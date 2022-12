CD: Basler Madrigalisten singen die A-capella-Werke Joachim Raffs

A-cappella Die Basler Madrigalisten entdecken die vergessenen Chorlieder von Joachim Raff Zum 200. Geburtstagsjubiläum von Joachim Raff haben die Basler Madrigalisten seine unbegleiteten Chorstücke eingesungen. Der Vokalchor unter Raphael Immoos bringt die stilistischen Feinheiten des Schweizer Komponisten ausgezeichnet zum Ausdruck. Reinmar Wagner 31.12.2022, 05.00 Uhr

Die Basler Madrigalisten sind eines der wenigen Schweizer Vokalensembles von europäischem Format. Bild: Romano Cuonz

Basel wurde zum Wendepunkt im Leben von Joachim Raff: Als armem Musiker fehlte ihm das Geld für die Kutsche, aber er wollte sein Idol Franz Liszt treffen, der 1845 in Basel ein Konzert gab. Zu Fuss machte er sich also von Zürich auf, kam im strömenden Regen und zu spät im Konzertsaal an.

Liszt hatte Erbarmen, bat den triefend nassen Besucher auf die Bühne, weil sonst alle Plätze belegt waren. Anschliessend zeigte er sich vom musikalischen Wissen und der hohen Allgemeinbildung Raffs derart angetan, dass er ihm eine Stelle als Assistent in Weimar anbot. Die Geschichte wurde 2022 oft erzählt, im Jubiläumsjahr zum 200. Geburtstag des in Lachen geborenen Schweizer Komponisten.

Spannende Entdeckungen in den Chorwerken

Aus Basel aber kam auch eine der interessantesten diskografischen Entdeckungen des Raff-Jahres: Raphael Immoos, seit 2013 Leiter der Basler Madrigalisten, eines der wenigen Schweizer Vokalensembles von europäischem Format, hat immer wieder eine gute Hand bewiesen für das Aufspüren von lohnenden, aber vergessenen Chorwerken. Für das Jubeljahr hat er sich nach Chorwerken von Joachim Raff umgesehen und konnte einige sehr spannende Entdeckungen machen.

Breit ist es zwar nicht, es passt bequem auf eine CD, das Werk für unbegleiteten Chorgesang von Joachim Raff. Dabei war er nun wirklich nicht faul, aber ganz offensichtlich sah er seine Kernkompetenzen nicht im Schreiben für Chöre oder Vokalensembles. Sondern in seinen tatsächlich herausragenden Fähigkeiten als variantenreicher Orchestrierungskünstler, als Schöpfer grosser romantischer Opern sowie von Sinfonien, Klavier- und Kammermusik.

Dass er als religiös zumindest skeptischer Mensch ein Engagement für die Kirchenmusik nicht gerade als zentralstes Seelenbedürfnis erlebte, mag mitgespielt haben, dass nur wenige geistliche Chorwerke entstanden. In einem Brief bezeichnete er sich als «desparaten Christen», in einem anderen erklärte er sich als Spinozist (eine Art Pantheismus). Die hier eingespielten A-cappella-Chorwerke hat Raff allesamt auch nicht veröffentlicht.

Raff überrascht am laufenden Band

Davon liessen sich die Basler Madrigalisten aber nicht beeindrucken und präsentieren zum Jubiläumsjahr die längst vergessenen geistlichen Chorlieder und Motetten von Joachim Raff. Weit über Brahms geht nicht hinaus, was jener im mehrstimmigen Singen für die Kirche angestrebt hat, aber es kann diesem durchaus die Hand reichen. In den «Marianischen Antiphonen» finden sich neben reizvollen Spiegelungen barocker Formen, des Palestrina-Stils oder noch älterer Vorlagen gewisse Anlehnungen an die Traditionen deutscher Kirchenmusik.

Mehr Gewicht hatte Raff seinen zehn weltlichen Gesängen gegeben, die er ebenfalls unter der Opuszahl 198 veröffentlicht hat. Was sich hier an Variantenreichtum zwischen emotionaler Tiefe und munterer Volkstümlichkeit zeigt, lässt immer wieder aufhorchen. Mit vielseitiger romantischer Harmonik, aber auch raffinierten Wort-Ton-Verbindungen oder zwischendurch mit fast schon modern anmutender Spröde und Kargheit des Tonsatzes überrascht Raff am laufenden Band.

Den Basler Madrigalisten unter Raphael Immoos gelingt es hervorragend, diese vielen stilistischen Feinheiten zum Ausdruck zu bringen. Ihr schlanker, immer lupenreiner Ensemblegesang überzeugt ebenso wie die Homogenität des Chorklangs und die vorbildliche Diktion, die Raffs Chorlieder im besten Licht erscheinen lassen und so vielleicht Anstoss dazu bieten können, dass sich auch andere Chöre mit diesen reizvollen Stücken beschäftigen.

Joachim Raff: Choral Works a cappella. Basler Madrigalisten, Raphael Immoos. Zirka 24.50 Franken.