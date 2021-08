Kaserne-Musikchef Sandro Bernasconi gibt sein letztes Interview

Abschied Kaserne-Musikchef Sandro Bernasconi zu seinem Abgang: «Ich war noch nie so angespannt wie in diesem Jahr» Wenige Tage vor dem Start des von ihm mitinitiierten Polyfon-Musikfestivals sowie kurz vor seinem Abgang blickt Sandro Bernasconi auf seine zwölf Jahre im Dreispartenhaus zurück. Rahel Empl 11.08.2021, 05.00 Uhr

«Ich bin froh, nicht erreichbar zu sein und einen Schnitt machen zu können.» Sandro Bernasconi nimmt jetzt erst mal eine halbjährige Auszeit und reist mit seiner Frau nach Ecuador. Kenneth Nars

Herr Bernasconi, am Donnerstag startet das Polyfon-Festival, Ihre letzte grosse Kiste bei der Kaserne. Kommt langsam Wehmut auf?

Sandro Bernasconi: Emotionen haben noch keinen Platz, weil mich die Planung des Festivals gerade voll einnimmt. Ich komme gar nicht dazu, darüber zu reflektieren, dass alles bald zu Ende geht.

Abschiednehmen ist auch ein Prozess.

So ist es, der hat bereits Ende Juni begonnen, im Rahmen von Veranstaltungen mit der lokalen Musikszene. Das waren schöne, emotionale Abschiede.

Das Polyfon fand bis dato unter anderem Namen statt, wir kennen das Festival als Open Air Basel. Warum der Namenswechsel?

Das ist eine logische Entwicklung der letzten Jahre. Wir haben das Profil des Festivals geschärft im Sinne einer Transformation weg vom Kommerzgedanken und Massenabfertigung hin zu mehr Inhalt, zu Vielfalt und Vielstimmigkeit. Polyfon spiegelt diese Anliegen besser wider.

Wie drückt sich das im aktuellen Line-up aus?

Es sind nicht einfach grosse Namen zu finden, sondern auch Menschen, die mit ihrer Musik abseits vom Mainstream Grenzen überwinden und damit mit unserem Konzept harmonieren. In dieser Ausgabe ist etwa die ukrainische Rapperin Alyona Alyona zu sehen, die vielleicht nicht die Strahlkraft eines deutschen Hip-Hop-Stars hat, aber unglaublich mitreisst. Ausserdem haben wir vor 1,5 Jahren das Projekt Transmitting Voices mit algerischen Musikern initiiert, das nun auf der Bühne seinen Abschluss findet. Da freue ich mich unheimlich drauf.

Das Line-up ist erstaunlich international ...

... das ist in den aktuellen Zeiten natürlich mit viel Risiko verbunden, und es brauchte auch Mut. Und ganz viele Nerven. Ich war noch nie so angespannt wie in diesem Jahr, musste zusehen, dass ich zu einem emotionalen Ausgleich komme.

Es gibt einige Absagen.

So viel zum Thema Risiko. Wir mussten damit rechnen, dass sich gewisse Reisebestimmungen verändern und sich das aufs Programm auswirkt. Lustigerweise kann die Künstlerin Iamddb nun doch auftreten, nachdem wir den Act streichen mussten, weil die Schweiz Einreisen aus England erleichtert hat. Das bringt eine ganze Reihe von Umbuchungen mit sich, weil sie zuvor in Rumänien auftritt. Mittlerweile arbeiten wir mit einem Reisebüro zusammen, sonst ginge das nicht.

Und was ist mit den Viagra Boys? Die Schweden gehörten zu den Headlinern.

Sie haben ihre ganze Tour aufgrund steigender Coronazahlen in Europa abgesagt. Das war ein Schock, auch wenn man damit rechnen muss. Es war einfach schade, dass sie sich nicht schon früher damit auseinandergesetzt haben. Irgendwie war ja klar, dass nochmals eine Welle kommt.

Neu braucht es ein Coronazertifikat, um Eintritt aufs Festivalgelände zu erhalten. Wird die Kontrolle funktionieren?

Selbstverständlich, das läuft wie das Ticketing ab. Gegen ein Zertifikat erhält man das Festivalbändeli ans Handgelenk. Wir werden auf dem Gelände, das abgesperrt ist, sehr genau hinschauen. Übrigens haben wir ein gratis Testzentrum vor Ort, für all jene, die keine Zeit mehr fanden für einen Test.

Sehen Sie das als lästige Pflicht?

Für mich ist wichtig: Endlich ist es mal wieder möglich, Spass zu haben, zu lachen – ohne Maske. Aber wir können trotz aller Massnahmen nicht zu 100 Prozent ausschliessen, dass sich jemand am Festival ansteckt. Damit müssen und wollen wir leben.

Neu ist der Einlass aufs Festivalareal gratis, bloss die Konzerte in der Reithalle kosten was. Gehört das auch zum neuen Konzept?

