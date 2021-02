Zauberschule Basel Vom Youtube-Video über Zauberkästen und Bücher zum Zauberlehrer: Zwei Basler Zauberer eröffnen eine Schule für zukünftige Magierinnen und Magier Zwei Basler eröffnen per Anfang März eine Zauberschule im Kleinbasel. Ziel ist nicht nur die Sicherung des magischen Nachwuchses, sondern auch das Festigen des Selbstvertrauens und der Auftrittskompetenz der Kinder. Lea Meister 22.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nico Studer (links) und Dominik Golaszewski (rechts) eröffnen im März die erste Zauberschule in der Nordwestschweiz. Kenneth Nars

Dominik und Nico posieren für die Fotos im Scheinwerferlicht auf der Bühne ihres kleinen Theaters am Claragraben. «Das ist schon in Ordnung, wenn das Licht auf mich fokussiert, ich sehe schliesslich besser aus», sagt Nico. Beide lachen. Dominik Golaszewski (30) und Nico Studer (28) sind Vollblutzauberer. Studer bildet zusammen mit Dominik Zemp das Zauberduo «Domenico», Golaszewski tritt als Solokünstler «Omini» auf. Wenn die drei zusammen auftreten, meist vor Kindern, nennen sie sich die «Zaubersocken». Was sie schon fast ihr ganzes Leben lang begleitet, wollen sie jetzt weitergeben: Im März eröffnen sie in Basel die erste Zauberschule der Nordwestschweiz. Das kleine Theater am Claragraben, das Studer zusammen mit seinem Vater umgebaut hat, wird zur Lernstätte der nächsten magischen Generation. Besitzer des Hauses ist Studers Vater, er selbst sei aber «normaler Mieter» und wohne auch direkt in der Wohnung über der Zauberschule. Die Kurseinnahmen aus dem magischen Unterricht sollen die Unkosten decken und im besten Fall einen kleinen Gewinn abwerfen.

Ab dem 1. März werden die beiden Magier im Kleinbasel angehende Zauberer und Zauberinnen an die Kunst der Magie heranführen. Auch sie selbst entdeckten ihr Interesse für die Welt der Magie sehr früh. Nico Studers Karriere startete mit acht Jahren genau so, wie man sich das in Gedanken ausmalt: mit einem Zauberkasten. Was bei vielen für Begeisterung sorgte, dann aber irgendwann abflachte, liess ihn nie mehr los.

Ein Schweizer Meister verzauberte ihn in der Schule

Auch Dominik Golaszewski kam früh in Berührung mit Zaubertricks, die sein Vater ihm immer wieder zeigte. «Das waren Münzentricks und einen Zauberhut habe ich auch in Erinnerung.» Einen Zauberkasten besass selbstverständlich auch er. Dann flachte das Interesse aufgrund eines Schicksalsschlags etwas ab. Bis der damalige Weltmeister seiner Schule einen Besuch abstattete und ihn regelrecht verzauberte. «Damals hat es mich dann wieder richtig gepackt und seither nicht mehr losgelassen.» Was man dann tut? «Man sitzt zu Hause vor dem Spiegel und sagt sich ‹Dich verzaubere ich›.» – «Und man hat keine Freunde mehr, dafür viel Zeit», wirft Nico Studer ein. Wieder lachen beide. Wie so oft. Ob übereinander oder miteinander.

Coronaviren kann man wegzaubern – oder eben doch nicht so ganz. Youtube Zauberschule Basel

Die «Selbstausbildung» begann bei Golaszewski im Internet. Er schaute sich Youtube-Videos an und liess sich inspirieren. Von «Zauberinfluencern» zu reden, wäre aber falsch, «schliesslich ist das ja doch schon einige Jahre her». Bis es ihm irgendwann zu banal wurde und er schliesslich auf Zauberbücher und DVD umstieg. Dann kam die bestandene Aufnahmeprüfung beim Zauberring Basel, wo er seinen heutigen Zauberkollegen Nico Studer kennen lernte. «Damals konnte er noch nicht so viel wie heute», bringt sich Studer wieder ein. Er selbst startete damals ganz ohne Youtube. Von Beginn weg las er sich in die magische Welt ein. Seine Eltern standen ausserdem immer wieder in Kontakt mit dem «Zauberlädeli» beim Spalentor.

«Dort musste ich dann einmal etwas vorzaubern, und als die Besitzerin gesehen hat, dass ich etwas kann, hat sie mich nach hinten in den Laden mitgenommen und mir die besseren Zaubertricks gezeigt.»

Mit zwölf wurde er dann beim Zauberring Basel aufgenommen, als einziger Junger. «Alle anderen waren 50 plus.» Durchaus mühsam war, dass die älteren Genossen ihre Tricks und Geheimnisse lieber für sich behielten. Studer kam deshalb entgegen, dass Golaszewskis Weg auch zum Zauberring Basel führte.

Im Zauberring Basel lernten sich die beiden Magier kennen. Die Freundschaft hält bis heute an. Kenneth Nars

Tricks, wichtige Theorie und Auftrittskompetenz

Was sich seither verändert hat, ist der einfache Zugang zum Wissen. Während man früher Bücher zu Ende lesen und jede Information im Oberstübchen abspeichern musste, kann man heute stets alles online abrufen, was man finden möchte.

