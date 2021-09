Roche. Zwei Patriarchen prägen die Firma ein halbes Jahrhundert

125-Jahre-Jubiläum Teil 2 der Roche-Serie: Zwei Patriarchen sorgen für den Aufstieg zum Weltkonzern Die familienfremden Emil Christoph Barell (1920-1952) und Adolf Walter Jann (1965- 1978) haben die Pharmafirma massgeblich zu einem globalen Pharmaunternehmen gemacht. Der eingeheiratete Paul Sacher garantierte, dass die Interessen der Familie gewahrt blieben. Andreas Möckli Jetzt kommentieren 14.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gefürchtet und bewundert: Der langjährige Roche-Chef Emil C. Barell mit belgischen Ärzten in Lausanne 1930. zvg

Er ist in der ganzen Firma gefürchtet. «Wenn der Generaldirektor wird, dann Gnade uns», soll ein stellvertretender Direktor seinem Untergebenen gesagt haben. Kaum zurück aus Berlin schallt in den Gängen von Roche überall seine Stimme.



Die Rede ist von Emil C. Barell. Heute völlig undenkbar dauert seine Regentschaft ganze 32 Jahre. Im Jahr 1920 übernimmt er vom verstorbenen Firmengründer Fritz Hoffmann-La ­Roche die Firmenleitung. Sinnbildlich ist, dass Barell 1952 den Chefposten nicht freiwillig abgibt, sondern wegen eines Schlaganfalls darauf verzichten muss.



Singen und Pfeifen bei der Arbeit sind unter Barell verboten

Barell werden viele Eigenschaften nachgesagt. Er sei ein seltsamer, aussergewöhnlicher Mensch von unerbittlicher Konsequenz und Härte und dann doch wieder mit weichen Zügen gewesen, schreibt Roche-Finanzchef Alfred J. Fuchs in seinen Memoiren. Dauernd greift er bis ins letzte Detail ein und trifft überall die letzte Entscheidung. Von Fusionen hält er wenig, nicht zuletzt weil er fürchtet, Macht und ­Einfluss zu verlieren.



Bereits als Leiter des Werks in Grenzach ist er berüchtigt. Jeder Arbeiter muss bei Arbeitsbeginn Punkt 7.14 Uhr auf seinem Posten stehen. Singen und Pfeifen während der Arbeit sind verboten. Verstösse werden mit Bussen und im schlimmsten Fall mit der Entlassung bestraft. Pausenlos fordert er den vollen Einsatz seiner Mitarbeiter, einen pünktlichen, sauberen, sparsamen und effizienten Betrieb in fast ­klösterlicher Abgeschiedenheit, wie Hans Conrad Peyer im Buch «Roche – Geschichte eines Unternehmens» schreibt.



Emil C. Barell auf einer Aufnahme als Leiter von Roche Grenzach im Jahr 1911. zvg

Höchst persönlich kontrolliert er den pünktlichen Arbeitsbeginn sämt­licher Mitarbeiter oder das Löschen der Lichter. Er selber arbeitet nach seinem Zwölfstundentag in Grenzach in seinem Büro in Basel weiter und zu Hause bis tief in die Nacht.



Im militärischen Kommandoton führt Barell auch als Generaldirektor. Legendär sind seine theatralischen Ent­lassungen. So wirft Barell kurzerhand Stock und Hut des Betroffenen aus dem Fenster und fordert den Geschassten auf, hinterher zu eilen. Manchmal finden Entlassene einfach einen Zettel an ihrer verschlossenen Bürotür vor.



Ein visionärer Aufstieg mit eiserner Hand zur globalen Firma

Trotz oder vielleicht gerade wegen dieser tyrannenhaften Züge ent­wickelt sich Roche sehr erfolgreich. Unter seiner Ägide verzehnfacht sich der ­Umsatz, die Zahl der Mitarbeiter steigt von rund 1500 auf 7000. An ­Barells ­Beerdigung nennt ihn der Chef der damaligen Konkurrentin Geigy den «vielseitigsten und in seiner Art her­vorragendsten Industriellen seiner Zeit im Bereich der Chemie».



