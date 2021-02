Zwölf Jahre Magistrat Der Podestplatz zum Schluss Christoph Brutschin (SP) arbeitete als Regierungsrat lieber in den Kulissen. Zum Abschied gibt es den grossen Auftritt. Christian Mensch und Andreas Möckli 01.02.2021, 05.00 Uhr

Christoph Brutschin, Regierungsrat Basel-Stadt und Präsident der Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz.

Dominik Wunderli

Es gibt Politiker, die suchen das Scheinwerferlicht. Dann gibt es Politiker, die suchen Anerkennung. Christoph Brutschin gehört zur zweiten Sorte. Wie die meisten Politiker hat er gerne recht, sieht sich meist im Recht. Mag auch rot anlaufen, wenn er sich zu Unrecht, wie er dann meint, ins Unrecht gesetzt sieht. Doch seine Leistung mag er nicht selbst ins Schaufenster hängen. Die anderen sollen von selbst auf die Idee kommen, diese zu würdigen.

Kaum öffentliches Thema war bisher etwa seine Rolle in der Konferenz der kantonalen Wirtschaftsdirektoren. Bereits seit acht Jahren gehört der 62-Jährige dem Vorstand des Gremiums an, seit fünf Jahren ist er deren Präsident. Das Amt ist eine Anerkennung der anderen Wirtschaftsdirektoren für den Basler Regierungsrat. Für andere wäre das Präsidium eine Plattform, um sich für höhere Weihen zu profilieren. Für Brutschin ist es ein Arbeitsinstrument, ein direkter Draht ins Bundeshaus, zu den Bundesräten. Dass er ihn zu nutzen weiss, hat er in den vergangenen Monaten bewiesen. Corona hat es sichtbar gemacht.

Brutschin mit den Bundesräten Ueli Maurer und Guy Parmelin sowie mit Ernst Stocker am Ende einer Medienkonferenz des Bundesrates zur aktuellen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus, am Mittwoch, 13. Januar 2021, in Bern.

Am 13. Januar dieses Jahres sitzt Brutschin auf dem Podium im Pressezentrum des Bundeshauses. Gleich drei Bundesräte flankieren seinen Auftritt vor laufender Kamera. Thema sind die landesweiten Schliessungen der Restaurants und weite Teile des Detailhandels. Die betroffenen Firmen wollen mehr Geld, insbesondere die Gastronomie lobbyiert seit Wochen, macht Druck auf die Landesregierung.

Was die Bundesräte Guy Parmelin und Ueli Maurer (beide SVP) verkünden, hat zu weiten Teilen der Sozialdemokrat Brutschin mitgestaltet. Zusammen mit seinem Zürcher Dossier-Kollegen Ernst Stocker (ebenfalls SVP) hat er massgeblich das sogenannte Härtefall-Programm gezimmert, über das kriselnde Firmen Gelder beziehen sollen. Zwischen dem Duo Brutschin und Stocker sowie Ueli Maurer und seiner rechten Hand Serge Gaillard sind die Drähte zuvor seit Wochen heissgelaufen.

Mechaniker der politischen Macht

Brutschin orchestriert nicht nur in Absprache mit den anderen 25 Volkswirtschaftsdirektoren die Haltung der Kantone. Er schafft es auch, bei den wichtigsten Punkten des Härtefall-Programms eine geeinte Position nach Bern zu übermitteln. Dabei hat das Härtefall-Programm einen Geburtsfehler. Im Sommer gibt es erste Vorarbeiten. Im September debattiert das Parlament im Rahmen des Covid-Gesetzes darüber, allerdings kurz bevor die Coronafallzahlen dramatisch ansteigen. Ursprünglich sind je 200 Millionen Franken von Bund und Kantonen für die Härtefälle vorgesehen. Inzwischen will der Bund fünf Milliarden Franken ausgeben.

Brutschin, mit der Pragmatik des gelernten Buchhalters, weiss genau, dass die Arbeiten nicht auf der grünen Wiese neu begonnen werden können. Das würde die ganze Übung verzögern, ein unmögliches Unterfangen angesichts der lauten Kritik am gemächlichen Tempo. Also schleift Brutschin zusammen mit den anderen Architekten des Härtefall-Programms an den Details. Im eigenen Kanton hat er es vorgemacht. Basel-Stadt hat bereits im vergangenen Jahr erste Gelder ausbezahlt. Lob will er dafür keines, Anerkennung ist ihm lieber.

Mit wachem Interesse am Gegenüber

Er sei der kreative Kopf in der Basler Regierung, wird er zuweilen gelobt. Kreativ war sicher auch, wie er 2015 zusammen mit der Finanzdirektorin Eva Herzog (ebenfalls SP) dem notleidenden Kanton Baselland ein 80-Millionen-Geschenk machte und damit die Blockade-Politik der Baselbieter aufbrach, die Universität beider Basel vor einem Fiasko bewahrte und für eine vernünftigere Kulturfinanzierung den Weg bereitete. Die Käuflichkeit, den anderen vorzuführen, ist nicht sein Ding.

Dabei ist sein Auftreten auch nicht das eines Kreativen. Eher bieder, etwas schwerfällig gar, bewegt er sich durch die Welt. Eher gebückt ist er mit zerknautschtem Colombo-Mantel in der Stadt anzutreffen, stets eine Arbeitstasche an der Hand. Dass sich unter den Fransen seiner zeitlosen Frisur etwas bewegt, ist allerdings an den wachen Augen zu sehen, die Interesse an seinem Gegenüber signalisieren. Die das Gefühl vermitteln, einem guten Zuhörer zu begegnen.

