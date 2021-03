«Zit zum Koo» Tausende haben sich vor dem Joggeli versammelt: FCB-Demonstration wird zum Volksfest Eigentlich sollte es eine Demonstration gegen die Klubführung werden. Raus kam ein Fest für alle, die sich nach dem Stadion sehnten. Elodie Kolb 15.03.2021, 05.00 Uhr

Schon lange vor Spielbeginn versammeln sich die Fans. Elodie Kolb Einige hundert sind schon vor dem Stadion. Elodie Kolb Die Demonstration ist auf 20 Uhr angekündigt Elodie Kolb FCB-Fans haben Transparente rund um das Stadion aufgehängt. KEYSTONE Es sind auch vierbeinige Demonstranten unterwegs. Elodie Kolb Vor Spielbeginn haben sich um die 5000 Personen versammelt. Elodie Kolb Die Stimmung ist friedlich. Elodie Kolb Obwohl vielerorts Abfallsäcke aufgehängt wurden, liegen viele Dosen am Boden. Elodie Kolb Der Match wird auf die Wand projiziert. Elodie Kolb

Beim Anblick der versammelten FCB-Fangemeinde vor dem Joggeli am Samstagabend könnte man glatt vergessen, dass wir mitten in einer Pandemie stecken. Im Stadion spielt der FC Basel gegen den FC Luzern, draussen protestieren die Fans gegen die Klubführung unter Bernhard Burgener.

Bereits vor dem offiziellen Startschuss um 20 Uhr strömen Fans von allen Seiten vor das Stadion, schnell sind es mehrere Tausend. Mit jedem Tram kommen mehr Menschen in FCB-Schals, -Jacken und -Mützen. Auf der St. Jakobs-Strasse schwingen sie Fahnen und Transparente mit FCB-Motiven. Familien haben sich einheitlich gekleidet, sogar Hunde tragen rotblaue Umhänge.

Die gesamte Woche über hatten Transparente und Flyer in der ganzen Innenstadt für die Demonstration geworben. Es sei «Zit zum koo», um ein Zeichen zu setzen gegen Burgener und für David Degen – «der einzige Hoffnungsträger einer ganzen Region». Auf den letzten Drücker wurde die Kundgebung am Freitag auch noch von der Kantonspolizei bewilligt.

Mit Gesängen und Pyrotechnik für den FCB und gegen Burgener

Die Fangemeinschaft feiert und protestiert mit Pyrotechnik. Bild: Sven Thomann/Freshfocus

«Die Corona-Pandemie hat es bisher verhindert, dass sich die FCB-Familie vereinen und mit geballter Kraft ihre Stimmen erheben konnte», schreibt die Muttenzerkurve im Vorfeld der Demo. Und das wird am Samstag nachgeholt. Bis zum Spielbeginn verteilen sich mehrere tausend Fans vor dem Stadion. Zum Anpfiff geht die Party richtig los: Es werden Feuerwerke gezündet, Gesänge angestimmt. Alle halten, wie von den Organisatoren gefordert, ihre Schals in die Luft, grölen das Basler Lied. Pyros werden gezündet und die Strasse wird in roten Rauch gehüllt. Währenddessen und vielleicht auch deswegen erspielt sich der FCB auf dem Rasen den Sieg gegen Luzern.

Die Maskenpflicht wird auf der Strasse mittelmässig gut eingehalten: Die Personen, die weder ein Bier in der Hand halten noch Zigaretten rauchen, tragen grösstenteils vorschriftsgemäss eine Gesichtsmaske. Aber Bier fliesst reichlich. Die kleinen Grüppchen bemühen sich, genügend Abstand zu halten.