Bereits früh erkennt Barell die wachsende Bedeutung der Wissenschaft für die Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten. Statt ­bestehende Präparate weiterzuent­wickeln, ist er stets auf der Suche nach neuen Produkten. Für Kontinuität in der Forschung hat er dagegen wenig Sinn. Bereits in den 1920er-Jahren sieht er die künftige Bedeutung der USA als wichtigen Forschungsstandort und Absatzmarkt. Während des Zweiten Weltkriegs überholt der US-Standort Nutley im Bundesstaat New Jersey den Basler Hauptsitz, was die Zahl der Mitarbeitenden anbelangt.



Nach dem Tod seiner ersten Frau Ida 1927 heiratet Barell ein Jahr später die 25 Jahre jüngere Opernsängerin ­Colette Sax. Weggefährten beobachten an ihm einen Wesens-Wandel. Barell wird etwas milder, er gibt seine demonstrative Spar­samkeit auf. Er fährt nun einen Rolls-Royce und lässt fortan die Erfolge und Jubiläen des Unter­nehmens mit zahlreichen Festen feiern. Noch bevor Otto Rudolf ­Salvisberg zum Hausarchitekten von Roche avanciert, lässt sich ­Barell von ihm ein spektakuläres Privathaus im Gellert bauen.



Er kümmerte sich bis ins letzte Detail: Emil C. Barell Leiter auf einer Aufnahme im Jahr 1911. zvg

In die Zeit Barells fällt der enorme Aufstieg des Vitamingeschäfts. Er selber ist zunächst skeptisch, erachtet die Erfolgschancen als gering. Vitamin C werde vor allem für Forschungszwecke nachgefragt, weniger für die medi­zinische Anwendung, glaubt er. Zunächst rechnet Roche Anfang der 1930er-Jahre mit einer Nachfrage von 100 Kilogramm pro Jahr. Wenige Jahre später stellt das Unternehmens mehr als eine Tonne pro Monat her. Barell gibt seine Zurückhaltung auf.



Der enorme Erfolg der Vitamine ist manchen bei Roche unheimlich. Als die Präparate Anfang der 1940er-Jahre mehr Umsatz erzielen als die rezeptpflichtigen Medikamente, entbrennt eine Diskussion über die Strategie. Barell fordert, dass sich Roche von der wissenschaftlichen Forschung der Vitamine abwenden und sich wieder stärker auf die klassische Entwicklung neuer Medikamente konzentrieren soll. Das Unternehmen verfolgt jedoch beide Geschäftsfelder parallel weiter.



Roche wird später vorgeworfen, mit Vitamin C ein Märchen erfunden zu ­haben. Der Pharmakonzern habe die Präparate mit gezieltem Marketing als Allheilmittel zu etablieren, das angeblich erschöpfte Menschen belebt, vor Erkältungen schützt und die Leistung steigert.



Roche gelingt mit Vitamin C ein Meisterstück in Marketing

Selbst firmenintern wird festgehalten, dass der Bedarf für reines, synthe­tisches Vitamin C erst noch zu schaffen sei. Das Vitamin-C-Mittel Redoxon habe erst einmal eine praktisch be­deutsame medizinische Indikation ­gebraucht, schreibt der Medizin­historiker Beat Bächi in seiner Dissertation ­«Vitamin C für alle!». «Es galt also, den PatientInnen eine neue Krankheit anzudichten und ihren Selbsterhaltungstrieb für die firmeneigenen Zwecke einzuspannen». Roche gelingt ein Meisterstück in Marketing. Bis heute sind Vitamine ein Milliardenmarkt, auch wenn sich der Pharmakonzern von diesem Geschäft längst verabschiedet hat.



Je länger die Regentschaft Barells dauert, desto mehr belastet sein ­herrscherhafter Eigenwille das Unternehmen. Nach dem Zweiten Weltkrieg ­versucht Verwaltungsrat und Familienvertreter Paul Sacher, die schrittweise Ablösung Barells an die Hand zu ­nehmen. Sacher wird durch die Heirat mit Maja Hoffmann-Stehlin während Jahrzehnte die wichtigste Figur der Erben des Firmengründers Fritz ­Hoffmann. Er übernahm damit als eigentlich Familienfremder die Rolle ihres ersten Ehemannes, dem früh ­verstorbenen Emanuel Hoffmann, dem Sohn von Fritz ­Hoffmann.



