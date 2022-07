Basler Architekt Hans Peter Baur wäre heute 100

Architektur Er stand für die Moderne der Nachkriegszeit – heute würde der Basler Meister der Schulhäuser 100 Jahre alt Architekt Hans Peter Baur verwirklichte in der Region zahlreiche öffentliche und private Gebäude. Kirchen, Schulhäuser und Altersheime erinnern auch heute noch an ihn. Dorothee Huber* Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Erhebt sich mit ihren fünf Geschossen aus der flachen Wohnbebauung heraus: die Schulanlage Bachmatten in Reinach. Kenneth Nars

Der Aufenthalt im Büro von Le Corbusier in Paris im Jahr 1949 sollte seine Architekturauffassung sein ganzes Berufsleben hindurch bestimmen: Hans Peter Baur, dessen Geburtstag sich am 24. Juli zum 100. Mal jährt, verwirklichte in Basel und der Region eine Reihe von öffentlichen und privaten Bauten, die beispielhaft für die Moderne der Nachkriegszeit stehen.

Baur wuchs in einer grossen Familie auf dem Bruderholz auf und studierte an der ETH Zürich Architektur. Nach dem Studienaufenthalt bei Le Corbusier in Paris eröffnete er 1950 sein eigenes Büro in Basel. Regelmässig arbeitete er auch als Mitarbeiter im Büro seines Vaters, des Architekten Hermann Baur (1894–1980), so etwa beim Bau der dritten und letzten Etappe der Allgemeinen Gewerbeschule Basel an der Vogelsangstrasse, also der kunstgewerblichen Abteilung, der Aula und der Maurerhalle (1959–1961).

Wie schon für seinen Vater wurde auch für Hans Peter Baur die enge Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern zu einem vitalen Anliegen: Hans Arp, Ferdinand Gehr, Armin Hofmann, Lenz Klotz, René Küng, Mary Vieira waren wiederholt eingebunden in die architektonische und künstlerische Gestaltung eines Bauwerks.

Auch die Innenausstattung mitgestaltet

Hans Peter Baur. Archivbild/Marie-Louise Stoll

Als Mitglied der Schweizerischen St.Lukasgesellschaft engagierte sich Baur bei der Erneuerung von Liturgie, Kirchenbau und dessen künstlerischer Ausstattung im Zusammenhang des Zweiten Vatikanischen Konzils.

Auf die Kritik an der avantgardistischen Moderne der Zwischenkriegszeit, sie konzentriere ihre Aufmerksamkeit auf einzelne kostbare Objekte, antworteten die Architektinnen und Architekten in den 1950er- und 1960er-Jahren mit einer Ausweitung ihrer professionellen Zuständigkeit. So gestaltete Hans Peter Baur vielfach auch die Innenausstattung seiner Bauten und sorgte für deren Einbettung in die Topografie sowie in den städtebaulichen Kontext.

Modern Living: Die glänzende Vision einer besseren Zukunft

Auch in der Verpflichtung gegenüber der historischen Überlieferung erblickte die Architektenschaft seit den 1970er-Jahren eine willkommene Gelegenheit, den Neubau verbindlich an seinem Ort zu verankern, städtebaulich und kulturell. Und ganz selbstverständlich gehörten zur architektonischen Bildung ausgedehnte Reisen, die Baur über Europa hinaus in den Iran, nach Japan, Indien und Australien führten.

Der Ertrag der Auseinandersetzung mit der aussereuropäischen modernen Architektur lässt sich gerade an den in den Jahren des wirtschaftlichen Aufschwungs nach dem Zweiten Weltkrieg in den stadtnahen Gemeinden in grosser Zahl gebauten Einfamilienhäusern beobachten. Im «Modern Living» verschmolzen die Anregungen zu einer glänzenden Vision einer besseren Zukunft. Hans Peter Baur wohnte bis zu seinem Tod – inmitten seiner Kunstsammlung – im elterlichen Haus auf dem Bruderholz und sicherte diesem so die Anerkennung als Baudenkmal – des Neuen Bauens.

Der Vater baute die Kirchen, der Sohn renovierte sie

Zu den grossen Aufgaben der Nachkriegszeit gehörten in der Stadt wie auf der Landschaft der Bau von neuen Kirchen, Schulhäusern und Alterseinrichtungen. Als zentrale Anlagen trugen diese bei zur Bildung und Stärkung von Quartieren in einer Agglomeration, die zu einer gestaltlosen Ansammlung von anonymen Bauten zu werden drohte. So zählten denn zu den ersten selbstständigen Arbeiten des jungen Architekten das Alters- und Pflegeheim Bruderholz in Basel (1952–1954), das Schulzentrum Herrenmatt in Läufelfingen (mit Leo Cron, 1961–1963) oder das Schulzentrum Bachmatten in Reinach (1965–1968).

Während Hermann Baur noch eine Vielzahl neuer Kirchen errichten konnte, blieb dem Sohn vor allem, Kirchen zu erneuern und sie auf die neuen liturgischen Ansprüche einzustimmen: Renovation der Kirche St.Peter und Paul in Oberwil (1964–1965), Restaurierung der Clara-Kirche in Basel (zusammen mit Alfred und Thedy Doppler, 1973/1974), Renovation des Innern der Marienkirche in Basel (mit Ken Komai, 1986). Zusammen mit dem Zürcher Architekten Ernst Gisel war Baur verantwortlich für den Bau des Ökumenischen Kulturzentrums an der Expo, der Schweizerischen Landesausstellung 1964 in Lausanne.

