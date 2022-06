Art Blanche Die Stadt neu sehen Ein Hoch auf die Litfasssäule und die Vorstellung, mondän zu sein. 14.06.2022, 05.00 Uhr

Ernst Theodor Amandus Litfass ruht in Frieden in Berlin. Der nach ihm benannte Werbeträger in Säulenform ist noch heute Teil des Bildes vieler Städte, auch Basels. Zum grafisch Besten, was die Kunststadt grad zu bieten hat, ist die Litfasssäule vor dem Rathausturm. Die obere Reihe Plakate wird von der Art Basel bestritten, die untere von der Kunsthalle in Kooperation mit Ramstein Optik. Vielleicht beruht der Erfolg dieser Säulen darin, dass sie «avant la lettre» interaktiv ist: Sie gibt den Blick lediglich frei für Ausschnitte. Wer alles sehen will, muss rundherum laufen.

Wieso eigentlich gibt es dort im öffentlichen Raum, wo man von der sozialen Durchmischung her keine künstlerischen Interventionen erwartet, auch keine? Zum Beispiel in der Greifengasse oder der Steinenvorstadt?

Während der Art tickt Basel anders. Zumindest bildet man sich das als Baslerin gerne ein. Wer an Passantinnen und Passanten vorbeispaziert, hört nur noch Gesprächsfetzen auf Englisch und Französisch. Und nimmt Kleidung plötzlich anders wahr als sonst. Ein neonoranger Mantel zum Mickey Mouse-Kleid? Eindeutig eine Art-Besucherin! Oder sind wir bloss geblendet von der Vorstellung, für kurze Zeit mondän und international bedeutend zu sein? So oder so: Jetzt ist der richtige Moment, um sich modisch auszutoben und endlich das anzuziehen, was wir trügen, würde uns niemand kennen.

Weniger ausgelassen sind die Motive von Boris Mikhailov. Der ukrainische Fotograf hält in seiner Bilderserie «Temptation of Death» den Zerfall der Sowjetunion fest. Seine Bilder hängen an den Fassaden und Eingängen von elf verschiedenen Basler Kulturinstitutionen. Sie erinnern uns an den Krieg, der in seiner Heimat wütet, während wir hier der Kunst frönen.