«Roche, c'est Barell»: Keiner prägte den Pharmakonzern so stark wie Emil C. Barell, der während 32 Jahren die Firma leitete (Porträt eines unbekannten Künstlers aus dem Jahr 1940). zvg

Dem Basler Dirigenten gelingt es zwar, neue Köpfe in den Verwaltungsrat zu holen und das Direktorium in eine selbstständige kollegiale Geschäftsleitung umzubauen. Obwohl Barell einwilligt, gibt er praktisch nichts aus der Hand. Noch immer kümmert er sich um Detailfragen, wie etwa die Höhe der Treppenstufe in einem Neubau in Südamerika. Andere wichtige Dinge bleiben dagegen liegen.



Im Sommer 1952 erkrankt Barell ­zunächst an einer Gürtelrose, im Herbst erleidet er einen folgenschweren Schlaganfall. Er verliert sein Gedächtnis und muss all seine Funktionen ­abgeben. Monate später stirbt er im ­Alter von 79 Jahren. Er hatte während 57 Jahre für Roche gearbeitet, 32 als ­deren Chef. Noch zu Lebzeiten bringen ihm seine Verdienste das Bonmot ­«Roche, c’est Barell» ein.



Die Warnungen verhallten ungehört

Albert Caflisch, sein Nachfolger, führt Roche während zwölf Jahren bis 1965, ohne allzu bleibende Spuren zu hinterlassen. Der Bündner bleibt im Hintergrund, überlässt das Tages­geschäft anderen. Caflisch warnt zwar vor den massiv steigenden Forschungskosten, doch seine Mahnungen verhallen ­ungehört. Der Erfolg der beiden Beruhigungsmittel Librium und Valium ­spülen derart viel Geld in die Kasse, dass die protestantisch geprägte Sparsamkeit der Ära Barell zunehmend ­verschwindet.



Auf Caflisch folgt erneut eine schwie­rige Persönlichkeit: Adolf Walter Jann, Urner, Sohn eines Arztes, kommt nach einer erfolgreichen Bankkarriere zu ­Roche. Er bleibt im Grunde der rasch zugreifende, spekulative Banker, der im Aufschwung Erfolg hat, aber ­langfristig in Schwierigkeiten gerät.



Roche-Chef Adolf W. Jann besucht die Tochterfirma Givaudan im Jahr 1970. zvg

Er kann herzlich sein, aber auch grimmig einem Mitarbeiter erklären, er sei entlassen, ohne dass je dazu kommt. Die Angestellten empfinden ihn «als eine Mischung von rauem Landsknecht und gütigem Vater eines Volkes», wie es Hans Conrad Peyer in seinem Buch formuliert. Seine Be­ziehung zu den Medien ist schwierig. Die Journalisten nehmen ihn oft als rücksichtlosen, eiskalten Manager wahr. Jann dagegen sieht kritische ­Medienschaffende als unverschämte Eindringlinge.



Dank des Erfolgs von Librium und Valium hat Roche Geld, um sich in alle Richtungen auszubreiten. Schon vor Jann kommen Aromen und Riechstoffe hinzu, später folgen Pestizide, Zitronensäure, ­elektronische Geräte für ­medizinische Zwecke (Bioelectronics) und Diagnostika.



Dem kommerziellen Erfolg folgt die unternehmerische Arroganz

Innerhalb der Firma macht sich ­Arroganz breit. Die Haltung lässt sich auf die Formel bringen: «Niemand kann es besser als wir, niemand braucht uns dreinzureden». Während die ­Konkurrenten wie Ciba, Geigy und ­Sandoz wichtige Neuorganisationen umsetzen, ändert sich bei Roche wenig. Die Geschichte wiederholt sich. Wie zu Barells Zeiten ist nun auch Jann ein für alles zuständiger Chef. Doch was schon unter Barell mit 7000 Angestellten nur noch mühsam funktionierte, musste mit 25000 und noch mehr schliesslich scheitern, schreibt Peyer.



