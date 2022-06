Severin Schwan, Jacques Herzog: In neuem Buch spazierend in Basel

Architektur Neuer Stadtführer: Spazierend durch ein Basel im Wandel Mit «Basel, unterwegs», dem Erstlingswerk des Historikers und Journalisten Lukas Schmutz, ist ein keineswegs gewöhnlicher Guide erschienen. Vielmehr ein bewegendes Panorama an Perspektiven. Rahel Empl Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr

Severin Schwan, CEO von Roche, ging als eine von 26 Basler Persönlichkeiten mit Lukas Schmutz spazieren. Natürlich drehte es sich dabei um «seine» Türme. Aber nicht nur. Zvg

Es gibt nur eine Richtung: nach oben. Basel bleibt mit seinen mickrigen 37 Quadratkilometern Fläche gar nichts anderes übrig. Die erste vertikale Stadt der Schweiz, das ist die Zukunft. Eine Stadt, deren Bild laufend im Wandel ist, die Gegenwart. Denken wir nur an das Roche-Areal im Kleinbasel: Noch vor zehn Jahren war da der Himmel frei, heute ragen zwei weisse Türme mit den charakteristischen durchgezogenen Fensterbändern in die Höhe, der dritte ist in Planung.

Konstant ist in Basel nur die Veränderung der urbanen Lebenswelt – und diese Veränderung hat der Journalist und Historiker Lukas Schmutz im vergangenen Jahr zum Anlass genommen, mit 26 Basler Persönlichkeiten auf deren Lieblingsrouten durch seine Heimatstadt zu spazieren und bewegende Gespräche zu führen. Daraus ist der Stadtführer «Basel, unterwegs» entstanden, der die einzelnen Ansichten geschickt zu einem Panorama der Stadt Basel der 20er-Jahre und des 21. Jahrhunderts verwebt.

Der Pharma-Boss und das Glücksrad

Da ist zum Beispiel Münsterpfarrerin Caroline Schröder Field, die vom Büro aus Tag für Tag die erwähnten Türme hat wachsen sehen, Stockwerk für Stockwerk, und die sagt, dass Stadtveränderung einschneidet in Biografien. Oder Severin Schwan, CEO von Roche, der offen zugibt, dass sein Unternehmen ja niedriger gebaut hätte, wenn es denn möglich gewesen wäre. Der das Glücksrad an der Fassade des Nordquerhauses des Münsters mag. Und natürlich die Welt-Architekten Jacques Herzog und Pierre de Meuron, die die Veränderung des Stadtbilds entscheidend mitgeprägt haben.

Schmutz ging indes nicht nur mit Superpromis spazieren. In erster Linie war ihm wichtig, mit Stadtbeobachtenden unterwegs zu sein, die die architektonische Veränderung aus ganz anderen Perspektiven sehen und erleben. Eine gewisse Spannbreite zu bieten, wie er sagt. Dazu gehören der Infektiologe Manuel Battegay, Sophie Bürgi, Koordinatorin der Frauenstadtrundgänge in Basel, der Soziologe Ueli Mäder oder auch Rheinkapitän Yvon-Robert Goujon.

Ja, bei den meisten beschriebenen Parcours stellt sich das Gefühl ein, der Begleiterin oder dem Begleiter ganz nahe zu sein; Schmutz gelingt es, ihnen überraschend persönliche Statements zu entlocken, ihr Vertrauen zu gewinnen. Ist es die Bewegung, die gesprächiger macht? Schmutz weiss es nicht, aber er wusste, dass es der Spaziergang sein muss:

«Das ist dynamischer als an einem Sitzungstisch, sie konnten ihre Ansichten so viel besser veranschaulichen. An konkreten Orten. Dort entsteht die Verbundenheit der Menschen mit Städten.»

Tatsächlich fangen die Spaziergänge alle an einem Ort an, der der jeweiligen Person etwas bedeutet. Eine grandiose Idee. Schmutz erläutert, wie sie entstanden ist: «Ich war fasziniert von der Dynamik und der Sichtbarkeit dieser fundamentalen Veränderung im Zentrum der Stadt – und was Architektur mit persönlichen Biografien macht.» Was hier passiere, sei besonders, sagt Schmutz weiter, und belegt dies mit der Aussage Annette Gigons, Architektin des Zürcher Prime Towers: «In Basel ist alles zum Greifen nah.»

Eine unkonventionelle Mischung

Knackpunkt war zu Beginn des Projekts die Antwort auf die Frage, welche journalistische Methode sich am besten dazu eignet, die Ansichten zu dokumentieren. Mutig entschied Schmutz sich für eine unkonventionelle Mischung aus Gespräch, Porträt und Reportage, die durchwegs funktioniert. Weiter bereitete ihm die Auswahl der 26 Persönlichkeiten Kopfschmerzen. «Es war hart, sehr hart, denn sie war schier endlos.» Entsprechend werde er sich überlegen, ein zweites Buch zu realisieren.

Fazit: Das Erstlingswerk von Schmutz ist nicht einfach ein Stadtführer, sondern ein unsystematischer Architekturguide, eine Sammlung teils sehr persönlicher Porträts und schliesslich ein Spaziergangbuch, das sogar gewiefte Stadtkennerinnen und -kenner sowie Architekturinteressierte dazu anregen dürfte, ihr Basel von einer anderen Warte aus neu zu erleben.

Basel, unterwegs - 26 Spaziergänge. Von Lukas Schmutz, erschienen im Christoph Merian Verlag. 360 Seiten, gebunden. 34 Franken.

