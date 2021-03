Zoo Basel Der Zolli will endlich das Baselbiet erobern: Binninger Jugendhaus muss weichen Die Schutzmatte auf der anderen Seite des Dorenbachviadukts ist eine der wenigen Landreserven, die der Basler Zolli noch hat. Nun hat er bei der Gemeinde Binningen Bedarf angemeldet, wie Recherchen zeigen. Seine Bedingung: Das Jugendhaus darf nur noch bis Baubeginn stehen bleiben. Michael Nittnaus 13.03.2021, 05.00 Uhr

Die 15'000 Quadratmeter grosse Parzelle, an der der Zolli das Baurecht hält, zieht sich vom Dorenbachviadukt rechts genau bis zum Binninger Jugendhaus (oben links) hin. Luftaufnahme: Samuel Hufschmid (21.5.2019)

Die folgende Geschichte hat zwei Seiten: eine positive, geradezu euphorische und eine nachdenkliche, wehmütige. Für die grosse Mehrheit dürfte die frohe Kunde im Vordergrund stehen: Der Zolli will endlich ins Baselbiet. Er bestätigt Recherchen der «Schweiz am Wochenende», wonach er die Gemeinde Binningen kontaktiert hat und zusammen mit Immobilien Basel-Stadt erste Gespräche stattgefunden haben. Basel-Stadt besitzt auf Binninger Boden eine 15'000 Quadratmeter grosse Parzelle, die Schutzmatte, die auf der anderen Seite des Dorenbachviadukts direkt an das bestehende Areal des Zoo Basel angrenzt. An dieser schmalen Landschaftszunge hält der Zolli das Baurecht bis ins Jahr 2070. Aktuell nutzt er das Areal nur für Provisorien wie aktuell für das Vogelhaus sowie für die Gepardenzucht und den eigenen Werkhof. Doch nun konkretisieren sich die Pläne, die Fläche in den kommenden Jahren zum festen Bestandteil des 110'000 Quadratmeter grossen Zoos weiterzuentwickeln.

Vertrag für Jugendhaus-Areal läuft 2024 aus

Nachdenklich stimmt dieses Vorhaben David Zenhäusern. Er ist Leiter des Binninger Jugendhauses Galaxy 4102. Adresse: In den Schutzmatten 10. Das 700 Quadratmeter kleine Grundstück bildet den Abschluss der Schutzmatte und gehört ebenfalls Immobilien Basel-Stadt. Das Baurecht hält aber die Gemeinde Binningen. Noch. Der Baurechtsvertrag hat eine Laufzeit von 30 Jahren und läuft 2024 aus. «Ich wurde von der Gemeinde informiert, dass wir uns in den kommenden Jahren einen neuen Standort suchen müssen. Das Jugendhaus wird wegen der Zolli-Erweiterung abgerissen», sagt Zenhäusern auf Anfrage. Dabei laufe das Jugendhaus sehr gut, der Standort sei ideal. Erst vergangenes Jahr habe man das 25-jährige Bestehen gefeiert. Wie sehr er dem Ort nachtrauern werde, hänge davon ab, wie der neue Standort aussieht, will Zenhäusern nicht schwarzmalen. Doch bis jetzt ist noch nichts in Sicht. «Ich würde mich jetzt lieber mit anderem beschäftigen als mit dieser Unsicherheit», sagt er.

Das Jugendhaus Binningen feierte 2020 erst gerade sein 25-jähriges Bestehen. Alle sind sich eigentlich einig, dass der Standort ideal ist: zentral und doch etwas abgeschottet. Nun geht die Ersatzsuche los. Bild: Kenneth Nars (22.1.2021)

Beide Emotionen in sich vereint der Binninger Gemeinderat Philippe Meerwein:

«Wir sind natürlich Feuer und Flamme, dass der Zolli nun zu uns kommen möchte. Das bedeutet für Binningen eine grosse Aufwertung»,

sagt er auf Anfrage. Das Schicksal des Jugendhauses bedauert der SP-Politiker dagegen: «Wir fragten den Zolli, ob er das Jugendhaus in seine Pläne einbinden und das Gebäude übernehmen kann, doch er teilte uns bereits mit, dass er nicht interessiert sei.» Zu gross seien die potenziellen Nutzungskonflikte zwischen Tierhaltung und einem Treffpunkt für Jugendliche mit entsprechenden Lärmemissionen. Meerwein und Zenhäusern hoffen nun, dass das Gebäude nicht gleich 2024 abgerissen werden muss, sondern Binningen vielleicht eine Vertragsverlängerung von ein paar Jahren erhält.

Fest steht: Der Robi-Spielplatz interessiert den Zolli nicht

«Das hängt vom Zoo Basel ab. Er gibt den Takt vor», sagt Barbara Neidhart, Sprecherin von Immobilien Basel-Stadt. Sie macht keinen Hehl daraus, dass die Wünsche des Zollis Priorität haben. Von der «Schweiz am Wochenende» mit den Recherchen konfrontiert, hält Heidi Rodel, Projektleiterin Planung beim Zolli, fest: «Wenn wir bauen, dann ist das Jugendhaus sicher am falschen Ort und muss weichen. Bis wir bauen, kann es aber stehen bleiben.» Einen konkreten Zeitplan gebe es noch nicht genau so wenig wie ein Konzept, was für Gehege der Zolli auf der Schutzmatte ansiedeln möchte. 2024 würden die Bagger aber noch nicht auffahren, beruhigt sie. Erst käme die Erweiterung auf den heutigen Zolli-Parkplatz dran.

«Vieles ist jetzt Verhandlungssache», sagt Meerwein. Weitere Gespräche sollen dieses Jahr folgen. Zuerst müsse die Gemeinde aber auch noch den Kanton Baselland überzeugen, den Fussweg entlang des Birsigs auf die andere Bachseite zur Baslerstrasse zu verlegen, damit der Zoo bis an den Birsig bauen kann. Und den Wunsch Binningens, dann einen eigenen Zolli-Eingang zu erhalten, hat Rodel zumindest registriert. In einem anderen Punkt, der Meerwein umtreibt, kann sie sogar schon Entwarnung geben: «Eine Erweiterung bis auf den angrenzenden Robi-Spielplatz ist für uns kein Thema. Die Fläche dort ist zu eng.»

Und auch zum Thema Ozeanium nimmt Rodel glasklar Stellung. Nach dem Volksnein 2019 kursierten Gerüchte, wonach der Zolli das Mega-Projekt nun auf der Schutzmatte realisieren wolle:

«Das Ozeanium war für das Binninger Areal nie eine Option und wird auch nie eine werden.»