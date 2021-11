Er wäre nächstes Jahr 100 geworden: Celestino Piatti wird geehrt

Würdigung Celestino Piatti wird geehrt: Der omnipräsente Jahrhundertdesigner wäre nächstes Jahr hundert geworden Ein Prachtsband würdigt bild- und wortmächtig das vielfältige Schaffen des grossen Basler Grafikers und Künstlers Celestino Piatti. Alfred Schlienger Jetzt kommentieren 02.11.2021, 05.00 Uhr

Sein berühmtestes Motiv war die Eule: Celestino Piatti im Jahr 1987 in seinem Atelier in der Basler St.-Johanns-Vorstadt. Thilo Beu

Ob es einem bewusst ist oder nicht – es ist schlicht unmöglich, Celestino Piatti nicht auf Schritt und Tritt begegnet zu sein, wann auch immer man im 20. Jahrhunderts geboren ist. Der Basler Künstler gilt europaweit als einer der prägendsten Illustratoren und Grafiker ­seiner Zeit. Seine Handschrift – diese leuchtenden Farbflächen, umrandet von dunklen Konturen – hat in all ihrem Variationsreichtum einen grandios ­hohen Wiedererkennungswert. Seine sieben Jahrzehnte umfassende, sprühende Produktivität ist legendär.

Über 500 Plakate und mehr als 6300 Buchumschläge für den Deutschen Taschenbuchverlag (dtv) – mit einer Gesamtauflage von über 200 Millionen Exemplaren – hat er gestaltet. Celestino Piatti ist ein wirkungsmächtiger moderner Klassiker der Designgeschichte. Im kommenden Januar würde der 2007 verstorbene Künstler 100 Jahre alt.

Lebensfroh und farbig lockte der Künstler unsere Sehnsüchte

Piattis lustig grinsender Heliomalt-­Elefant hat uns das Frühstück versüsst, mit seinen Lesefibeln und Kinderbüchern haben wir lesen gelernt, mit den fröhlichen Hamstern Rabattmarken gesammelt, sind zu Dimitri in den Zirkus Knie gepilgert, ins Konzert, Theater oder Cabaret und haben all die dtv-Romane verschlungen, die untrennbar mit seinen Covers verbunden bleiben. Und mit Piatti haben wir auch herausgefunden: «Bier ist etwas Gutes» – und Gauloises und Campari sowieso.

Abends sanken wir glücklich und erschöpft mit dem Piatti-Bär auf eine Schlaraffia-Matratze und träumten von der schönen Rolex Submariner, die er in einen wunderprächtigen Tiefseefisch verwandelte – und die wir uns eh nicht leisten konnten. Lebensfroh und farbig strukturierte der Grafikkünstler unseren Alltag und lockte unsere Sehnsüchte.

Aber neben Konsum und Kultur gibt es immer auch den bedingungslosen Humanisten Piatti, der sich mit seinen Plakaten für Umweltschutz, Flücht­linge und Notleidende engagiert, gegen Krieg, Fremdenfeindlichkeit und Atomkraftwerke – oft auch ohne Honorar. Ein Expertenbeitrag im Buch nennt es die gelungene «Verbindung von ­Moral und Merkantilismus, wie sie auch die Karriere dieses Virtuosen der Werbung und der freien Kunst geprägt hat. Das macht ihn heute so aktuell, in einer Zeit, die so sehr bestimmt ist von einer Sehnsucht nach Integrationsfiguren, die sowohl künstlerisch als auch charakterlich bestehen können».

Man riecht förmlich Farbe und Pinsel: Impressionen aus Celestino Piattis Privatarchiv in Grellingen. Basil Huwyler

Selber charakterisiert der Sohn eines Maurers und einer Bauerntochter seine Tätigkeit ambivalent und nüchtern:

«Unser Beruf hat etwas Gefähr­liches. Er bewegt sich im Gebiet der Kunst, ist aber in erster Linie Handwerk.»

Und fügt gleich eine Warnung bei:

«Für einen begabten jungen ­Menschen steht fest, dass er kaum Zeit für etwas anderes hat. Er sollte von seinem Beruf besessen sein.»

Wie bekam dieser viel beschäftigte Mann, der mit seiner zweiten Frau und seinen Töchtern in Duggingen im Laufental wohnte und arbeitete, selber alles unter einen Hut?

