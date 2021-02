Zukunftsmusik Die Coronakrise könnte sich positiv auf die Nachwuchszahlen der Basler Fasnacht auswirken: «Viele sehnen sich jetzt nach sozialen Kontakten» Hinter den Kulissen wird gerade viel unternommen, um Kinder für die Fasnacht zu begeistern, sagt Kathrin von Bidder, die Nachwuchschefin vom Comité. Aber auch die «Alten» müssen bei Laune gehalten werden. Rahel Koerfgen 26.02.2021, 05.00 Uhr

Obschon die Fasnacht nicht stattfand: Für die Kleinen gab es in diesem Jahr genug Berührungspunkte mit dem Zauber, der die drey scheenschte Dääg ausmacht. Roland Schmid / BLZ

Die Gesichter heulender Buben am Sonntag vor der Fasnacht 2020 gehen ihm nicht mehr aus dem Kopf. «Da waren Buben, die hätten das erste Mal mitgemacht, die sind in Tränen aufgelöst in den Armen der Eltern gelegen», sagt Marc Helfenstein, Obmann der Jungen Garde der Alte Stainlemer. Sorgenvolle Monate folgten. Helfenstein überlegte: «Wenn die Kinder am Strassenrand keine Fasnacht erleben, können sie auch nicht davon träumen, bei einer Clique mitzumachen.»

Düstere Gedanken, die auch Kathrin von Bidder vom Fasnachts-Comité plagten. Wird die Fasnacht wegen der Coronaausfälle viele frische Gesichter verlieren? Die Nachwuchsverantwortliche sagt:

«Die Fasnachtstage stellen den Höhepunkt des Vereinsjahrs dar. Schwierig also, junge Menschen für etwas zu begeistern, das nicht stattfindet.»

Die Fasnacht als kulturelle Tradition habe trotzdem kein Nachwuchsproblem, und wenn, dann nur ein vorübergehendes. «Es gibt Cliquen, die verzeichneten bei den Kleinen im Coronajahr keine einzige Neuanmeldung, ja. Aber der Fasnachtsspaziergang, der von den Jungen Garden umgesetzt worden ist, zeigt: Die Begeisterung lebt weiter. Viele Vereine haben mitgeholfen, den Spaziergang zu gestalten.»

Klinkenputze und Flashmobs

Laut von Bidder sei es mit dem Spaziergang gelungen, diesem Jahr ohne Fasnacht eine Perspektive zu geben, es mit Inhalten zu füllen. Erwähnenswert sei auch, dass nun zig Pläusche einfach virtuell stattgefunden hätten.

«Am Montag kamen 185 Junggardisten auf Zoom zusammen, um gemeinsam zu trommeln und zu pfeifen. Wenn das kein positives Zeichen ist!»

Tatsächlich scheint die Pandemie die Nachwuchsprobleme nicht zu verschärfen. Obmann Helfenstein sagt, seine Befürchtungen vor einem Jahr hätten sich nicht bewahrheitet, «wir verzeichnen keine Austritte. Aber es ist harte Arbeit angesagt, um nachhaltig Nachwuchs an uns zu binden». Dies erreiche man mit Aktionen und direktem Zugehen auf die Kinder und vor allem deren Eltern. «Man könnte es ein bisschen als Klinkenputzen bezeichnen», so Helfenstein weiter. So schliesst auch von Bidder nicht aus, «wenn es die Umstände erlauben», dass im Sommer wieder ein spezieller Event stattfindet, der für die Jungen Garden werbe. «Die erste Lektion wird wohl nicht nachgeholt, aber vielleicht ist es möglich, eine Aktion wie den Flashmob vom vergangenen September neu zu interpretieren.»

Ohnehin ist es von Bidders grosse Hoffnung, dass sich Corona positiv auf die Nachwuchszahlen der Fasnacht auswirkt. Weil sich viele junge Menschen nach sozialen Kontakten sehnen. Helfenstein gibt sich in diesem Punkt optimistisch: «Eine Clique bedeutet ja auch Freunde fürs Leben, mit denen man Freud und Leid teilt.» Fasnachtsurgestein Felix Rudolf von Rohr bläst in dasselbe Horn: «Die Fasnacht wird die Ausfälle gut überstehen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat es ja auch richtig <tschätteret>.» Und er verweist auf die Statistik, wonach die Jungen Garden in den vergangenen zehn Jahren leicht Boden gut machen konnten (s. Tabelle).

Von nichts kommt nichts

Bei den Alten Garden sind die Abgänge derweil überraschend zahlreich. Es ist bekannt, dass sich mittlerweile einige Gruppen für den Cortège zusammentun, damit ihr Zug eine gewisse Grösse hat. Dieses Problem kennt Markus Krayer, der Obmann der Alten Garde der Lälli, nicht. Er zählt in seiner Sektion 52 Aktive, aber: «Von nichts kommt nichts. Unseren Mitgliedern muss etwas geboten werden, um sie bei der Stange zu halten.» So habe man in diesem Jahr etwa eine Ausstellung mit alten Larven, Kostümen und Laternen auf die Beine gestellt. Sowohl bei den Jungen als auch bei den Alten: harte Arbeit. Die sich wohl aber für alle lohnt.