Deutscher wegen Zwangsprostitution in Basel angeklagt

Zwangsprostitution Er soll Prostituierte aus Kolumbien im Basler Gundeldinger-Quartier zu Fäkal-Spielen mit Freiern gezwungen haben Ein 58-jähriger Deutscher stand am Montag wegen Zwangsprostitution und Menschenhandels vor dem Basler Strafgericht. Das Urteil erwartet ihn am Donnerstag. Patrick Rudin 21.06.2021, 05.00 Uhr

An der Frobenstrasse wurden explizit Sadomaso-Spielchen angeboten, die Frauen mussten ihre Freier mit der Peitsche bearbeiten oder gar Zigaretten auf ihnen ausdrücken.

Er ist Geschäftsmann aus Deutschland, hat seinen Lebensmittelpunkt in Costa Rica und besitzt dort auch einige Liegenschaften, deren Wert er allerdings nicht beziffern kann. Mit dem Milieu habe er nichts zu tun, mit Prostitution schon gar nicht, und mit Drogenhandel erst recht nicht.

Sichtlich bedrückt stellte sich der gesundheitlich angeschlagene 58-Jährige am Montag den Fragen des Basler Strafgerichtes, wobei er regelmässig betonte, er könne sich an dies oder jenes wirklich nicht erinnern.

Zwei belastende Aussagen

Seit März 2020 sitzt er in Untersuchungshaft, weil nach einer Razzia eines Bordells in der Basler Frobenstrasse der Verdacht auf Menschenhandel aufkam. Aussagen von Betroffenen sind selten, im konkreten Fall haben ihn zwei aus Kolumbien stammende Frauen schwer belastet. «Er hat den Frauen einzig seine Unterkunft zur Verfügung gestellt, mehr nicht. Er konnte ja nicht wissen, dass die Damen keine Bewilligung für die Ausübung der Prostitution beantragt hatten», sagte Verteidigerin Sandra Schmitt vor Gericht und verlangte Freisprüche.

Eine illegal im Etablissement arbeitende 33-jährige Frau aus Kolumbien flog bereits im Sommer 2019 auf und wurde daraufhin flugs in ein Hotel verfrachtet. Die beiden aussagewilligen Frauen waren bei der Razzia im März 2020 jeweils 28 und 26 Jahre alt. Von weiteren Frauen liegen lediglich Buchungsbelege der Flüge vor, bezahlt wurden sämtliche Reisen aus Kolumbien jeweils vom 58-Jährigen.

Sadomaso-Spielchen im Puff

Das Puff im Gundeli war kein gewöhnliches Bordell: An der Frobenstrasse wurden explizit Sadomaso-Spielchen angeboten, die Frauen mussten ihre Freier mit der Peitsche bearbeiten oder gar Zigaretten auf ihnen ausdrücken. Doch die von den Freiern verlangten und vom Betreiber durchgesetzten Praktiken gingen noch deutlich weiter: Analsex ohne Kondom, Spiele mit Kot und Erbrochenem, und auch die persönliche Körperpflege des 58-jährigen Betreibers war Aufgabe der Frauen. Die Preise verhandelte er per Chat direkt mit den Kunden, laut den Frauen waren die Arbeitszeiten klar vorgegeben, sie hatten auch rund um die Uhr zur Verfügung zu stehen. Das «Arbeitszimmer» war jeweils auch gleichzeitig das Schlafzimmer.

Eine der betroffenen Frauen stammt aus der Mittelschicht und erwartete offenbar einen guten Verdienst. Die restlichen vier Frauen hatten zwar teilweise eine gute Ausbildung, lebten aber in prekären Verhältnissen und waren teilweise bereits tief verschuldet. Laut den beiden aussagewilligen Frauen hatte der 58-Jährige bei Diskussionen jeweils explizit damit gedroht, ihre Angehörigen in Kolumbien würden Probleme kriegen. Keinesfalls dürften sie den hiesigen Behörden trauen, schärfte er ihnen ein.

Keine Erklärung für grösseren Geldbetrag

Der 58-Jährige konnte oder wollte vor Gericht nicht erklären, wie er über die letzten sechs Jahre insgesamt über 300'000 Franken jeweils in bar auf sein Konto einzahlen konnte. Auch bestehen Verbindungen von ihm zu weiteren Bordellen quasi um die Ecke in der Dornacherstrasse sowie in der Gundeldingerstrasse.

Staatsanwältin Franziska Fischer forderte Schuldsprüche wegen qualifiziertem Menschenhandel, Förderung der Prostitution, Drohung, Nötigung, Geldwäscherei und anderen Delikten. Sie beantragte eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten. Zusätzlich forderte sie für den Deutschen einen Landesverweis von sieben Jahren. Die Opfervertreterinnen verlangten für ihre Mandantinnen wegen der Zwangsprostitution jeweils Genugtuungssummen von 7000 und 9000 Franken.

Die fünf Richter fällen das Urteil am Donnerstag.