Was gerne vergessen wird: Das Departement für Wirtschaft Soziales und Umwelt (WSU), das Brutschin die vergangenen zwölf Jahre geführt hat, hatte es zuvor so nicht gegeben. Das Wirtschaftsdepartement, wie es vor ihm Parteikollege Ralph Lewin führte, hatte einerseits das Verkehrsdossier (samt BVB) an das Baudepartement abgetreten, es übernahm jedoch von dort das Amt für Umwelt und Energie (AUE, samt IWB) und zudem die Sozialhilfe, die Basel-Stadt zuvor als Unikat durch die Bürgergemeinde betreiben liess. Die BVB-Skandale der vergangenen Jahre hatte damit Kollege Hans-Peter Wessels auszubaden. Und als die IWB ins Strudeln kamen, ersetzte Brutschin die Führung, bevor sich die politischen Gegner in Protest-Pose stürzen konnten.

Er hat in Basel die Geothermie beerdigt

Dass der neue Regierungspräsident Beat Jans nun fantasiert, das Amt für Umwelt und Energie sei vom WSU ins Präsidialdepartement zu dislozieren, bringt zum Ausdruck, dass selbst die Genossen kaum einschätzen können, welche Energiepolitik Brutschin betrieben hat. Dass er dabei auf den grossen Wurf verzichtete, der ihn zum Säulenheiligen der Ökobewegten gemacht hätte, ist jedoch nicht nur seinem Naturell geschuldet. Vielmehr auch dem grossen Fiasko seiner Vorgänger, das er zu beerdigen hatte: 60 Millionen Franken kostete das Geothermie-Experiment, das zunächst die Stadt erschütterte und damit den Glauben an die einfache Energielösung. Grüne klagen, Basel – nach den Auseinandersetzungen um Kaiseraugst das gallische Dorf der AKW-Gegner – habe seine Vorzeigeposition eingebüsst, sei lediglich noch energetischer Durchschnitt. Dafür ist unter Brutschin ein Gesetz in Kraft getreten, das zwar niemand liest, aber mit dirigistischer Wucht vorschreibt, wer in diesem Kanton welche Energie verbrauchen darf.

Während das neuformierte Präsidialdepartement schon einen Regierungsrat beinahe (Guy Morin) und eine Regierungsrätin (Elisabeth Ackermann) gänzlich scheitern liess, hat Brutschin weitgehend pannenfrei sein Departement geformt, seinen «Bastelsatz für integriertes Wirtschaften», wie die «Basler Zeitung» schrieb. Die Zusammenführung von Arbeit, Sozialem und Energie hätte Brutschin problemlos mit den Etiketten «nachhaltig» oder «ganzheitlich» propagieren können. Die Worte gehören jedoch nicht zu seinem Phrasenkontingent. Als neugewählter Regierungsrat formulierte er dafür in einem Interview das Bonmot: «Bevor der Kuchen verteilt werden kann, muss er gebacken werden.»

Wirtschaft und Soziales als zwei Seiten derselben Medaille

Er sei Linker als sein Vorgänger Lewin, hatte Brutschin behauptet. Er findet auch Beispiele dafür, dass er den Kuchen grosszügig verteilt, etwa bei den Prämienverbilligungen oder den Familienmietzinsbeiträgen. Doch er sorgte auch dafür, dass in Basel grosse Kuchen gebacken werden, allen voran von der Pharmaindustrie. Er legte sich für sie ins Zeug, als es galt, die Medikamentenpreise hoch zu halten, damit weiterhin die Rendite und das Steuersubstrat stimmt. Er entfachte Aktivismus, damit das Ausländerkontingent keinen Expat-Engpass bei den Multis auslöste.

Vielleicht lässt sich auch die Schaffung des stetig ausgebauten Technologieparks in sein Verdienstbüchlein schreiben. Vergangene Woche hat er zum Zehn-Jahr-Jubiläum geladen, notabene zu seinem letzten öffentlichen Auftritt als Regierungsrat. Doch die Resonanz war gleich null. Oder auch die logische Konsequenz seiner Politik, gänzlich auf Selbstvermarktung zu verzichten.

Die Baustelle MCH Group bleibt ihm erhalten

Eine wesentliche Verbreiterung des wirtschaftlichen Spektrums ist allerdings auch ihm nicht geglückt. Basel hat weiterhin einen Pharmaklumpen, der bisher allerdings wenig Risiko enthält, dafür aber viel Gewinn abwirft. Seine Förderung der Kreativwirtschaft war ein Rohrkrepierer, im Software-Bereich hat die Region weiterhin wenig zu bieten und dann ist dann noch sein Engagement im Verwaltungsrat beim Messekonzern MCH Group.

Brutschin und Verwaltungsratspräsident Ueli Vischer an der ausserordentlichen Generalversammlung der MCH Group.

Typisch, dass nicht Brutschin, sondern dem Ex-Finanzdirektor Ueli Vischer angelastet wird, dass das Unternehmen in den freien Fall geraten ist. Typisch aber auch, dass die Rettung vor der Insolvenz in praktisch letzter Minute nicht zuletzt ihm zugeschrieben wird. Zunächst brachte er den Grossen Rat dazu, eine Vorlage zu unterstützen, von dessen Inhalt die Parlamentarier nicht den geringsten Schimmer hatten. Und dann öffnete er, ohne Aufsehen zu erregen, das staatliche Portemonnaie nochmals und besserte mit städtischen Millionen nach, damit der Deal nicht an aufmüpfigen Aktionären scheiterte. Immerhin, so heisst es, wolle er die Verantwortung übernehmen und auch nach seinem Ausscheiden aus der Regierung den Kanton im Verwaltungsrat der MCH Group vertreten.

Er mache fertig, was er angefangen habe. Das sagt Brutschin zu fast jeder Lebensphase. Es gehört zu seinem Ethos. Für angefangene Sachen gibt es schliesslich auch keine Anerkennung.