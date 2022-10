Basler Antikenmuseum: Eintauchen in die Welt der Römer

Antikenmuseum «Ave Caesar!»: Der Rhein als roter Faden einer tief gehenden Sonderausstellung in Basel Bis April 2023 lässt es sich im Antikenmuseum in die Welt der Römer und deren Einfluss in und um Basel eintauchen. Im Zentrum der Ausstellung steht das Leben und Kämpfen rund um den Rhein. Rahel Empl Jetzt kommentieren 24.10.2022, 05.00 Uhr

Überraschende Inszenierung: Die Exponate der in fünf Bereiche gegliederten Ausstellung «Ave Caesar» im Antikenmuseum Basel befinden sich auf einem riesigen Spielbrett. Ruedi Habegger, Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig

Der Gepäckanhänger misst um die 3 x 1 cm, ein winziges Artefakt, das da im Ausstellungsraum des Antikenmuseums in einer Vitrinensäule thront. Und doch ist seine Bedeutung ausserordentlich gross: Der Anhänger gehörte dem römischen Legionär Titus Torius, der um 20 v. Chr. in der Siedlung Basler Münsterhügel wohnte.

«Damit war der erste namentlich bekannte Basler ein Römer,» so Andrea Bignasca. Der Direktor des Antikenmuseums Basel führte am Freitag mit Kurator Esaù Dozio durch die neue Sonderausstellung «Ave Caesar!», und seine Freude über die Exponate, die da zusammen gekommen sind, war ihm anzusehen:

«Es ist das Zusammenspiel bedeutender Stücke mit hohem Kunstwert wie die Büste der Minerva auf der einen Seite und mit kleinen Dingen wie eben diesem Anhänger, einem Zahn oder einem Traubenkern auf der anderen, die diese Ausstellung so spannend machen.»

Der Gepäckanhänger des Titus Torius, römischer Legionär in Basel. Rahel Empl

Letztere Mikro-Artefakte habe man vor etwa 100 Jahren in der Archäologie noch gar nicht gesammelt; «heute hingegen arbeiten wir mit Botanikern, Archäozoologen und auch Osteologen zusammen, um ein möglichst komplettes Bild aus der betreffenden Zeit zu rekonstruieren,» sagt Bignasca.

Der rote Faden der Sonderausstellung: der Rhein. Sie findet im Rahmen einer trinationalen Ausstellungsreihe, die den Fluss in den Mittelpunkt stellt, statt. Kurator Dozio: «Wir haben uns schon lange eine Ausstellung gewünscht, welche die Beziehung zwischen den Hochkulturen des Mittelmeergebiets und den hier ansässigen Stämmen der Gallier und Germanen beleuchtet. Nun haben wir mit dem Rhein den perfekten Aufhänger gefunden.»

Eine kleine Sensation

Perfekt, weil der Rhein zu Zeiten von Gaius Julius Caesars Feldzügen eine der wichtigsten Verkehrsachsen zwischen Nord und Süd darstellte, eine schnelle und auch günstige Gelegenheit, Waren und Luxusgüter zu transportieren. Flüsse waren demnach ein wichtiger strategischer Faktor: Wer sie kontrollierte, hatte Macht. Kein Wunder also, setzte Caesar alles daran, die Regionen um den Rhein zu unterwerfen.

Und diese Unterwerfung läutete in der Region eine Zäsur ein: Wusch man sich zuvor etwa noch im Fluss, kamen die Römer mit neuer Infrastruktur wie dem Hypokaust an, dem warmen Bad, auch mit der Kanalisation. Ausserdem entstand durch die Durchmischung von Galliern und Römern eine neue, stark diverse Gesellschaft. Via den Fluss fanden aber auch neue kulturelle Vorstellungen Einzug in die Bevölkerung. «Die hier dargestellten Kunstwerke und Exponate untermauern dieses Phänomen,» so Bignasca.

Marmorbüste Caesars: eine Seltenheit. Rijksmuseum van Oudheden, Leiden

Nahezu zwei Jahre haben Dozio und sein Team an der Konzeption der Ausstellung gearbeitet. Die Exponate stammen vorwiegend aus Deutschland, etwa den Landesmuseen Köln und Koblenz, aber es finden sich auch Leihgaben aus Augusta Raurica. Die Marmorbüste Caesars wurde dem Reichsmuseum van Oudheden im niederländischen Leiden ausgeliehen. Eine kleine Sensation, diese in Basel präsentieren zu können, so Bignasca, handelt es sich doch dabei um eine der ganz wenigen Porträts von Caesar.

Ein Coup ist dem Museum auch bei der Inszenierung gelungen. Inspiriert durch den Schachzug Caesars zwischen 58 und 52 v. Chr., die Rivalitäten der ansässigen Stämme für sich auszunutzen, finden sich die Exponate auf einem riesigen Spielbrett wieder.

Einblicke in verschiedenste Lebensbereiche

Die fünf Teile der Ausstellung wurden demnach nicht räumlich getrennt, sondern gehen fliessend ineinander über. Es sind dies die Sektionen «Keltischer Fürstensitz», die sich mit den keltischen Herrschern und ihren prächtigen Anwesen um 500 v. Chr. befasst, «Keltische Siedlung», welche die Unterwerfung und den Bau der Siedlung auf dem Münsterhügel darstellt, «Römisches Legionslager» mit dem Leben der Legionäre vor Ort, «Römischer Gutshof» mit dem Anbau mediterraner Lebensmittel am Rhein und schliesslich «Römische Kolonie», die sich der Etablierung der römischen Kultur in den eroberten Gebieten widmet. Im unterhaltsamen Audioguide erzählen dabei Römer, Gallier und Germanen ihre Geschichten, Freuden und Sorgen.

Um die Ausstellung für Kinder und Familien attraktiv zu machen, entwickelte das Antikenmuseum zudem das Frage-Antwort-Kartenspiel «Vade mecum!», das Einblicke in die verschiedenen Lebensbereiche der Menschen am Rhein vor 2000 Jahren zeigt. Geschichte von Menschen wie dem Legionär Titus Torius, der dank eines munzigen Gepäckanhängers bis in alle Ewigkeit einen gewissen Berühmtheitsstatus in Basel geniessen wird.

Ave Caesar! Römer, Gallier und Germanen am Rhein. 23. Oktober 2022 bis 30. April 2023, Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig, St. Alban-Graben 5, Basel. Öffnungszeiten: DI und MI: 11–17 Uhr, DO und FR: 11–22 Uhr, SA und SO: 10–16 Uhr. Gratiseintritt: DO und FR ab 17 Uhr. Die Ausstellung ist dreisprachig, es steht ein Audioguide via Smartphone zur Verfügung.

