Art Unlimited: Die grosse Provokation bleibt aus

Art Basel Riesige Kakerlaken und Explosionen – doch die Art Unlimited bleibt eher zahm Grossartig und spektakulär sind sie auch dieses Jahr, die Werke der Art Unlimited – und ein Besuch lohnt sich allemal. Überraschen tun sie dieses Jahr allerdings nicht so sehr wie auch schon. Mélanie Honegger 14.06.2022, 18.14 Uhr

Ju Ting: «Winter is Coming». Roland Schmid

Sie ist bisweilen das beeindruckendste Element der Art Basel: An der Art Unlimited gibt es jene Kunst zu sehen, die in einem Museum kaum Platz findet. Auch Giovanni Carmine, Kurator der diesjährigen Ausstellung und Direktor der Kunst Halle Sankt Gallen, hat grossflächige (und -artige!) Kunstwerke in die Messe Basel gebracht.

Die imposantesten kommen erst in der zweiten Hälfte des Spaziergangs zum Vorschein. Ganz hinten im Saal wacht eine riesige Frauenstatue von Thomas J. Price über das Geschehen zu ihren Füssen, den Blick gelangweilt gesenkt, die Hände in den Taschen der Trainerhose.

Thomas J Price: «Moments Contained». Georgios Kefalas/Keystone

Nicht weit davon entfernt scheint Künstler Leonardo Drew die Zeit anzuhalten. Seine Installation «Number 341» gleicht einer Explosion, die fotografisch festgehalten wurde. Holzsplitter türmen sich auf dem Boden und an den Wänden, als sei eben ein riesiges Objekt detoniert. Eindrücklich, wie es dem Künstler gelingt, mit einer Installation aus fixierten Kleinteilen gleichwohl den Eindruck von Bewegung und sogar Klang zu evozieren.

Leonardo Drew: «Number 341». Georgios Kefalas/Keystone

Politische Kunst mit Kakerlaken

Ähnlich beeindruckend ist lediglich Huang Yong Pings Installation «American Kitchen and Chinese Cockroaches». Der chinesisch-französische Künstler ist für seine schaurige Konzeptkunst bekannt, für die er sich häufig an Tierkörpern wie Schlangenskeletten und Oktopussen orientierte. In Basel halten nun die Kakerlaken Einzug.

Mit seinem Werk, das kurz vor seinem Tod entstand, nahm der Künstler das als «Kitchen Debate» bekannte Treffen von Nixon und Chruschtschow auf, das 1959 an der American National Exhibition in Moskau vor einem Küchenmodell stattfand. Bei Huang Yong Ping wird die Küche von riesigen chinesischen Kakerlaken eingenommen. In Basel hängt das Kunstwerk, das unweigerlich an Kafkas «Verwandlung» erinnert, schräg in einem Kubus. Eine gigantische Schabe bringt die Waage der Macht ins Ungleichgewicht.

Huang Yong Ping: «American Kitchen and Chinese Cockroaches». Georgios Kefalas/Keystone

So spannend das Kunstwerk ist: Im engen Raum innerhalb der Messehalle kommt es leider nicht wirklich zur Geltung. Nur wenige der geladenen Gäste, die am Montagabend zahlreich erschienen sind, haben im Raum Platz. Die übrigen stehen in den Eingängen und stehlen sich die Sicht. Ein ähnliches Schicksal ereilt Keith Harings Pop-Art-Gemälde «Untitled» aus dem Jahr 1988, das zwar viel Publikum anlockt, aber kaum sichtbar ist.

Mehr Aufmerksamkeit bekommt das Kunstwerk von Andrea Zittel. Die Amerikanerin hat den besten Platz der Ausstellung ergattert. Ihre 76 Kleidungsstücke sind das Erste, was die Gäste erblicken, wenn sie die Messehalle betreten. Zittel hat die Outfits selber entworfen, geschneidert und schliesslich während zehn Jahren nichts anderes getragen. Ein befreiendes Projekt sei die Arbeit für sie. Es ist eine Befreiung, die für sie erst durch die persönliche Einschränkung entstehen kann.

Andrea Zittel: «A-Z Personal Uniforms, 2nd Decade: Fall/Winter 2003-Spring/Summer 2013». Georgios Kefalas/Keystone

Wandteppiche gegen den Kolonialismus

Mit ihrem Kunstwerk definiert Zittel gleich einen Trend der diesjährigen Art Unlimited, die gleich einige mehrteilige Arbeiten mit Textilien umfasst. Diedrick Brackens «shadow raze» und Yee I-Lanns «Tikar/Meja» erinnern an bunte Wandteppiche und setzen sich beide mit kolonialistischen Strukturen auseinander.

Yee I-Lann: «Tikar/Meja». Mélanie Honegger

Andere Kunstwerke wirken auf den ersten Blick politisch, sind aber deutlich harmloser als angenommen: Die vermeintlichen Vaginas auf Pier Paolo Calzolaris «La Grande Cuisine» sind abstrakte Eier und nicht etwa ein feministisches Statement. Und die Installation von Maha Malluh zeigt zwar eine Weltkarte aus Tonbandkassetten mit ungewohnten Proportionen, doch wer eine politische Botschaft dahinter erwartet, wird enttäuscht.

Pier Paolo Calzolari: «La Grande Cuisine». zvg/Svenja Gubler

Und so bleiben die Inhalte hinter der prächtigen Kunst erstaunlich brav. Ein klares Highlight sticht dieses Jahr nicht aus der Masse hervor, die grosse Provokation bleibt aus. Das gilt im Übrigen auch für die Kleidung der Gäste. Zumindest am ersten Messetag waren diese eher dezent denn extravagant gekleidet: Ton in Ton, ohne mutige Experimente. Aber das kann sich ja noch ändern.

