Rudolf Bussmann feiert mit «Flötenspieler» im Literaturhaus Basel

75 Jahre Rudolf Bussmann feiert mit dem «Flötenspieler» Geburtstag im Literaturhaus Basel Der Basler Dichter blickt gemeinsam mit Weggefährtinnen und Weggefährten auf sein vielseitiges Schaffen zurück. Judith Schifferle Jetzt kommentieren 31.08.2022, 05.00 Uhr

«Mach dir keinen Reim»: Autor und Lyriker Rudolf Bussmann. zvg/Claude Giger

Geburtstag hatte Rudolf Bussmann eigentlich schon im Juni. Das Literaturhaus Basel, frisch aus der Sommerpause, feiert ihn jetzt nach: Die Institution widmet dem 75-jährigen Autor, Kursleiter und Moderator einen Abend, der seinen neu aufgelegten Roman «Der Flötenspieler» als Ausgangspunkt für einen Rückblick auf sein vielseitiges Schaffen nimmt.

«Wenn ich keinen tiefen inneren Anlass zum Schreiben habe, stellen sich doch kleine äussere Anlässe ein, die notiert werden wollen, und genau das ist der tiefere Anlass: den Dingen einen Atem geben», schreibt der gebürtige Oltner, der seit 1987 in Basel und dem Jura arbeitet, in seinem digitalen Blog. Als Redaktor der Literaturzeitschrift «Drehpunkt», die er zusammen mit Martin Zingg herausgegeben hat, fand er 1982 in den Literaturbetrieb.

Der Herbst im Literaturhaus Um Distanz und Nähe geht es im kommenden Lesezirkel von Rudolf Bussmann ab Oktober im Literaturhaus Basel. Grenzenlosigkeit, beschwerdefreies Reisen um den Erdball, «stets verfügbare Kommunikationsmittel, aber auch Gewalt und Verschleppungen» werden anhand von vier Neuerscheinungen besprochen. Am 6. September stellt die Literaturvermittlerin Martina Kuoni Dorothea Zwirners Biografie über Thea Sternheim vor. Die Mäzenin und Sammlerin Sternheim war eine engagierte Chronistin ihrer Zeit und lebte nach einem bewegten Leben in Paris, Belgien und Deutschland ab 1963 in Basel. Biografie, Landschaft und Zeitgeschichte bilden am 19. September das Gerüst der deutschen Kurzprosa von Katja Petrowskaja. Nachdem die gebürtige Ukrainerin zuletzt mit «Vielleicht Esther» international auf sich aufmerksam gemacht hat, wendet sie sich nun, ausgehend von Fotokolumnen, die sie 2015 für die «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung» geschrieben hat, unvergänglichen Augenblicken der Weltgeschichte zu. «Das Foto schaute mich an» befragt die mediale Bildkraft unserer Zeit, aber auch die unvergängliche Erzählung, die uns aus jedem Bild der Geschichte anspricht. Am 20. September liest Alain Claude Sulzer aus seinem Roman «Doppelleben» über die Zwillinge Jules und Edmond de Goncourt, die alles miteinander teilten: das Haus, die Gedanken, die Arbeit und die Geliebte. Den Abend moderiert Nicola Steiner.

Daneben unterrichtete Bussmann an Basler Schulen und Höheren Fachschulen in der Berufs- und Erwachsenenbildung. Damals sei das mediale Interesse an Belletristik viel reger gewesen, die Literaturszene sei aber auch heute noch «ungebrochen lebendig». Als Mitbegründer und Mitorganisator des Internationalen Lyrikfestivals Basel, dessen Präsident er von 2009 bis 2015 war, sowie als Jurymitglied des Basler Lyrikpreises kennt Bussmann die Szene bestens.

Sein eigenes Schreiben greift dabei über die inneren Kreise hinaus. Paris durchzieht sein Werk; aber auch über fremde Wirklichkeiten, die er auf Reisen kennen lernt, denkt er im Schreiben nach. Seinen Reiseessay «Herbst in Nordkorea» lobte die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» 2019 für seine verständnisvolle Annäherung und seine wortstarke Bildkraft.

2021 vertrat Bussmann die Schweizer Lyrik am Internationalen Lyrikfestival Meridian Czernowitz in der Ukraine. Seine Gedichte und poetischen Miniaturen betrachtet Bussmann «als Gegenprogramm zu dem, was in der Gegenwart passiert. Als eine Einladung neben dem, was die Weltpolitik und auch die Entwicklungen innerhalb Europas an Schreckensszenarien bereithalten, den Blick in die Nähe, in das, was den Alltag so reich macht, offenzuhalten – ohne die prekären Zeitumstände zu verdrängen.»

Wie ein Blatt im Wind

Das Schreiben ermöglicht ihm, Menschen, Lebewesen und Dingen nahe zu sein, die Grenze zu ihnen körperlos zu passieren. «Die Annäherung via das Medium Sprache hat den Vorteil, dass die Nähe nicht erdrückend wird, dass sie stets mit einer gewissen Distanz und einem gewissen Respekt gepaart ist», präzisiert er. «Bleibe dir fremd / Wie beim Lesen der Zeitung. Mach dir / Keinen Reim. Halte dich geschmeidig, ein Blatt / Im Wind», heisst es auszugsweise im Gedicht «Selbstermahnung».

Bussmanns aktuelle Arbeit ist vom Palästina-Konflikt geprägt. Aber «auch da geht es in erster Linie darum, Abstand zu dem heillosen Geschehen zu gewinnen, das den Nahen Osten umtreibt». Letztlich ist der «Atem der Dinge» ja unsere Luft zum Atmen. In «Der Flötenspieler» versagen dem Versicherungsangestellten Thomas Waller programmatisch Hände, Füsse, und eben auch Atem und Stimme. Waller erstickt gleichsam an der sterilen, unflexiblen Arbeitswelt.

Bussmann zieht alle Register an Ironie, Schalk und Zynismus, um seinen Protagonisten an seinem Schicksal nicht verzweifeln zu lassen. Die Flöte wird zum Prüfstein dafür, ob es dem Helden gelingt, sich aus seiner tragischen Lage zu befreien. Bussmanns Schreiben erscheint wie ein Zuhören, das Lesen seiner Texte wie ein Ablauschen von Stimmen, die man zuweilen zu kennen scheint, die zuletzt aber doch ganz andere sind.

Zum 75. Geburtstag von Rudolf Bussmann, Literaturhaus Basel, Mittwoch, 31. August 2022, 19 Uhr. www.literaturhaus-basel.ch

