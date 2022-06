Linder und Stampa: Basler Traditionsgalerien an der Art Basel

Art Basel Zwei Basler Traditionsgalerien an der internationalen Kunstmesse: «Es fühlt sich an wie ein Neuanfang» Gisèle Linder und Diego Stampa erzählen, warum sie nicht nach Paris ziehen und wie zu viele Aktionäre die Kreativität verderben. Hannes Nüsseler Jetzt kommentieren 13.06.2022, 05.00 Uhr

Behalten den Kontakt zur Kunst: Gisèle Linder und Diego Stampa. Kenneth Nars

Mit ihren Galerien begleiten Gisèle Linder und Diego Stampa die Basler Kunstszene schon lange. Auch dieses Jahr stellen sie wieder an der Art Basel aus – auch wenn sich das für sie vielleicht kaum auszahlt.

Mit welchen Gefühlen gehen Sie an die erste reguläre Art nach der Pandemie?

Gisèle Linder: Wir freuen uns, aber es fühlt sich schon etwas seltsam an. Die letzte Messe war im September, das ist sehr nah aufeinander. Da ich auch noch an der Art Genève mitgemacht habe, sind das für mich drei Anlässe kurz hintereinander. Für die Kunstschaffenden ist es nicht einfach, in so kurzer Zeit gute Bilder zu fertigen.

Diego Stampa: Die zwei Pandemiejahre waren schwierig, besonders für Kunstschaffende aus dem Ausland. Auch das Programmieren der Galerie war nicht einfach, wir waren ja monatelang geschlossen. Mit der aktuellen Weltlage muss ich mich erst orientieren, wer überhaupt noch da ist und ausstellen kann. Wir gehen also an die Messe und versuchen unser Bestes. Es fühlt sich ein wenig an wie ein Neuanfang.

Linder: Wobei die Pandemie auch ihr Gutes hatte. Die Leute haben sich mehr Zeit genommen, weil sonst alles zu war. Das hat mich gefreut.

Die September-Ausgabe der Art war überschaubarer, vom Publikum her jünger und auch einträglicher als vorherige Messen. Bleibt das so?

Stampa: Ich kann keine Prognosen stellen. Dass es ruhig ist, wünschen sich vielleicht ein paar Leute, aber die Kunstschaffenden wollen nicht abwarten, bis sie im Internet oder von einem Auktionshaus entdeckt werden. Der Austausch ist für alle wichtig, damit die Künstlerinnen nicht ihre Motivation verlieren und Sammlerinnen in Kontakt mit den Kunstwerken und Galerien bleiben. Der Markt ist okay, aber wenn die Spekulation überhandnimmt, gerät der Wert der Kunst für unsere Gesellschaft aus dem Blick.

Welchen Stellenwert hat die Art Basel für den hiesigen Kunstmarkt?

Linder: Ich bin Galeristin, keine Kunsthändlerin, viele verwechseln diesen Beruf. Ich fühle mich verantwortlich für die Kunstschaffenden und setze mich für sie ein. Viele Sammlerinnen und Sammler kommen nicht in meine Galerie, aber an die Art. Deshalb bin ich an der Kunstmesse.

Stampa: Als wir 1970 an der ersten Art teilnahmen, suchten wir noch viel mehr die gesellschaftspolitische Auseinandersetzung mit dem Publikum. Künstlerinnen und ihre Galerien waren Solidargemeinschaften. Seit diesem Beginn haben sich die Art und der Kunstmarkt radikal verändert und im globalen Bereich etabliert. Wenn aber zu viele Aktionäre den Kunstmarkt dominieren, leidet darunter die Kreativität. Dennoch: Die Art Basel bringt eine einmalige Atmosphäre in die Stadt, von der alle Institutionen und das städtische Leben profitieren.

Linder: Ich teile diese Meinung. Die Genfer Kunstmesse zum Beispiel ist klein und gut, aber die Galerien waren eher konservativ und haben auf sichere Werte gesetzt.

Die Zürcher Galerie Hauser & Wirth eröffnet eine Filiale in Paris, wo die MCH Group eine weitere Messe lanciert. Suchen Sie auch nach Räumlichkeiten?

Linder: Nein, sicher nicht! (lacht) Das würde für meine Galerie keinen Sinn machen. Es ist schon seit längerem zu beobachten, wie sich grosse, globale Galerien von London nach Paris verschieben, was vermutlich auch mit dem Brexit zusammenhängt.

Was macht der kommerzielle Druck mit der Muttermesse?

Stampa: In den Anfangsjahren war an der Art Basel die ganze Bandbreite von Kunst zu sehen: Performance, Land Art, Konzeptkunst, Video – da ging es nicht nur ums Geld. Das war eine Stärke Basels. Heute richtet sich das Angebot nach den Standpreisen. Im Moment dominiert eher die Malerei.

Was bieten Sie an?

Stampa: Wir haben immer noch das ganze mediale Spektrum, das sich aus den 52 Jahren unserer Tätigkeit ergibt, mit Kunstschaffenden aller Generationen.

Linder: Dieses Jahr ist speziell, ich kann mich nicht allein um die Art kümmern, das übernimmt meine Assistentin. Darüber bin ich sehr froh: Sie hat neue Ideen, das ist interessant. So international wie Diego Stampa bin ich nicht. Das wäre auch schwierig wegen der Transportkosten.

Wie teuer ist ein Auftritt an der Art?

Stampa: Allein für Miete und Transport geben wir 85’000 Franken aus.

Linder: Bei mir sind es 60’000 Franken.

Zahlt sich das aus – oder zahlen Sie selbst drauf?

Linder: Ja, das passiert schnell.

Sie finanzieren also mit Ihren Galerien den Messeauftritt?

Stampa: Wenn man nicht gut verkauft, schon. Aus diesem Grund können wir auch nicht nur mit jungen Kunstschaffenden zur Messe, deren Werke für 5000, 7000 Franken verkauft werden. Das ist aussichtslos. Der Mix muss stimmen, damit wir uns das leisten können. Wir gehen ohnehin nicht davon aus, dass wir alles verkaufen.

Setzt die Art zu hohe Hürden?

Linder: Die Teilnahme ist natürlich auch eine Prestigesache: Man kann sagen, dass man dabei war. Aber Geld spielt immer eine Rolle. Das fängt schon bei der Ausbildung an, Künstlerinnen und Künstler lernen bereits an der Hochschule, wie sie Preise festlegen sollen. Das finde ich nicht gut. Kunstschaffende sollten zuerst einmal zeigen, was sie können.

Was macht gute Kunst aus?

Stampa: Ich mag es, wenn ich mit Kunst kommunizieren kann, wenn sie mich hinterfragt und ich mich mit ihr auseinandersetzen muss. Kunst heisst Kommunikation. Vor allem darf man den Spass an ihr nicht verlieren, sonst geht gar nichts.

Linder: Sie muss mich bewegen. Ich besuche nicht mehr viele Ausstellungen und bin über die Jahre auch viel kritischer geworden. Aber es gibt diese Momente immer noch, und das ist fantastisch. In Genf wurde mir diese Frage nach der Kunst von einem Jungen auch gestellt – und ob man ohne sie leben kann.

Kann man?

Linder: Nein.

Und ohne die Art Basel?

Stampa: Hm, das könnte man vermutlich schon, aber dann müsste man definieren, was das für ein Leben ist. (lacht) Mein Anliegen an die Art ist jedenfalls, dass unser Stand einen echten Bezug zu Basel und auch zu mir selbst hat: Ich kann nicht einfach ein paar Ölschinken aufhängen, und das war’s. Ich habe schliesslich ein kulturelles Verständnis.

