegt wurde.

Zeller beobachtet das zügige Arbeiten der Abschleppwagen mit Genugtuung: «Diese Strasse ist ein wichtiger Zubringer für die Pendler und künftig auch für den gerade entstehenden Parc des Carrières, der hier angrenzt. Es war sehr unbefriedigend für uns, dass sie derart verwahrlost wirkte. Die Leute haben uns immer wieder angesprochen. Aber uns waren die Hände gebunden.»

Vor der Deadline werden einige Gefährte abgeholt

Pascale Schmidiger, Bürgermeisterin von Saint-Louis und Vizepräsidentin der Collectivité européenne d’Alsace (CeA), erklärt:

«Wir waren machtlos. Bislang war die Verwaltung in Colmar dafür zuständig. Dort wurde die Verantwortung von Amt zu Amt weitergeschoben.»

Es klemmte über Jahre. Doch jetzt ist Besserung angekündigt. «Seit April liegt die Verantwortung bei der CeA, also direkt bei uns. Wir können endlich handeln», sagt sie zufrieden. Kosten der Aktion inklusive Entsorgung beziffert sie mit rund 10'000 Euro. Nochmals so viel würden die Baumassnahmen kosten.

Seit vor einer Woche bekannt wurde, dass abgeschleppt wird, sind auf wundersame Weise von ehemals 40 Autos, die den Gratisparkraum dauerhaft blockiert haben, nur noch 26 übrig. Die allerdings machen durchwegs nicht den Eindruck, als wären sie noch fahrtüchtig.

In Frankreich als illegaler entsorgter Müll betrachtet

«Auffällig ist, dass alles Schweizer Autos sind», merkt Pascale Schmidiger an. Das erkenne man an der Grösse der vorderen Kennzeichenhalter. Die wenigen Fahrzeuge, die noch Kontrollschilder tragen, werden mit rot-weissem Absperrband umwickelt.

«Falls sie morgen noch hier stehen, holen wir sie auch ab. Für den Fall, dass es doch Pendlerfahrzeuge sind, werden wir diese hier noch einen Monat kostenpflichtig einlagern. Danach kommen auch sie direkt in die Schrottpresse.»

Dies stellt Jean-Marc Grienenberger klar, Chefingenieur Strassenunterhalt Südelsass der CeA, der die Arbeiten überwacht. Anders als in der Schweiz würden markierte, aufgegebene Fahrzeuge ohne Kennzeichen in Frankreich als illegal entsorgter Müll betrachtet – und verschrottet.

Im deutschen Teil des Dreiländerecks ist das Autowrackproblem offenbar weniger gross. Thomas Batzel vom Polizeipräsidium Freiburg sagt, man zähle in Lörrach und Weil am Rhein je rund 20 Objekte pro Jahr. In den meisten Fällen könne die Eigentümerschaft ausfindig gemacht werden.

Basel-Stadt setzt auf die Sheriffklammer

In der Schweiz wäre es kaum möglich, dass sich auf Allmend über Jahre derart viele Fahrzeuge ansammeln wie entlang der Rue de Bâle. In Basel-Stadt kommt bei Objekten ohne Kontrollschilder oder Versicherungsschutz die Sheriffklammer zum Einsatz, erklärt Toprak Yerguz, Kommunikationsleiter beim Justiz- und Sicherheitsdepartement.

Vereinzelt könne der Halter oder die Halterin nicht ausfindig gemacht werden. Dann folge eine Verwertungsverfügung, die nach 90 Tagen in Kraft trete. Das ist laut Yerguz pro Jahr bei etwa 70 bis 90 Fahrzeugen der Fall. Die «geklammerten» Autos lasse die Polizei meist auf Allmend stehen, sagt Yerguz. Aus Platzgründen – und weil es günstiger sei.

Niemandsland rückt auf Wunschliste von Baselland Die Rue de Bâle führte auf dem Abschnitt entlang der Landesgrenze bis vor Kurzem ein Schattendasein. Niemand interessierte sich gross für sie. Trotz der Kuriosität, dass sie bis zur Trottoirkante auf Allschwiler und somit Schweizer Gebiet liegt – die Strasse selbst jedoch auf französischem Grund der Gemeinden Hégenheim und Saint-Louis. Seit der Bau des Zuba, des Zubringers Bachgraben-Allschwil, in absehbare Nähe rückt, hat sich das geändert. Baselland wünscht sich, dass die Strasse entlang der Grenze der Schweiz zugeschlagen wird. Die Franzosen wären einverstanden, sofern sie in der Nähe Realersatz erhalten (die bz berichtete). Die Verhandlungen laufen. (ava)

