Art Blanche Apéro mit Limo Luxuskarossen, E-Trottis und Baustellen-Hopping: An der Art Basel kommt man rum. 15.06.2022, 05.05 Uhr

jaw

Das Problem mit den Autoposern im Kleinbasler Hafen schlug hohe Wellen. Am Schluss musste die Polizei an Wochenenden Schmiere stehen, damit die hochgetunten Wagen die enge und dicht bevölkerte Uferstrasse zwischen den improvisierten Bars und Clubs nicht als Catwalk respektive Catdrive missbrauchten. Doch während der Art ist vieles anders und so sieht man in dieser Woche ab und an eine kleine Reihe von Limousinen, einige davon in prunkvollem Schwarz mit silbernem Art-Logo und stilistisch passendem Chauffeur vor dem Restaurantschiff Gannet stehen. Wir merken: Autoposer unerwünscht, Art-Poser willkommen.