Zweiter Weltkrieg Gegen den Réduit-Mythos: Und die Region Basel wurde doch verteidigt Der Baselbieter Milizoffizier Josua Oehler wehrt sich in seiner neuen Schrift über die Grenzbrigade 4 gegen das landläufige Bild des Schweizer Armeeeinsatzes von 1941 bis 1945. Bojan Stula Jetzt kommentieren 12.01.2022, 05.00 Uhr

Die Schweizer Armee gegen die Nazi-Wehrmacht: eine Szene, aufgenommen 1940 im Jura. In der Region Nordwestschweiz hätte die auch aus älteren Baselbieter Wehrmännern zusammengesetzte Grenzbrigade 4 einen deutschen Angriff zumindest verzögern sollen. Keystone / Rue des Archives

Mit einer Textpassage zum Zweiten Weltkrieg im offiziellen Baselbieter Geschichtswerk «Nah dran, weit weg» konnte sich Josua Oehler partout nicht abfinden: «Nach dem Fall Frankreichs beschloss die Armeeführung, das Verteidigungskonzept zu ändern und die Armee ins Réduit zurückzuziehen. (...) Für die Bevölkerung der Nordwestschweiz und des Mittellands bedeutete dieser Entscheid, dass sie im Falle eines Einmarsches kampflos preisgegeben worden wäre.»

Noch mehr als 20 Jahre nach Erscheinen der sechsbändigen neuen Baselbieter Geschichte ärgert sich der Arboldswiler über «diesen historischen Pfusch», wie Oehler spontan ausruft:

«Es hätte genügt, einige ältere Baselbieter, Stadtbasler, Fricktaler, Schwarzbuben und Laufentaler Infanteristen zu befragen, wo sie denn ihren Aktivdienst verbracht hatten. Die Antworten hätten die Geschichtsschreibenden verblüfft.»

Also hat sich der frühere Kommandant des einstigen Baselbieter Infanteriebataillons 21 hingesetzt, um eine Gegendarstellung zu verfassen. Seine soeben erschienene Broschüre trägt den etwas sperrigen Titel «Militäreinsätze im Zweiten Weltkrieg und Ernstfallplanung zur Zeit des Kalten Kriegens im Raum der Grenzbrigade 4». Doch die Quintessenz ist selbst für militärische Laien interessant und klar verständlich: Tatsächlich konnte keine Rede davon sein, dass nach dem Bezug des Réduit im Alpenraum 1941 die Nordwestschweiz ohne Gegenwehr preisgegeben worden wäre. Vielmehr leisteten die meisten der Infanterie zugeteilten Baselbieter Wehrmänner ihren Aktivdienst während des Zweiten Weltkriegs in der Region; dies mit dem festen Befehl, den unmittelbaren Heimatboden zu verteidigen.

Als sich die Alliierten nach der Landung in der Normandie im Herbst 1944 der Landesgrenze näherten, wurde selbst das nach dem Fall Frankreichs 1940 zur offenen Stadt erklärte Basel wieder militärisch geschützt und in die Abwehrdispositive einbezogen.

«Ein Rückzug kommt nicht in Frage»

Die 1938 aus Landwehr- und Landsturm-Einheiten gebildete Grenzbrigade 4 erhielt im Juli 1941 den Auftrag, die 90 Kilometer Grenzstellungen rund um Basel zu halten. «Mit allen Mitteln» hätte der feindliche Einbruch verzögert und insbesondere die Juraübergänge am Hauenstein und Passwang gesperrt werden sollen. «Ein Rückzug kommt nicht in Frage», verfügte die Armeeleitung kategorisch. Mit dem Kampf ab Grenze hätte Zeit gewonnen werden sollen und der einmarschierenden Nazi-Wehrmacht möglichst schwere Verluste zugefügt. Was gleichzeitig die Chancen der Schweizer Elite-Divisionen im Kernland des Réduit verbessert hätte.

Für den Miliz-Major ausser Dienst und pensionierten Rektor der Gewerblich-industriellen Berufsfachschule Liestal steht ausser Frage, dass die Baselbieter Wehrmänner diesen Befehl bis zur vermutlichen Selbstaufopferung mit hoher Kampfmoral ausgeführt hätten. Dies hält er in seinem Nachwort explizit fest, wobei er nicht über die damaligen Aussichten auf militärischen Erfolg spekulieren will. Die ausrüstungsmässigen Mängel vor allem im Bereich der Panzerabwehr versuchte man mittels einer regen Bautätigkeit von Befestigungen auszugleichen. Oehler zählt im Einsatzbereich der Grenzbrigade 4 rund 70 Panzerbarrikaden, 130 Sprengobjekte sowie 800 Bunker und Unterstände als deren Hinterlassenschaft aus dem Zweiten Weltkrieg auf.

Viele der Werke wurden nach 1945 modernisiert und ergänzt, zudem wurden während des Kalten Krieges neue gebaut. Als Beispiele nennt der Autor den Einbau von 12-cm-Festungsminenwerfern zu acht Doppelgeschützen, regelrechte «Wunderwaffen», die ab 1973 unter anderem aus Bunkern nahe Muttenz, Buus, Nuglar, Langenbruck und Oltingen auf den (vermeintlich kommunistischen) Feind hätten feuern sollen.

Bereit gegen den Feind aus dem Osten im Kalten Krieg. Ein Panzer 68 im Manöver im Baselbiet. zvg / Archiv Feld Division 8

Mit der Auflösung der Sowjetunion, des Warschauer Paktes und dem Ende des Kalten Krieges verlor aber die Grenzbrigade 4 rasch ihre Daseinsberechtigung. Bereits 1994 im Zuge der Armeereform 95 erfolgte ihr offizielles Ende, wie Oehler im zweiten Teil der 44 Seiten umfassenden Darstellung beschreibt. Ein knappes Jahrzehnt später waren auch die kantonalen Truppen wie das Baselbieter Infanterieregiment 21 Geschichte.

Die Baselbieter Infanterie-Vereinigung als Herausgeberin

Die Infanterie-Vereinigung Baselland, deren Vorstandsmitglied Josua Oehler ist, hat sich neben der Förderung des Wehrgedankens primär dem Erhalt des Bunkers an der Hülften, der Panzersperre Rümlingen und des Artillerie-Beobachtungspostens in der Ruine Farnsburg verschrieben. Nun agiert sie auch als Herausgeberin der Schrift über die Grenzbrigade 4, die zuerst in den letztjährigen Baselbieter Heimatblättern publiziert wurde. Der Nachdruck erscheint in einer Auflage von 250 Exemplaren und wird via Infanterie-Vereinigung zum Selbstkostenpreis vertrieben.

Gleichzeitig bildet die lesenswerte Darstellung Heft Nummer 1 der neu konzipierten Reihe «Einblicke in die Militärgeschichte des Kantons Basel-Landschaft». Bereits schreibt Josua Oehler an einem Folgeheft, wie er der bz verrät. Dieses hat den Artillerie-Beobachtungsposten Farnsburg zum Inhalt, den der Autor in seiner Vereinigung als Projektleiter betreut und erforscht.

«Militäreinsätze im Zweiten Weltkrieg und Ernstfallplanung zur Zeit des Kalten Kriegens im Raum der Grenzbrigade 4». Von Josua Oehler. Sissach, 2021. 44 Seiten, 25 Abbildungen und Lagekarten. Die Broschüre kann zum Preis von 12 Franken (+ Fr. 1.50 Versandkosten) direkt per E-Mail beim Autor bestellt werden: josua.oehler@sunrise.ch

