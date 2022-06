Art Basel 2022: Infos und News zur Kunstmesse im Blog

16:14 Uhr Dienstag, 14. Juli

Baloise Kunst-Preis wurde an der Art zum 23. Mal vergeben

Die Baloise vergibt dieses Jahr zum 23. Mal den mit 30'000 Franken dotierten Kunst-Preis. Verliehen wird dieser jeweils im Sektor Statements. Entschieden hat sich die Jury, die sich aus internationalen Fachleuten zusammensetzt, dieses Jahr für Tourmaline und Helena Uambembe. Dies schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Tourmaline ist Künstlerin, Filmemacherin, Autorin und Aktivistin und lebt in New York. Mit ihrem jüngsten Werk habe sie ein poetisches und persönliches Porträt der schwarzen, queeren und transsexuellen Gemeinschaften entworfen, heisst es in der Mitteilung.

Helena Uambembe lebt in Südafrika und hat mittels verschiedener Objekten und Performances ihre Erinnerungen an ihre Kindheit in Südafrika und zeigt, wie sich Geschichte und persönliche Erfahrung in Objekte einschreiben und sich wieder von ihnen lösen können.