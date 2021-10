Kleinbasler Original Felix "Fille" Lehr ist tot

Zum Tod von Fille Lehr Der Kleinbasler Geschichtenerzähler ist nicht mehr Felix «Fille» Lehr ist tot. Ein Rückblick auf ein Leben, das man aus verschiedenen Gesichtspunkten erzählen kann. Benjamin Rosch 28.10.2021, 15.54 Uhr

Wer ihn kannte, nannte ihn Fille: Felix Lehr.

Nicole Nars-Zimmer

In mehrerlei Hinsicht war Felix Lehr, den alle nur Fille nannten, eine aussergewöhnliche Erscheinung. Mit Sicherheit am einnehmendsten war er, wenn er in einer Runde eine Geschichte erzählen konnte. Zuerst wartete er, bis es still war. Dann holte er tief Luft, riss die Augen auf und schöpfte aus seiner Erinnerung eine Anekdote nach der anderen. Tradition kommt von Tradieren, das wusste «Fille», und deshalb war es gut möglich, dass eine Geschichte nie zweimal gleich klang. Im Mittelpunkt aber stand immer der Mensch, oder vielmehr: das Gute in den Menschen.