Jann verlässt sich vor allem auf die Chefs der Ländergesellschaften. Das erschwert jedoch die Arbeit der Zentrale. Er versucht das Gebilde mit immer neuen punktuellen Eingriffen über alle Instanzen hinweg und pausenlosen Reisen persönlich zusammenzuhalten. Die Fliegerei zerrt an Janns Kräften.



Er war stets auf Reisen: Adolf W. Jann in der philippinischen Hauptstadt im Oktober 1974. zvg

Nach der ausgelassenen Feier zum 75. Jubiläum im Jahr 1971 ziehen ­dunkle Wolken auf. So eröffnen 1974 die europäischen Wettbewerbsbehörden ein Verfahren gegen die Basler, weil der Pharmakonzern insbesondere bei den Vitaminen unerlaubte Preisabsprachen getroffen und Schmiergelder ­bezahlt hat. Quelle ist Roche-Manager Stanley Adams, der die Behörden mit Informationen beliefert.



Im Juli 1976 kommt in einem Werk im italienischen Seveso zu einer folgenschweren Explosion. Betroffen ist ein Werk einer Tochterfirma von Roche. Eine unbekannte Menge des hochgif­tigen Dioxins TCDD wird freigesetzt.



Der Fall Seveso und die Adams-Affäre sind nicht die einzigen Krisen in dieser Zeit. So zieht sich Roche mit dem Bauer neuer Fabrikationsbauten im Fricktal den Ärger der dortigen Bevölkerung auf sich. Die Anwohner fürchten sich vor Umweltschäden und Luftverschmutzung, Roche lenkt ein.



Die umweltpolitischen Zeichen der Zeit nicht erkannt

Die Firma ist nicht auf die Bewäl­tigung dieser Krisen vorbereitet. Die zunehmend kritische Haltung der ­Öffentlichkeit gegenüber grossen (Pharma)-­Konzernen gerade mit Blick auf die Umweltbelastung unterschätzt die Crew unter Jann massiv. Er selber bringt es so auf den Punkt: «Eine alte Tradition dieser Firma ist es, keine ­Information zu geben, wenn es nicht nötig ist».



Die Medien berichten zunehmend ­kritischer. So kommentiert etwa die Basler «National-Zeitung»: «Inzwischen zeigt man sich auch in Wirtschaftskreisen wenig erbaut über die notorisch miserable Öffentlichkeitsarbeit der Roche. In den anderen ­beiden grossen ‹Chemischen› Basels schimpft man unverhohlen über die Elefanten im Porzellanladen an der Grenzacherstrasse.»



Adolf W. Jann weiht ein neues Werk in Village Neuf bei Basel im Jahr 1972 ein. zvg

Erneut ist es Sacher, der die Ab­lösung an der Spitze einleitet. Es ist jedoch Jann selber, der Sacher auf seinen künftigen Nachfolger aufmerksam macht: den gebürtigen Emmentaler Fritz Gerber. Im Jahr 1978 beginnt er gleich als Konzernchef und Präsident. An sich hätte er genug zu tun, übt er das Doppelmandat bereits beim Versicherer Zürich aus. Dort nimmt seine Karriere ihren Anfang. Während 13 Jahren übt Gerber das Doppelmandat sowohl bei Roche als auch bei Zürich aus.



Profitiert Jann in der ersten Hälfte noch vom Grosserfolg mit den Beruhigungsmitteln, geht es in der zweiten Hälfte rasch abwärts: «Ein hartnäckiger Abschwung, zahlreiche Unglücksfälle und eine gravierende Verschlechterung des öffentlichen Ansehens», schreibt Hans Conrad Peyer.

Die Roche-Story in fünf Teilen Die bz publiziert zum 125. Firmenjubi­läum eine Serie, die nicht nur zurückblättert, wie alles kam, sondern auch die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung des Konzerns für die Region beleuchtet. Bereits erschienen: «Der Weltkonzern von und zu Basel» (11. September 2021). Am Samstag folgt ein Interview mit Jörg Duschmalé, dem jüngsten Vertreter der Familie im Roche-­Verwaltungsrat. (mka/cm)