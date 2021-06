Zehn-Jahr-Jubiläum Filmfest Bildrausch in Basel: «Wir legen ein besonderes Augenmerk auf die junge Generation» Selbstbewusst und lustvoll startet das Filmfestival heute auf dem Theaterplatz und im Stadtkino in seine zehnte Ausgabe. Ein Gespräch mit Co-Direktorin Nicole Reinhard und Co-Direktor Beat Schneider über die vergangenen zehn Jahre und die Herausforderungen der Zukunft. Rahel Koerfgen 16.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Das war ein echter Kraftakt»: Beat Schneider und Nicole Reinhard vor dem Stadtkino, wo das Bildrausch-Filmfest stattfindet. Kenneth Nars

Vergangenes Jahr musste das Festival coronabedingt abgesagt werden. Was für Gefühle herrschen nun vor, so kurz vor der Eröffnung?

Nicole Reinhard (N. R.): Ich empfinde es als Geschenk, dass wir das Festival physisch durchführen und Gäste tatsächlich anreisen können. Es ist eine grosse Freude ...

Beat Schneider (B. S.): ... gleichzeitig aber auch ein Herantasten, ein Wiederentdecken. Die Kapazitäten sind ja immer noch eingeschränkt, alle tragen Masken.



Lange war nicht klar, ob «Bildrausch» überhaupt stattfinden kann. Wie gingen Sie mit der Planungsunsicherheit um?

N. R.: Es war eine riesige Herausforderung. Im Prozess wussten wir nie, wo es hingeht. Uns standen gerade mal sechs Wochen zur Verfügung, um die hybride Variante des Festivals auf die Beine zu stellen. Das Festival kann ja neu auch von zu Hause per Livestream verfolgt werden.

B. S.: Und diesen neuen Weg zu gehen, bedeutete einen echten Kraftakt. Aber jetzt freuen wir uns, denn dieses Angebot ist extrem niederschwellig. Wir hoffen, damit mehr Menschen zu erreichen und fürs Festival begeistern zu können. Eine grosse Chance.

Das Festival wartet mit illustren Gästen wie Félix Dufour-Laperrière oder Joana Hadjithomas und Khalil Joreige auf, die vor Ort anwesend sein werden. Wie schafften Sie das so kurzfristig?

B. S.: Von Seiten der Regieführenden besteht ein Riesenbedürfnis, ihre Werke endlich einem Publikum vorstellen zu können. Die Sehnsucht nach dem realen Kino ist nicht nur beim Publikum da.

N. R.: An Félix Dufour-Laperrière, dem wir eine Hommage widmen, manifestieren sich allerdings die komplizierten Vorgänge, die die Pandemie mit sich bringt: Er musste kurzfristig absagen, da in seinem Heimatland Kanada immer noch Restriktionen wie etwa eine Quarantänepflicht vorherrschen.

Was gehört zu den Highlights der zehnten Ausgabe?

N. R.: Eine der zentralen Ideen des diesjährigen Festivals ist, dass «Bildrausch» sozusagen die Stadt «umarmt»; wir haben mit vielen Basler Partnerinnen und Partnern zusammengearbeitet. Sehr zu empfehlen diesbezüglich ist etwa der nächtliche filmische Stadtrundgang «A City is a Cinema» am Freitag.

B. S.: Eine Exklusivität stellen sicher jene Werke dar, die jetzt gerade an der Sommer-Berlinale physisch uraufgeführt werden und gleich anschliessend an «Bildrausch» laufen.

Geben Sie uns einen heissen Tipp?

N. R.: «Fabian oder der Gang vor die Hunde» von Dominik Graf, der soeben an der Berlinale Weltpremiere gefeiert hat. Graf erhält unseren Ehrenpreis für visionäres Filmschaffen, weil es ihm auf unnachahmliche Weise gelingt, Unterhaltungskino mit Kunst zu verbinden. Der Film hat mich weggeblasen. Und er macht einfach glücklich wie so einige in diesem Jahrgang.

B. S.: Vielen Filmen des diesjährigen Programms gemeinsam ist auch die sommerlich-verzauberte Atmosphäre, eine gewisse Leichtigkeit. Ich denke, den Leuten tut das gut jetzt.

