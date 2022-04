Kleinhüninger Jugendzentrum bietet Angebote auf albanisch an

Zugänglich «#NeflasimShqip»: Kleinhüninger Jugendzentrum bietet seine Angebote auf albanisch an Als erstes seiner Art in der Schweiz erweitert das «Chillout» seine sprachliche Palette. Damit will es mehr Jugendliche ansprechen und vorbildhaft agieren. Maximilian Karl Fankhauser Aktualisiert 01.04.2022, 15.08 Uhr

Die Jugendlichen im Gundeli erhalten ab dem 1. April die Angebote auch auf albanisch. Alessandro Della Bella / KEYSTONE

«Das Jugendzentrum ‹Chillout›spricht neu albanisch!» Nach monatelanger Vorbereitung können sie nun endlich ihr neues Projekt der Öffentlichkeit präsentieren, schreibt das Jugendzentrum «Chillout» in Kleinhüningen in einer Medienmitteilung. Dieses startet am 1. April unter dem Namen «#NeflasimShqip».