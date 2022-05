150-Jahr-Jubiläum Die Stadtmusik Basel feiert Geburtstag in allen Regenbogenfarben Die Stadtmusik Basel feiert mit Musik von Gershwin, Grainger oder dem Film «Wizard of Oz» am kommenden Sonntag ihren 150. Geburtstag. Reinmar Wagner 06.05.2022, 05.00 Uhr

Der Kuchen kann kommen: die Stadtmusik Basel. zvg

150 Jahre alt zu werden, ist nur sehr selten jemandem vergönnt. Und wenn man will, so ist die Stadtmusik sogar ein gutes Stück älter: «Landwehrmusik» hiess das Blasorchester, aus dem am 2. Juli 1872 die Stadtmusik Basel hervorging.