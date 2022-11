Basler Literaturhaus widmet sich Schriftsteller Kuno Raeber

100. Geburtstag Das Basler Literaturhaus widmet sich dem Luzerner Schriftsteller Kuno Raeber Mit Basler Beteiligung sind zwei Publikationen erschienen, die sich mit dem Schaffen von Kuno Raeber (1922-1992) auseinandersetzen. Anlässlich seines 100. Geburtstags veranstaltet das Literaturhaus Basel einen Abend über die Gründe und Abgründe von Raebers Schreiben. Arno Renggli Jetzt kommentieren 30.11.2022, 05.00 Uhr

Kuno Raeber 1985 bei einer Lesung in Luzern. Beat Blättler

Es gibt Menschen, denen ihre innere Berufung keine andere Wahl lässt, als einer ganz bestimmten Tätigkeit nachzugehen, ein ganz bestimmtes Leben zu führen. Zu ihnen gehörte wohl der in Luzern aufgewachsene Schriftsteller Kuno Raeber.

Doch nicht nur das Schreiben an sich war ihm eine Notwendigkeit. Sondern ein ganz bestimmtes Schreiben, losgelöst von Zugänglichkeit für möglichst viele Leserinnen und Leser. Und damit vom Streben nach kommerziellen Erfolg. Den er auch tatsächlich kaum hatte.

Und doch gibt es bis heute – rund 30 Jahre, nachdem er an den Folgen einer HIV-Erkrankung verstarb, um Raebers Werk bemühte Menschen. Auf dass dieses nicht vergessen geht.

Gedichte und die vier Romane

So sind gerade jetzt, wo Kuno Raeber 100 Jahre alt geworden wäre, zwei neue Bücher über ihn erschienen, die am 1. Dezember im Literaturhaus Basel vorgestellt werden. Das eine, «Kuno Raebers Beschwörungen», bezieht sich auf den Zyklus am ­Beginn von Raebers letztem ­Gedichtband «Abgewandt, zugewandt». Es zeigt die fast 30 Gedichte erstmals in der Fassung der Manuskripte aus Raebers Nachlass. Dazu debattieren die Herausgeber, der Basler Germanist Walter Morgenthaler und der deutsche Literaturwissenschafter Wolfram Malte Fues über die Texte, die sich jeder einfachen Deutung verweigern.

Das andere Buch, «Kuno Raebers Romanwerk», befasst sich also mit dem Genre, für das Raeber etwas weniger bekannt war. Behandelt werden die vier Romane, die zu Raebers Lebzeit erschienen sind.

Man kann Entwürfe mit Endfassungen vergleichen

Nach einer Einführung über Leben und Werk des Autors sind jeweils die Anfänge der Romane abgedruckt – auf unterteilten Seiten: links die publizierte Fassung, rechts ein weitschweifigerer Entwurf aus Raebers Notizbüchern. Der spannende Vergleich vermittelt eine Ahnung davon, wie Raeber seine Texte immer wieder bearbeitet und umgeschrieben hat. Und damit auch von der getriebenen, fast zwanghaft wirkenden Arbeit.

Im zweiten Teil des Buches werden die Romane von Experten interpretiert und in den Kontext des übrigen Werkes gestellt. Das bietet einen Zugang, verstärkt aber auch den Eindruck einer überaus anspruchsvollen Literatur, die stilistisch kaum Rücksicht auf Lesende nimmt.

Die katholisch geprägte Kindheit wird zum Thema

Inhaltlich schon gar nicht: Statt Handlungen gibt es assoziative Ausschweifungen mit zahllosen kulturellen oder biografischen Bezügen. Offensichtlich ist das Aufscheinen von Raebers katholisch geprägter Kindheit, seiner Familiengeschichte mit der Emanzipation von der Mutter, die Ehe, die geschieden wird, seine homoerotischen Neigungen, seine Faszination für Städte wie New York oder Rom.

Wer da bei der Lektüre mitunter ratlos ist, befindet sich in bester Gesellschaft. Dies zeigen auch kontroverse Kritiken, die im Werkbuch ebenfalls nachzulesen sind. Oder verzweifelte Rückmeldungen von Verlegern, wonach sich Raebers Produkte so gar nicht verkaufen. Die neuen Werkbücher sollen beitragen, den sperrigen Schriftsteller vor der Vergessenheit zu retten. Und könnten sogar dazu motivieren, Raebers Werke, etwa die Romane, selber zu lesen. Auf eigene Verantwortung, versteht sich.

Zum 100. Geburtstag von Kuno Raeber. Literaturhaus Basel. 1. Dezember, 19 Uhr.

Mit Christoph Geiser, Wolfram Malte Fues, Walter Morgenthaler, Martin Zingg und Thomas Sarbacher. www.literaturhaus-basel.ch



Zum Kuno Raebers Romanwerk: Chronos Verlag. Herausgegeben von Walter Morgenthaler und Wolfram Malte Fues.



Kuno Raebers Beschwörungen: Schwabe Verlag. Herausgegeben von Walter Morgenthaler und Wolfram Malte Fues.



Kuno Raeber im Internet inkl. Edition der Lyrik: www.kunoraeber.ch



Infoservice zum 100. Geburtstag: www.scaneg.info/KUNORAEBER.html

