Freipass im Ausgang als Belohnung für den Corona-Test

Zertifikat Gratis-Freipass im Basler Ausgang als Belohnung für den Coronatest Mit den Massentests an Freitagen soll für Basler Jugendliche ein zusätzlicher Anreiz geschaffen werden. Doch das weckt Begehrlichkeiten.

Am kommenden Freitag spucken erstmals auch die Schülerinnen und Schüler der Basler Gymnasien und der FMS ins Röhrchen. Sie werden von da an wöchentlich auf das Corona­virus getestet. Die Teilnahme ist wie auf Stufe Sekundar und Primar freiwillig. Die Gym- und FMS-Schülerinnen und -Schüler erhalten bei einem ­negativen Ergebnis ein Covid-­Zertifikat ausgestellt, das 72 Stunden gültig ist. Wer nicht eh schon geimpft oder genesen ist, erhält damit bequem Zutritt zu Clubs oder Fusballspielen.

Dass die Massentests an den Mittelschulen immer freitags stattfinden, habe primär mit der Auslastung des Labors von Montag bis Donnerstag aufgrund der Massentests an den anderen Schulstufen zu tun, erklärt ­Valentin Kressler, Sprecher des Basler Erziehungsdepartements. Dass bei einem negativen Testergebnis ein Zertifikat ausgestellt wird, hänge aber durchaus mit dieser Terminierung zusammen, gibt Kressler zu. Damit sollen möglichst viele Schülerinnen und Schüler animiert werden, an den Massentests teilzunehmen. Je mehr teilnehmen, desto grösser sei die Sicherheit für die jeweiligen Klassen.

Epidemiologisch von Vorteil

Doch ist es nicht eher kontraproduktiv, wenn sich die mit diesem Freipass ausgestatteten Jugendlichen am Wochenende ins Nachtleben stürzen, dort anstecken und am Montag ihre Schule infizieren? Im Gegenteil, findet Kressler. Der Freitag als Testtag sei epidemiologisch sogar von Vorteil: «Sollte sich jemand am Wochenende anstecken, ist er nicht gleich am Montag ansteckend, sondern meist erst Tage danach. So ist der Test am Freitag sogar von Vorteil.» Auch an den Baselbieter Schulen werden künftig Covid-Zertifikate für negative Test­resultate im Rahmen der Massentests ausgegeben. Gebraucht werden Zertifikate gemäss ­Covid-Verordnung ab dem 16. Altersjahr.

Im Gegensatz zur Stadt führen nicht alle Gymnasien und Fachmaturitätsschulen am gleichen Wochentag ihre Massentests durch. Dies sei vor allem logistisch bedingt, so ­Andrea Bürki, Sprecherin des Krisenstabs. «Die einzelnen Schulen wurden einer Zulieferungs- und Abholregion zugeteilt. Die jeweiligen Abgabetage stehen in direktem Zusammenhang zum Abholplan des Logistikunternehmens.» Der Nachteil: Im Vergleich zur Stadt hat das Zertifikat für die meisten Schülerinnen und Schüler im Baselbiet gefühlt «weniger Wert», wenn die Gültigkeit des Zertifikats noch vor dem Wochenende abläuft.

Vorerst bis zu den Herbstferien

In der Stadt haben derweil nicht alle Lehrpersonen Freude am Freitag als Testtag und der Ausgabe des Zertifikats. Dies bestätigen mehrere von ihnen hinter vorgehaltener Hand. Die Zertifikatsausgabe ist an den Basler Schulen vorerst bis zu den Herbstferien geplant. Wie es danach weitergeht, werde zu einem späteren Zeitpunkt geprüft.

Geht es nach dem Bundesrat, sollen Tests für ein Covid-Zertifikat ohne Symptome ab Oktober kostenpflichtig werden. Die Ausgabe eines Zertifikats an Schülerinnen und Schüler könnte gerade auch deshalb Begehrlichkeiten bei anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern von kantonalen Massentests auslösen. An diesen nehmen unter anderem Einrichtungen in der Gesundheitsbranche, in der Altenpflege und generell Privatunternehmen teil.