Auf iPads, Smartphones und an der Wand wird der Match verfolgt

Während der grosse Teil der Menschenmenge auf den Strassen steht, gibt es Gruppen, die es sich unter dem Vordach des Stadions gemütlich gemacht haben, einige mit Campingtisch und -stühlen. Andere haben sogar einen Grill mitgebracht. Immer wieder wird ein Fussball über der Menschenmenge in die Luft geworfen, es muss eine Frage der Zeit sein, bis jemand davon getroffen wird. Mit dem ersten Goal des FCB steigt die Stimmung sichtlich, die Fans johlen, ein erstes Bier fliegt durch die Luft. «Das ist richtige Stadionstimmung», sagt ein junger Mann.

Einige schauen das Spiel auf dem Handy, über grosse Musikboxen hört man die Spielkommentare vom Fanradio. Ein anderer projiziert die Übertragung auf eine Mauer. Zwei Männer haben es sich auf einer Bank gemütlich gemacht und verfolgen den Match über ihr iPad. Beide tragen Masken mit FCB-Motiv. Auch sie wollten wieder einmal Stadionfeeling erleben. «Und natürlich auch den Protest gegen die Führung des Vereins unterstützen.» Ein anderer sieht es aber realistisch: «Ich glaube nicht, dass diese Aktion wirklich einen Einfluss darauf hat, wie es mit dem Klub weitergeht». Aber:

«Ich bin seit fünfzehn Jahren dabei und wenn ich die Stimmung hier sehe, wird mir warm ums Herz.»

Immer wieder ruft die Menge «Scheiss Burgener, scheiss Burgener» und erinnert daran, dass es bei der Versammlung nicht nur darum geht, die Spieler im Stadion zu unterstützen, sondern dass es primär ein Protest ist gegen die aktuelle Führung des Vereins. Auch ein langjähriger FCB-Fan bestätigt das: «Eigentlich war die Idee, dass wir heute vor dem Stadion demonstrieren.» Er sei aber auch nicht enttäuscht davon, dass viele Leute gekommen sind, um einfach mal wieder gemeinsam den FCB zu feiern. Dennoch ist er überzeugt: «Wenn man wirklich nur die Leute zählt, die hier sind, um zu protestieren, sind es vielleicht 200 Nasen. Der Rest ist hier, um die Stimmung zu geniessen oder die Möglichkeit zu nutzen, sich mal wieder zu betrinken.»

In der Pause stimmt die Menge das Protestlied an, das die Muttenzerkurve für die Demo geschrieben hat.

«E ganzi Stadt hesch geege di uffbrocht. Die stoot jetzt do: s goot kei Schritt zrugg»,

singt jemand über ein Mikrofon, die Menge grölt mit.

Für die Demo schrieb die Muttenzerkurve ein Protestlied gegen Burgener. Muttenzerkurve

Zurück bleibt vorerst nur der Abfall

Pünktlich zum Abpfiff beginnt es zu regnen und die Versammlung löst sich in wenigen Minuten auf, nur der harte Kern verzieht sich unter das Vordach des Stadions und verharrt. Zurück bleibt eine vermüllte Strasse. Bierdosen, Reste von Feuerwerkskörpern und Zigarettenstummel liegen auf dem Boden und werden durch den Wind umher gewirbelt. Vereinzelt wurden Abfallsäcke angebracht, die aber den gesamten Abend eher leer bleiben. Ob die Demonstration einen Einfluss auf das weitere Geschehen um den Verein hat, wird sich noch zeigen.

Während des gesamten Spiels zeigt die Polizei keine Präsenz. Einzig die Strassen werden mit grossem Abstand zur Menschenmenge von wenigen Polizistinnen und Polizisten abgesperrt. Erst ganz am Ende, als Fans so fest im Tram auf- und abspringen, bis das Tram wackelt, kommt die Polizei näher und greift ein. Die Sicherheitskräfte fordern alle auf, das Tram zu verlassen. Die Situation ist schnell deeskaliert, die Menschen steigen in das nächste Tram und fahren nach Hause; wohl damit zufrieden, mal wieder ansatzweise einen Match «wie früher» erlebt zu haben.