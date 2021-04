Zwei Politisierende, ein Thema Rudolf Rechsteiner und Freija Geniale berichten über ihren Bezug zum Tag der Arbeit «Am 1. Mai werde ich immer wütend», so Freija Geniale (Juso BS), während alt Nationalrat Rudolf Rechsteiner sagt: «Ich treffe noch immer alte Bekannte aus der Antiatombewegung gegen Kaiseraugst.» Nora Bader 29.04.2021, 05.00 Uhr

Rudolf Rechsteiner, Basler alt Nationalrat

Rudolf Rechsteiner (62) ist Ökonom und war von 1995 bis 2010 für die SP Mitglied des Nationalrats, 1988–1999 und 2012–2017 Mitglied des Grossrats Basel-Stadt.

Rudolf Rechsteiner: «Der 1. Mai wurde in den letzten Jahren noch farbiger und vielseitiger, ausserdem wurde er weiblicher. Man sieht hier kaum Gewerkschafter in einem geordneten Umzug. Es ist locker, ein gemischter Volksmarsch mitten durch die Stadt. Und in der Zusammensetzung der Referentinnen und Referenten haben wir mehr Ausländischsprechende als früher und natürlich viel mehr Frauen schon lange. Das finde ich gut. Ich selber habe in den letzten 40 Jahren in der ganzen Region gesprochen am 1. Mai, bis in Züribiet – aber nie in Basel. Ich bin auch kein traditioneller Gewerkschafter, sondern kam aus der Antiatombewegung. Der 1. Mai ist wichtig für die Gewerkschaften. Sie machen ihre Standortbestimmung, teilen sich den Menschen mit. Neu dazu kam dann das Volksfest auf dem Barfi. Früher ging man um 12 Uhr nach Hause oder ins Baselbiet, wo die Feier am Nachmittag stattfand. Das Fest am Barfi, wo ich oft serviere, ist für mich ein Ort, wo ich sehr viele Leute treffe, alte Bekannte, die ich sonst oft das ganze Jahr nie sehe. Dieser Tag und auch der Ort haben eine starke Anziehungskraft. Man trifft auf Menschen, die sich irgendwann für etwas engagiert haben, in meinem Fall oft alte Bekannte aus der Antiatombewegung gegen Kaiseraugst und natürlich aus der SP. Ich habe viele schöne Erinnerungen an den 1. Mai. Früher spielten wir mit dem Sicherheitsorchester oft auf dem Rümelinsplatz. Gegründet haben wir es während der Kaiseraugst-Bewegung, daher auch der Name. Dass Kaiseraugst verhindert werden konnte, verknüpfe ich mit dem 1. Mai. Das ist lange her, aber damals hatte die Energiefrage eine grosse Dominanz, so wie heute die Klimafrage, gewissermassen die Fortsetzung von Kaiseraugst. Und wenn ich heute die vielen Solaranlagen auf den Dächern sehe, dann freut mich das, und ich weiss, dass wir wirklich etwas erreicht haben. Es hat sich gelohnt. Ich vergleiche unseren Erfolg mit den Aktivitäten mancher Universitätsprofessoren, die ihr Leben lang der Atomlobby zugedient haben und in der Irrelevanz verschwunden sind. Das macht den Unterschied. Die Menschen für etwas gewinnen, in letzter Zeit die Mehrheit für einen Mindestlohn im Grossen Rat, das wäre ein starkes Zeichen. Basel ist immer noch eine progressive Stadt. In Basel hatten wir nie diese fremdenfeindlichen Bewegungen wie in anderen Schweizer Grenzregionen, wo die Ressentiments gegen Grenzgänger die Politik nach rechts verschoben. Hier in Basel ist das politische Klima offen, und der Basler 1. Mai ist das Volksfest dieser Offenheit und dieses ‹Miteinanders›.»

Freija Geniale, Vizepräsidentin der Juso BS

Freija Geniale (25) ist Vizepräsidentin der JUSO Basel-Stadt. Sie studiert Sozialarbeit, Sozialpolitik und Zeitgeschichte an der Universität Fribourg und ist Projektleiterin des queeren Kulturfestivals «Bunt! Basel divers». Bild: Zvg

Freija Geniale: «Der 1. Mai ist für mich als Privatperson wie auch als politische Aktivistin ein sehr zentraler Tag. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist er der wichtigste Kampftag der politischen Linken und der Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung zum Protest gegen kapitalistische Ausbeutung von Lohnarbeitenden. Seit Jahren bin ich immer auf der Strasse an Demos mit dabei und ich sammle Unterschriften für Initiativen oder Referenden. Es ist ein Tag, an dem ich aber auch immer wieder sehr wütend werde und mich daran erinnere, weshalb wir diese ganze politische Arbeit machen, was alles schiefläuft, wie viele Menschen ausgebeutet werden in der Welt, in der wir leben. Wir gehen auf die Strasse, um eine solidarischere Gesellschaft zu fordern. Wir demonstrieren aber nicht mehr in erster Linie für einen Achtstundentag oder wollen die Arbeitsbedingungen von Fabrikarbeitenden verbessern, zumindest nicht hier. Aber kapitalistische Ausbeutung gibt es hier und heute noch genauso wie vor 150 Jahren. Dagegen auf die Strasse zu gehen, zu protestieren, ist heute wie früher unsere Pflicht als Linke. Und weil man sich eben an diesen Tagen damit auseinandersetzt, werde ich jedes Mal aufs Neue enorm wütend. Wir protestieren gegen unhaltbare Arbeitsbedingungen in der Pflege, im Verkauf, gegen die Liberalisierung von Arbeitszeiten, für Menschen, die in einer Pseudoselbstständigkeit in prekären Arbeitsverhältnissen leben, für Working Poor, die nicht von ihrem Lohn leben können, auch das ist in der Schweiz eine Realität. Auch die Situation weltweit von Ausbeutung von Fabrikarbeitenden muss man sich vor Augen führen, das machen wir in der privilegierten Schweiz nicht jeden Tag. Verändert hat sich in den letzten Jahren die Rolle der Frau. Dass es noch gar nicht so lange auch Rednerinnen gibt, darüber staune ich. Irgendwie verbittert es mich. Gerade die Coronakrise hat die viele von Frauen geleistete Care-Arbeit wieder ans Licht gebracht. Der Kampf um Gleichberechtigung ist noch lange nicht beendet, auch das muss man am 1. Mai bedenken. Und auch das macht mich wütend. Es gibt mir aber auch Energie, für die Gleichstellung aller Geschlechter weiterzukämpfen. Corona hat viele Ungleichheiten in der Gesellschaft noch weiter verschärft, Existenzängste wachsen. Und ich denke, dass es den 1. Mai mehr braucht denn je, gerade in Bezug auf die soziale Absicherung eines jeden einzelnen. Auch die Klimakrise ist für mich ein zentrales Thema am 1. Mai.»