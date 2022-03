Zoo Basel Der Zolli zeigt sich mit den Besucherzahlen 2021 zufrieden Trotz zweimonatiger coronabedingter Schliessung hatte der Zolli deutlich mehr Besucher als im Vorjahr, muss aber einen Abbau im Vergleich mit 2019 verzeichnen. Maximilian Karl Fankhauser 30.03.2022, 09.58 Uhr

Die Besucherzahlen im Zoo Basel zeigen einen Aufwärtstrend. zvg

Das Zolli-Jahr 2021 durfte erst ab dem 1. März starten. Zuvor war der Basler Tierpark aufgrund der Massnahmen in Bezug auf die Coronapandemie zum Jahresbeginn geschlossen. Doch die Zahlen von März bis zum Jahresende dürfen sich sehen lassen, wie der Zoo Basel in einer Medienmitteilung vermeldet. 932'514 Besuchende strömten bis zum Jahresende in den Zoologischen Garten. Dies entspricht einer Zunahme von rund 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Vergleich zu 2019 ist aber ein Rückgang von 7,5 Prozent zu erkennen.