«Die Tür zu seinem Atelierstand immer offen»

Der unvergessene Celestino Piatti wäre hundert geworden. zVg

In ihrem sehr anschaulichen «Versuch eines Porträts» im Buch beschreibt Tochter Barbara Piatti, Co-Herausgeberin des Bandes und promovierte Literatur- und Kulturwissenschafterin, dass sie oft gefragt werde, ob sie den Mann, der so unfassbar viel gearbeitet hat, überhaupt je zu Gesicht bekommen habe: «Oh ja, das haben wir», betont sie. Ihre Schwester und sie hätten das Glück gehabt, einen sehr präsenten ­Vater zu haben, Beruf und Familien­leben seien auch räumlich nicht getrennt gewesen: «Die Tür zu seinem Atelier stand immer offen, weg­geschickt wurden wir nie.» Er habe sich mitten am Nachmittag die Freiheit genommen, mit ihnen zu spielen oder am Waldrand Würstchen zu braten. «An seinen Aufträgen weitergearbeitet hat er dann eben nachts.»

Zu ihren stärksten Erinnerungs­bildern gehörten, ergänzt Barbara Piatti im Gespräch, wie ihr Vater im grössten Chaos konzentriert arbeiten konnte – und doch immer zugänglich blieb. Was empfindet die Tochter als wichtigsten Charakterzug ihres Vaters? Es ­sprudelt ganz schnell und spontan aus ihr heraus:

«Seine unglaubliche Grosszügigkeit in allem, emotional, geistig, materiell, sein ansteckender Überschwang allem Lebendigen gegenüber, sein ganz tiefer Bezug zu Natur und Menschen.»

Impressionen aus Celestino Piattis Privatarchiv in Grellingen. Basil Huwyler

Zwanzig weitere Fachleute setzen sich im opulenten Jubiläumsbuch erhellend mit vielfältigen Aspekten von Piattis Schaffen und Wirken auseinander, so präzis wie konzis. Und jede Aussage ist direkt in der reichen Bebilderung überprüfbar. Sein berühmtestes Motiv ist die Eule. Generell symbolisiert er das Menschliche gern im Tierreich. Und hundertfach erstrahlen variantenreich seine verschmitzt lachenden Sonnen. «Alles, was ich male, hat Augen», hat der Künstler selbst mal gesagt. Aber auf etwas kann man Gift nehmen: Nie und nimmer hätte er das Sünneli der grössten Schweizer Partei gestaltet – und natürlich auch niemals so bieder.

Bei den Buchständern am Kiosk die dtv-Bände nach vorne gestellt

Der Band dokumentiert indirekt auch den gewaltigen Wandel, den das Grafikgewerbe in den letzten Jahren erlebt hat, vom voll Analogen zum voll Digitalen. Das ganze Buch atmet noch die buchstäbliche Handwerklichkeit von Piattis Schaffen, man riecht förmlich Farbe und Pinsel, spürt den sicheren Strich in all den Entwürfen und Skizzen – und sieht: So hat der Meister gearbeitet!

Dazu passt auch das selbstironische Understatement, mit dem Piatti das singuläre Mega-Designprojekt kommentiert, bei dem er über mehr als 30 Jahre hinweg als Art Director den gestalterischen Gesamtauftritt bei dtv verantwortete:

«Immer wenn ich irgendwo an einem Bahnhof oder Flughafen am Kiosk war, habe ich bei den Buchständern die dtv-Bände nach ­vorne gestellt und die Konkurrenz nach hinten. Das war mein Beitrag ans Marketing.»

Das Menschliche im Tierreich: Plakat für den Basler Zoo von 1974. zVg

Über zwei Jahre hat das Team um Barbara Piatti an den Arbeitsstätten ihres Vaters, in Archiven und Lager­hallen recherchiert für diesen Prachtsband. Sind Fundstücke dabei, die sie besonders berührt haben? «Es ist ja so vieles», freut sich die Tochter, «aber zwei Dinge berührten mich schon besonders: Die Skizzenbücher, die er immer bei sich hatte, die ich aber erst jetzt durchgeblättert habe; und seine handschriftlichen Briefe, nie hat er mit der Maschine geschrieben, auch geschäftlich nicht – und er hatte ja eine so unglaublich schöne Handschrift.»

An den Piatti-Tagen in Basel kann nun das Publikum selber eintauchen in diese Schätze.

Celestino Piatti: Alles, was ich male, hat Augen, 408 Seiten, über 500 Abbildungen. Christoph Merian Verlag, Basel 2021. Buchvernissage am 5. November, 18.30 Uhr, Ackermannshof, St.-Johanns-Vorstadt 19/21 in Basel: Verkaufsausstellung am gleichen Ort: 6./7. November, 10-20 Uhr. Piatti für Kinder: Sammelband mit allen sieben Bilderbüchern. Nord Süd Verlag, Zürich 2021 Piatti-Sonderedition mit fünf Best­sellern grosser Autorinnen und Autoren, dtv, München 2021 Alle Infos, auch zu den Archiv-Tagen Ende November und Anfang Januar in Grellingen: www.celestino-piatti.ch