Am Meister Le Corbusier orientiert

Einen ersten guten Eindruck von der Begabung Hans Peter Baurs vermittelt bis heute sein Mehrfamilienhaus an der Karl-Jaspers-Allee in Basel (1959). Das elegante Wohnhaus erhebt sich auf Stützen über einem offenen Erdgeschoss mit acht Vollgeschossen am südlichen Rande des Gellert-Areals. Das Attikageschoss ist mit einem Kinderspielplatz und einem schräg aufragenden Atelieraufbau als begehbare Dachlandschaft ausgebildet. Dies ganz im Sinne des verehrten Meisters Le Corbusier, an dessen «Unité d’habitation» in Marseille Baur mitgearbeitet hatte.

Das Mehrfamilienhaus an der Karl-Jaspers-Allee in Basel. zvg/Kantonale Denkmalpflege BS

In den Wohnungen gelang Baur eine eindrückliche Verbindung des Ideals des offenen Grundrisses mit den wirtschaftlichen Anforderungen an den Mietwohnungsbau. Die plastische Gliederung der Fassaden belebt das Hell-Dunkel der übereck ausgreifenden Balkone sowie die zurückweichenden schwarz gestrichenen Fenster. Heller Beton, dunkles Holzwerk, grüne Stoffstoren sowie die Aluminiumreliefs von Armin Hofmann im Sockel sorgen für eine vornehm moderne Stimmung.

Zwischen dem alten Schulhaus im Dorf und der Kirche darüber liegt in Läufelfingen das neue Schulhaus Herrenmatt, in eine sanfte Mulde gebettet. Die kräftigen auskragenden Betonplatten unterstreichen die Terrassierung des Geländes. Pausenplätze und Sportfelder belegen gegen Süden und Osten die flachen Partien der Anlage.

Schulhaus-Boom reflektierte die engagierte Bildungspolitik

Der «Béton brut», der für den architektonischen Ausdruck des Gebäudes bestimmend ist, galt in den 1960er-Jahren als vielfältig formbarer, «ehrlicher» Werkstoff. Baur setzte ihn hier aussen und innen betont roh ein und kontrastiert dessen Grau mit dem (ursprünglich) dunklen Braun der Holzfenster. Damit jedes Klassenzimmer seinen besonderen Ort im Haus erhält, ist der Baukörper allseitig gestaffelt.

Béton brut: das Schulhaus Herrenmatt in Läufelfingen. Kenneth Nars

Der Sinn dieser Anordnung erhellt sich im Innern, wenn die Gänge wie die Wege in einem Dorf mehrfach gebrochen zu den Klassenzimmern führen. Diese öffnen sich dann grossflächig übereck zur Aussicht. Während die Gänge mit ihren schwarzen Schieferplatten eher dunkel erscheinen, sind die Zimmer mit ihrem hellgrauen Linoleumboden und den grossen Fensterflächen von Licht durchflutet. Noch heute vermitteln die in den Boomjahren der Nachkriegszeit in allen Gemeinden des Baselbiets für die Primar- und die Sekundarstufe erbauten Schulhäuser den Reformeifer einer engagierten Bildungspolitik.

Schulanlage Bachmatten: Die Wegführung ist Teil des Konzepts

Anders das Programm der Schulanlage Bachmatten in der Agglomerationsgemeinde Reinach. Diese erhebt sich mit ihren fünf Geschossen in der Ebene nördlich des alten Dorfkerns aus der flachen Wohnbebauung heraus, begleitet von den Nebengebäuden von Aula, Turnhalle und dem Wohnhaus für den Abwart. Von allen Seiten führen Treppen auf die Plattform des Pausenplatzes, die die Oblichter der darunter angeordneten Velokeller und Luftschutzräume zusammen mit den von Hans Arp und Armin Hofmann gestalteten Betonscheiben räumlich gliedern.

Das Schulhaus Bachmatten in Reinach. Kenneth Nars

Den Höhepunkt in der Regie der Wegführung bildet im Hausinnern die als Betonskulptur aufgefasste offene Treppe, die über einem Wasserbecken aufsteigt und den Schülerinnen und Schülern von Balkonen und Galerien aus den Überblick über alle Geschosse eröffnet. Auch hier ist der Sichtbeton als Werkstoff gestalterisch bestimmend, wenngleich in einer feiner ausgeprägten Erscheinung der Oberfläche (vor der Aussendämmung).

In jedem Auftrag das Besondere gesucht

Hans Peter Baur teilt mit vielen Architektinnen und Architekten seiner Generation das Anliegen, aus der eingehenden Analyse jeder Aufgabe eine einmalige, unverwechselbar architektonische Form zu gewinnen.

Nicht das Allgemeine des Typus, das die Vertreter des Neuen Bauens in der Zwischenkriegszeit noch angestrebt hatten, sondern das Besondere, das jedem Auftrag innewohnt, war ihnen der Stoff, aus dem sich Architektur formen liess. Nicht, dass die Leitsätze des Funktionalismus ausser Kraft gesetzt worden wären, die Zweckbestimmung eines Gebäudes wurde weiter gefasst und auch Raum und Licht als formbares Material eingesetzt.

* Die Autorin ist Kunsthistorikerin und war lange als Professorin für Architekturgeschichte an der Fachhochschule in Muttenz tätig.