Wir haben entschieden, dass wir nicht mehr mit dieser grossen Bühne und den grossen Acts draussen auffahren, sondern haben selber eine kleinere Holzbühne gebaut und das Programm mit nichtmusikalischen Projekten wie etwa Upcycling-Präsentationen oder einem Awareness-Stand ergänzt. Mit dieser besseren Zugänglichkeit ist es gerade für die Quartierbevölkerung und für alle anderen möglich, das Festival kostenlos zu entdecken.

Das Open Air lag in den vergangenen Jahren arg im Clinch mit den Anwohnern.

Mit dem offeneren Angebot versuchen wir, gewisse Barrieren zu überwinden. Und seit die grossen, basslastigen Acts drinnen über die Bühne gehen, kommen keine Reklamationen mehr.

Mit den Sponsoren muss es gut laufen, wenn Sie darauf verzichten können, Eintritt zu verlangen.

Das prägnante Profil von Polyfon fand gerade bei Stiftungen wie der CMS oder Pro Helvetia und auch beim Kanton via Swisslos-Fonds Unterstützung. Aber in diesem pandemiebedingt unsicheren wirtschaftlichen Umfeld ist es grundsätzlich schon sehr schwierig geworden, Sponsoren zu finden. Einige sind abgesprungen. Dieses Loch konnten wir zum Glück mit diesen Stiftungsgeldern stopfen.

Sie stehen nur noch wenige Tage für die Kaserne Basel im Einsatz. Ab September ist Ihre Zeit als Musikchef vorbei. Hat Corona dem Entscheid, das Haus zu verlassen, Auftrieb gegeben?

Es hat dazu beigetragen. Der administrative Aufwand war plötzlich riesig. Es gab frustrierende Momente, etwa dass ein Konzert drei Mal geplant, verschoben, am Ende ganz abgesagt werden musste und dann in wenigen Tagen ein Ersatz her musste. Das zehrt schon. Parallel dazu tat es gut, mal aus dem Produktionswahn zu kommen, und daraus entstand bei mir der Wunsch nach einer Auszeit. Ein halbes Jahr nehme ich mir jetzt Ferien. Anfang September fliegen wir ab.

Wohin zieht es Sie?

Meine Frau und ich reisen nach Ecuador. Und dann schauen wir mal ...

Haben Sie schon neue Projekte in Aussicht?

Nein, ganz bewusst nicht. In diesem halben Jahr möchte ich meinen Kopf frei kriegen. Es sind schon vereinzelt Angebote reingeflattert, aber die habe ich abgelehnt. Ich bin froh, nicht erreichbar zu sein und einen Schnitt machen zu können.

Neben Ihnen wird auch Bookerin Luisa Bitterlin die Kaserne Basel verlassen. Zufall – oder wieso dieser Komplettwechsel?

Da müsste sie sich äussern. Es bedeutet aber auf jeden Fall einen grossen Wechsel für das Haus. Das schadet sicher nicht, im Gegenteil, neue Impulse sind doch immer gut.

Was geben Sie Ihrem Nachfolger Marcel Bisevic mit auf den Weg?

Basel hat eine tolle, lebendige Musikszene. Es ist allerdings nicht ganz einfach, international zu programmieren; Basel ist nun mal nicht Berlin oder Paris. Ich hoffe, er stellt sich auf diese Herausforderung gut ein und bringt tolle Programme in die Kaserne.

Was gehört für Sie zu den Highlights in der Zeit als Musikchef der Kaserne?

Oh, da gibt es so viele! Von den Auftritten grosser, bekannter Bands bis hin zu schönen emotionalen Momenten mit Künstlerinnen und Künstlern. Sehr positiv in Erinnerung bleibt mir das Konzert der US-Rockband Wilco vor zehn Jahren. Das war ganze grosse Qualität.

Tiefpunkte?

Gehören zu diesem Job dazu. Es gab wenige Künstler, die verlangten nach Drogen, was wir natürlich verweigert hatten. Als Reaktion wurde dann zum Beispiel mit Essen rumgeschmissen im Backstagebereich. Von Leuten, die heute ein Wembley-Stadion füllen könnten und sich damals wie Zwölfjährige benommen haben. Und dann gab es andere wie ein Mitglied von Wilco, das trotz Lebensmittelvergiftung eine unglaubliche Show gespielt hat, als ob nichts wäre. Solche positive Begegnungen überwiegen klar.

Sie könnten ein Buch darüber schreiben.

Ja! Bekannte sagen mir, ich sollte das tun, all die Erlebnisse und Anekdoten der vergangenen zwölf Jahre zu Papier bringen.

Zum Schluss: Was wünschen Sie der Kaserne Basel für die Zukunft?

Weiterhin grosse Diversität. Dass Musik ein wichtiger Teil dieses Hauses bleibt und viel Aufmerksamkeit bekommt, dass wieder Partys stattfinden und die Kaserne ein Ort ist, wo man noch um 3 Uhr nachts tanzen kann. Aber auch weiterhin Fokus auf wichtige Themen wie Awareness, Chancengleichheit, Rassismus und Nachhaltigkeit. Die Kaserne soll thematisch offen bleiben, das macht sie einzigartig.