N. R.: Dieses Bunte ist sicher auch unsere Antwort auf das Jahr Pandemie, das hinter uns liegt.

Neu zum Programm kommt der Wettbewerb «Mein erster Rausch», in dessen Rahmen Kurzfilme von Jungtalenten gezeigt und prämiert werden. Was hat Sie dazu bewogen, dieses Feld zu betreten?

N. R.: Damit soll bewusst ein jüngeres Publikum angesprochen werden; wir legen ein besonderes Augenmerk darauf, die junge Generation ins Kino zu holen, weil sie nicht damit sozialisiert wurde. Dazu gehört auch ein Kooperationsprojekt mit der Uni Basel. Studierende bloggen während des Festivals auf unserer Website.

B. S.: Mit «Mein erster Rausch» ist ein erfreulich starkes und vielfältiges Programm zusammengekommen. Es sind die Handschriften junger Talente. Dieser Wettbewerb hat grosses Potenzial.

Treten Sie damit in Konkurrenz zum Gässli Film Festival, das jeweils im September stattfindet?

N. R.: Im Gegenteil. Es soll als ergänzende Möglichkeit für junge Filmschaffende verstanden werden, sich auszuprobieren und ihre Arbeit präsentieren zu können.

Es ist die zehnte Ausgabe des Filmfests. Zeit für eine Zwischenbilanz.

N. R.: Wir haben uns definitiv etabliert in der Szene. Das zeigt sich unter anderem daran, dass wir sowohl von den Filmschaffenden als auch von den Rechtehändlern immer wieder hören, dass sie – wenn sie ihr Werk in der Schweiz zeigen – das bei «Bildrausch» tun wollen. Das ist ein grosses Lob und freut uns!

Was sind die Ziele für die nächsten Jahre?

N. R.: Einerseits möchten wir das Festival regional noch mehr verankern, in Basel bekannter machen. Andererseits soll unser Ruf als Leuchtturm von Filmschaffenden auch über die Landesgrenzen hinweg gefestigt werden. Unter anderem aus diesem Grund findet am diesjährigen Filmfest in Zusammenarbeit mit Bâlimage ein Workshop des Netzwerks CinEuro Oberrhein statt; dieses fördert grenzüberschreitende Aktivitäten im Filmbereich. Wir möchten ein inhaltliches Kompetenzzentrum sein.

B. S.: Die Kooperation mit CinEuro ist uns so wichtig, weil der Standort Basel für uns extrem grosse Vorteile aufweist; dieser Dreiländerraum bietet sich fürs kreative Schaffen geradezu an.

N. R.: Basel passt perfekt zum Filmfest. Die Stadt trägt denselben niederschwelligen, charmanten und unaufgesetzten Geist in sich.

Ein Blick aufs Programm zeigt: Die Szene lebt, trotz der vergangenen enorm schwierigen Monate. Die Kinos haben aber schon bessere Tage erlebt, und mit Corona hat sich Pay-TV und Video on Demand noch mehr etabliert. Was bedeutet das fürs Stadtkino und fürs Festival?

N. R.: Wir sind optimistisch, dass wir von dieser Entwicklung weniger betroffen sein werden als beispielsweise das Blockbuster-Kino. Ein diesbezüglich ermutigendes Zeichen stellen die bei uns guten Besucherzahlen seit der Wiedereröffnung der Kinos dar.

B. S.: Ausserdem wollen wir uns durch diese Entwicklung nicht verunsichern lassen und glauben an das Kino als magischen Ort. In keinem Wohnzimmer gibt es dieselbe Konzentration auf die Leinwand. Kino ist auch ein Gemeinschaftsort, der vom verbalen und nonverbalen Austausch lebt. Nichtsdestotrotz müssen wir uns anstrengen, ein spannendes Programm zu bieten, um eben auch die jüngeren Generationen abzuholen.

Bildrausch Filmfest Basel, 16.–20. Juni.

CinEuro Workshop, 17. Juni, 10-17 Uhr.

A City is a Cinema, 18. Juni, 22 Uhr.

www.bildrausch-basel.ch