«Das ändert nichts daran, dass man an der Zauberei immer dranbleiben muss.»

Am wichtigsten sei hierbei das Üben und Auftreten vor Publikum. Während ein Musiker hört, ob er richtig und wohlklingend spielt oder nicht, ist ein Zauberer stark von seinem Publikum abhängig, denn «wie ein Trick wirklich ankommt, sagt dir dein Spiegelbild nicht», so Studer. Genau da wollen die beiden «Teilzeitprofis», wie sie sich nennen, mit ihrer Zauberschule auch ansetzen. Neben dem Beibringen von Tricks und dem Übermitteln wichtiger, theoretischer Informationen, steht die Auftrittskompetenz stärker im Zentrum, als man vielleicht denken würde. Denn Zaubertricks leben von der Art der Übermittlung. Ein Trick könne noch so gut sein, das Auftreten des Künstlers mache etwa 70 Prozent des Ganzen aus, so Studer. Ein positiver Nebeneffekt eines Kurses in der Zauberschule ist deshalb, dass Kinder an ihrem Selbstbewusstsein arbeiten. Das Zaubern bedient dazu noch alle Sinne und schärft somit auch die Konzentrationsfähigkeit der Nachwuchsmagier.

Die beiden wollen den Kindern, die ihre Kurse besuchen, Tricks, Präzision und Auftrittskompetenz übermitteln, gespickt mit viel Humor. Kenneth Nars

Pädagogik, Präzision und ausgeklügelte Performances

Mit Kindern umgehen, das können sie beide, auch wenn nur Studer als Sekundarschullehrer hauptberuflich mit Kindern arbeitet. Golaszewski ist Architekt. Während Studer mit seinem ausgeprägten pädagogischen Sinn und einer spielerischen Art punktet, hat Golaszewski das Gespür für Präzision und ausgeklügelte Performance-Elemente. Doch ganz so simpel ist es nicht, denn die erwähnten Qualitäten hat der jeweilig andere gleichzeitig irgendwie auch. So verschmelzen die beiden zu einem Duo, das man sich sofort mit einer grossen, neugierigen Kinderschar, aber auch in aller Ernsthaftigkeit und hochkonzentriert auf einer grossen Bühne vorstellen kann. Genau das ist auch der Nährboden der Begeisterung der beiden, denn Vorstellungen vor Erwachsenen und Kindern unterscheiden sich ganz grundlegend.

«Kinder sind die härtesten Kritiker, die man sich vorstellen kann. Wenn ihnen etwas nicht passt, schreien sie es einfach hinaus»,

redet Studer aus Erfahrung. So könne es schon einmal passieren, dass die Zauberer, die oft zu dritt mit Nicos Zauberpartner, der ebenfalls Dominik heisst, auftreten (zusammen bilden sie das Duo Domenico), von den Kindern zu hören bekommen, dass es gefälligst bessere Zauberer auf der Bühne brauche. «Selbstverständlich ist das Teil der Show, am Ende lösen wir dann immer auf, dass wir gar nicht so schlecht sind.» Wieder lachen beide.

Die Zauberschule befindet sich in einem kleinen Theater am Claragraben im Kleinbasel. Kenneth Nars

Wirklich zaubern zu können bleibt ein Traum

Die Idee der Zauberschule entstand vor gut fünf Jahren, erhärtete sich aber durch die auftrittsfreie Zeit während der Pandemie. Mit den Kursen können die beiden im März starten, weil Kinder von den meisten Massnahmen ausgenommen sind. So ist das Alter der Teilnehmenden derzeit dann auch erzwungenermassen auf 16 begrenzt. Als Einstiegsalter empfehlen die beiden künftigen Zauberlehrer zehn. «9 ¾ ginge natürlich auch», sagt Golaszewski und lacht. Harry-Potter-Kennern mag die Anspielung aufgefallen sein. Nach einem längeren Gespräch mit Studer und Golaszewski wirkt die Harry-Potter-Welt wie eine ganz andere als diejenige, zu der die beiden künftig die Türe für Jüngere öffnen. Und doch ist sie das nicht wirklich.

«Harry Potter kann das, was wir alle so gerne können würden. Er kann wirklich zaubern»,

sagt Studer mit einem kindlichen Funkeln in den Augen. «Wirklich zaubern können» – ein ganz wichtiger Punkt, denn was die beiden auf gar keinen Fall wollen, ist Leute an der Nase herumzuführen. «Wir würden nie Zuschauer anlügen und sagen, dass wir wirklich zaubern können, denn das ist nicht fair und vermittelt falschen Halt und falsche Hoffnungen», sind sich die beiden einig. «Bei der Zauberei geht es um die Unterhaltung, um das Abtauchen in eine andere Welt.»

Studer und Golaszewski wollen ihren Beitrag zur Nachwuchsförderung leisten und Verantwortung für die Erhaltung dieser kleinen Welt übernehmen, die sie so sehr verzaubert hat. Eine Welt, in die künftig kleine Basler Zauberlehrlinge eintreten dürfen.