Analyse zum Basler Kulturjahr 2022: Lockerung ohne Entspannung

Lockerung ohne Entspannung: Das war das Kulturjahr 2022 Die Normalität ist in die Kulturlandschaft zurückgekehrt. Doch vieles ist nicht mehr, wie es mal war. Kulturschaffende und Veranstaltende arbeiten zwar so emsig wie vor der Pandemie. Aber künftig stellt sich die Frage, ob Kultur ohne Publikum noch Kultur ist.

Ob man in der Kultur je wieder zum Zustand von vor der Pandemie zurückkehrt? Im Bild der Auftritt von Kikagaku Moyo am Polyfon Festival 2019. Bild: Roland Schmid

Das Jahr 2022 markiert den Beginn einer neuen Zeitrechnung. Zumindest im Hinblick auf die Kulturlandschaft der Schweiz. Es ist Jahr eins nach der Coronapandemie. Prägend war dabei ein Datum: Am 17. Februar beschloss der Bundesrat die Aufhebung der Masken- und Zertifikatspflicht für Veranstaltungen. Die von den Lockdowns gebeutelte Szene jubilierte, doch die Freude über die wiedergefundene Freiheit und die vermeintlich zurückgekehrte Normalität währte nicht lange.

Der Frühling kam, doch die Aufbruchstimmung blieb aus: Die Besucherzahlen, die zuvor monatelang durch strikte Auflagen auf einen künstlich tiefen Wert begrenzt gewesen waren, wurden in vielen Fällen auch ohne Deckelung nicht übertroffen. In den Räumen der Museen blieb trotz Öffnung das Gedränge aus, Theaterstücke fanden vor halbleeren Rängen statt, und verschobene Konzerttourneen wurden ein weiteres Mal abgesagt – nun aufgrund tiefer Vorverkaufszahlen.

Steinige Wege zur schwarzen Null

Kulturschaffende und Veranstaltende – nach Monaten des Lockdowns ohnehin in einer Schräglage – wurden von der neuen Unplanbarkeit schwer getroffen. Die langfristigen Schäden sind noch nicht überblickbar, doch auch in Basel zeigten sich dieses Jahr bereits erste Folgen: Das Theater Basel musste seine Rücklagen dazu verwenden, eine schwarze Null zu schreiben. Das Polyfon Festival reizte nach einem schlecht besuchten Jahrgang zum gleichen Ziel die Defizitgarantien aus.

Das Stimmen-Festival sagte wegen gestiegener Technik-Kosten und ausbleibender Vorverkäufe kurzfristig seine Gastspiele in Arlesheim ab.Der Club Heimat geriet vorübergehend gefährlich nahe an den Konkurs. Und das Hirscheneck eröffnet seinen Online-Veranstaltungskalender seit einigen Wochen neu mit einem Spendenaufruf.

Was hat sich denn gegenüber der Zeit vor der Pandemie verändert? Gegenüber den Jahren, in denen Publikumsmangel zwar ein punktuelles Problem war, aber noch keine so flächendeckend grassierende Epidemie wie jetzt? Liegt es an der fortdauernden Furcht vor Ansteckungen, an der neu entdeckten Bequemlichkeit, am verlorenen Vertrauen in den Vorverkauf?

Oder liegt es am streckenweise erdrückenden Überangebot aus aufgestauten und neu angesetzten Veranstaltungen? 2022 gab es zahlreiche Wochen, in denen die Kulturredaktion dieser Zeitung täglich locker einen eigenen Bund mit Rezensionen und Ankündigungen hätte füllen können.

Die hinausgezögerte Bruchlandung

So zahlreich die Gründe für das ausbleibende Publikum, so müssig ist die Debatte darüber. Entscheidend ist am Ende die Erkenntnis, dass Kunst längerfristig nur mit Publikum funktioniert – finanziell und vor allem inhaltlich. Fleissige Kulturschaffende und umtriebige Veranstaltende alleine reichen nicht aus, um aus der Lockerung der Massnahmen auch eine Entspannung der Situation zu machen.

Auch wenn sie fürs Erste mit Stiftungen, Gönnern oder Erspartem eine Bruchlandung hinauszögern können. Aber ab einem gewissen Punkt stellt sich die Frage nach der Berechtigung von Kultur, die zunehmend abseits des Publikumsinteresses stattfindet.

Damit wir uns richtig verstehen: Kunst darf sich nie nur an Verkaufs- oder Besuchszahlen messen, Nische und Mainstream sind künstlerisch gleichwertig. Doch wer bei der Präsentation seiner oder ihrer Kunst nur noch mit schwindendem Publikumsinteresse konfrontiert wird, gerät irgendwann notgedrungen in einen Erklärungsnotstand sich selber gegenüber: Wozu mache ich das überhaupt noch?

Der Ausweg wäre erschreckend simpel

War 2022 für das kulturelle Schaffen das erste Jahr nach der Pandemie, so wird 2023 das Jahr, in dem wir die Weichen für die Zukunft stellen müssen.

Der Ausweg aus der Kulturkrise wäre erschreckend simpel: Statt in blinden Alarmismus über die serbelnde Szene zu verfallen, statt laut aufzubegehren, wenn eine lokale Zeitung ihre Kulturberichterstattung zurückfährt, statt unhinterfragt nachzuplappern, dass sich die kulturelle Region in einem Dornröschenschlaf befinde, müsste man hingehen. Den Vorverkauf nutzen, die eigene Spontaneität, die Neugier wiederfinden. Und hingehen.

Sonst markiert auch das Jahr 2023 den Beginn einer neuen Zeitrechnung. Einer, in der Kultur jenseits des Publikums stattfindet.

