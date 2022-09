Basel: Architekturmuseum setzt sich gegen Gebäudeabrisse ein

Architektur Das Schweizerische Architekturmuseum wagt ein Plädoyer: Bitte keine Häuser wegwerfen! Eine neue Ausstellung in Basel führt das Publikum auf einen Friedhof der abgerissenen Bauten. Benjamin Adler Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Bye Bye: Gebäudeabriss an der Schweizergasse in Basel. zvg/Leon Faust

Für die nächsten Wochen wird das Schweizerische Architekturmuseum jeden Morgen aufs Neue Farbe bekennen. Eine Banderole in Schwarz und Rot wird während der Öffnungszeiten aus den Fenstern gehängt. Die formale Anlehnung an die besprayten Leintücher besetzter Häuser kommt nicht von ungefähr. Die Hoffnung, dass Passanten dem allmorgendlichen Prozedere beiwohnen und Fragen stellen ebenso wenig.

Die neue Ausstellung hat einen politischen Anspruch, wie es in dieser Deutlichkeit für ein Museum eher ungewöhnlich ist. Für Inhalt und Inszenierung ist der Verein Countdown 2030 aus Basel verantwortlich. Es ist ein Zusammenschluss von Architektinnen, Architekten und anderen Fachpersonen aus dem Baubereich, die sich einem aktiven Entgegenwirken gegen die Klimakrise verschrieben haben.

Das Bauen als grosse CO 2 -Schleuder

So beklemmend das Thema ist, so erfreulich ist es, dass eine junge Generation von Architektinnen und Architekten ihre Tätigkeit offenbar nicht mehr primär als gebaute Selbstverwirklichung sieht. Angesichts des Würgegriffs, in dem sich unser Planet befindet, schrauben sie den hochtrabenden Gestaltungswillen zugunsten weniger gut sichtbare, dafür umweltverträglichere Eingriffe zurück: statt energetisch bedenklicher Türme ressourcenschonendes Bauen im Bestand.

Blick ins schwindende Gebäude an der Schweizergasse. zvg/Leon Faust

Dem eigentlichen Thema der Ausstellung geht die Feststellung voraus, dass das Bauen eine der grossen CO 2 -Schleudern der Schweiz ist. Stahl, Zement und Co. benötigen zu ihrer Herstellung Unmengen an Energie und sind deshalb für den enormen Ausstoss die Hauptverantwortlichen. Wer ein Gebäude abreisst, setzt nicht nur die darin enthaltene sogenannte graue Energie frei, sondern verursacht – wenn an derselben Stelle neu gebaut wird – noch einmal zusätzliches CO 2 .

Gebäudefriedhof weckt Erinnerungen

Die Ausstellung setzt sich deshalb vehement gegen den Abriss von Gebäuden ein, vor allem dann, wenn auf die Demolierung ein Ersatzneubau folgt. Sie deckt dabei zunächst die grosse Menge an Rückbauten und das noch erschlagendere Volumen an Bauschutt auf, der dabei anfällt.

In einer Art Gebäudefriedhof werden Erinnerungsbilder an bereits abgerissene Bauten aneinander gereiht. Dass so quasi ganze Strassenzüge entstehen, führt einem eindrücklich vor Augen, was Jahr für Jahr verloren geht. Sicher sind nur wenige davon Architekturperlen, aber allein die Tatsache, dass in diesen Häusern Menschen miteinander gewohnt und gearbeitet haben, verursacht ein mulmiges Gefühl.

Fünf Tonnen Bauschutt alle zehn Sekunden

Auf die Ruhe folgt der Sturm, wenn in der darauffolgenden Station fünf Tonnen Bauschutt auf dem Boden liegen – die Menge an Material, die alle zehn Sekunden (!) durch Abrisse in der Schweiz anfallen. Eine grosse Leinwand zeigt die Abrissbirne oder vielmehr den -bagger in Aktion. Schauerlich-schön anzusehen ist es, wie die Altbauten Stück für Stück zwischen den riesigen Zangen zerbröseln.

Auch an der Hammerstrasse wird ein Gebäude dem Erdboden gleichgemacht. zvg/Leon Faust

Nach dem fulminanten Auftakt folgt eine Art Coworkingspace. Er bildet sowohl räumlich als auch inhaltlich das Herz der Ausstellung. Zum einen sind die Wände volltapeziert mit Fachartikeln, schematischen Darstellungen und für das Thema wichtigen Fragen. Sie bilden so den inhaltlichen Hintergrund der Inszenierung.

Zum andern arbeiten im temporär eingerichteten Büro die Ausstellungsverantwortlichen selber, um bei Diskussionsbedarf Rede und Antwort zu stehen.

Offene Fragen bleiben

Und Klärungsbedarf besteht tatsächlich, denn das hier als Collage gezeigte Material erschliesst sich einem nicht ohne weiteres. Emotional bewirken Tonnen von Schutt einiges, das traurige Verschwinden von Häusern mit ihren Geschichten, wie sie im Abriss-Atlas dokumentiert werden, ebenfalls. Für die Wegwerfkultur im Bausektor kann niemand ernsthaft sein.

Und dennoch hätte die Ausstellung um der Dringlichkeit ihrer Botschaft willen hier die Zahlen nicht so in den Hintergrund stellen sollen. Skeptikerinnen und Skeptiker werden fragen, ob ein im Betrieb energetisch vorbildhafter Neubau einen Abriss eines schlecht isolierten 1960er-Jahre-Bau nicht rechtfertigen würde. Oder ob eine CO 2 -intensive Sanierung eines Altbaus anstelle eines Ersatzneubaus nicht widersinnig ist.

Die Petition liegt auf dem Tisch

Sicher bedürfen solche Abwägungen höchst komplexer Berechnungen. Den kritischen Stimmen aus der Bauwirtschaft und dem Finanzsektor hätte man mit solchen Fakten allerdings einiges entgegenzusetzen.

Aber vielleicht behält Countdown 2030 mit seinem unvermittelten Appell doch recht. Politisch gesehen haben Forderungen, denen komplizierte Sachverhalte zugrunde liegen, ja bekanntlich einen schweren Stand.

Das aber ist dem Ziel der Ausstellung nicht förderlich, denn als Schlusspunkt werden die Besucherinnen und Besucher in einen Raum geführt, in dem eine riesige Digitaluhr die Sekunden bis 2030 herunterzählt. Im roten Schein der Uhr liegt eine Petition gegen den Abrisswahn auf dem Tisch, die unterschrieben werden will. Und das ist gut so.

