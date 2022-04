Das Basler Atlantis feiert den 75. Geburtstag

75-Jahr-Jubiläum «Atlantis»-Kenner zum Kultlokal: «Todgeweihte leben länger» «Atlantis»-Kenner und Autor Marc Krebs erklärt anlässlich des 75-Jahr-Jubiläums, warum das Basler Traditionslokal seinen Kultstatus stärker ausspielen sollte. Und was dem Haus in seinen Augen am vordringlichsten fehlt. Stefan Strittmatter Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Marc Krebs: «Das ‹Atlantis› stand nie für Kontinuität. Diesem Aspekt bleibt es treu.» Nils Fisch

Am 30. April feiert das «Atlantis» sein 75-Jahr-Jubiläum. Einer, der die Geschichte des Musiklokals am Kohlenberg intensiv erforscht hat, ist Marc Krebs. Der langjährige Musikjournalist, der von 2017 bis 2019 die Kulturredaktion dieser Zeitung leitete, hat zusammen mit Christian Platz das 2017 erschienene Buch «Atlantis Basel: Kult und Kultur seit 1947» verfasst.

Wann waren Sie das letzte Mal im «Atlantis»?

Marc Krebs: Das war entweder ein Konzert von Wilde oder von Span, ich glaube noch vor Corona. Seither gehe ich seltener an Konzerte als früher. Ich muss mich wieder aufraffen.

Wagen Sie dennoch eine Einschätzung der fünf «Atlantis»-Jahre, die in Ihrem Buch nicht vorkommen?

Grundsätzlich hat das Haus alles daran gesetzt, wieder zum Konzertlokal zu werden. Es wurde intern umgebaut, aufgebaut, aber auch abgebaut – die personellen Fluktuationen waren beachtlich. Man ist also wieder am gleichen Punkt angekommen wie schon mehrfach in der Geschichte des «Atlantis».

An einem Wendepunkt, bei dem man sich wieder verstärkt der Livemusik zuwenden wollte?

Genau. Es gab beispielsweise schon 1971, also zum 25-Jahr-Jubiläum, den Moment, wo das «Atlantis» totgesagt wurde. Der Jazz zog nicht mehr, Beat war ebenfalls vorbei. Dann traten Rumpelstilz hier auf, der Mundartrock fand in Basel einen Hafen und das Lokal einen neuen Drive.

Diesen spüren Sie nun auch?

Der Wandel gehört dazu. Das «Atlantis» stand nie für Kontinuität. Diesem Aspekt bleibt es treu. Aber ich tue mich schwer, dem «-tis» nun etwas vorzuwerfen, denn in den jüngsten Jahren gab es so viele Einflüsse von aussen. Der Stillstand war für einmal nicht selbstverschuldet.

Nun scheint in Sachen Corona das Gröbste aber bewältigt.

Ja. Und das «Atlantis» hat gerade jetzt eine Riesenchance: Die Kuppel gibt es nicht mehr oder noch nicht wieder. Und das Sommercasino nehme ich zumindest als Konzertlokal nicht wirklich wahr. Das «Atlantis» könnte eine Konzertinsel im Grossbasel sein.

Ist es das nicht?

Ganz scheint das nicht geglückt. Das hat unter anderem mit der Sichtbarkeit zu tun. Aktuell spielt sich im «Atlantis» beispielsweise eine beachtliche Konzertwoche ab. Nur bekommt man das nicht wirklich mit. Weder in der Stadt noch in den sozialen Medien.

Auch das Jubiläum wurde kaum beworben.

Das stört mich nicht, mir sind Inhalte lieber als runde Zahlen. Aber 75 Jahre sind in diesem Business schon unglaublich! Das «Atlantis» hat die meisten Kultclubs überlebt. Und das, obschon es – der Name ist Programm – immer wieder dem Untergang geweiht war.

Ausser in den Glanzjahren.

Ja, an die Erfolge der Siebziger- und Achtzigerjahre wird man auch nie mehr anknüpfen können. Allein schon, weil seither in Basel sehr viel neue Konkurrenz entstanden ist. Subventionierte Konkurrenz, muss ich betonen. In meinen Augen tut man dem aktuellen «Atlantis» unrecht, wenn man ihm Versäumnisse vorwirft. Dann sollte man zuerst vergleichen, mit welchem Budget etwa die Kaserne operieren darf.

Die Berner Mundartrocker (links Dänu Siegrist, Mitte Polo Hofer) feierten im Basler Atlantis Heimspiele. Archiv Dänu Siegrist / BLZ

Also machen die aktuellen Betreiber alles richtig?

Die Parterre-Gruppe betreibt fast 20 Lokale, das hat den Vorteil, dass man das «Atlantis» vielleicht auch etwas querfinanzieren kann. Aber es hat auch einen Nachteil: Dem «Atlantis» fehlt ganz klar ein Gastgeber oder eine Gastgeberin. Das ist entscheidend!

Es fehlt das Gesicht?

Ja, es bräuchte wieder einen Eddie Cassini, der von morgens bis abends vor Ort ist. Heute frage ich mich: Wer ist denn eigentlich das «Atlantis»? Wobei auch andere Lokale dieses Problem haben.

Was schlagen Sie vor?

Mehr Lokalbezug! Und mehr spannende Acts für die junge Generation. Für meinen ältesten Sohn, er ist 23-jährig, gab es bislang keinen Grund, ins «Atlantis» zu gehen. Das erachte ich als sehr gefährlich.

Weil das Publikum überaltert?

Ja. Die Babyboomer, also die mit dem «Weisch no?»-Faktor, die werden das «Atlantis» als Konzertlokal in den nächsten Jahren nicht mehr am Leben halten.

Müsste das Haus konsequent einen Strich unter die eigene Geschichte ziehen?

Nein. Bei einem solchen Bruch lauern drei Gefahren: Erstens ist die ältere Generation immerhin noch bereit, für ein Konzert Eintritt zu bezahlen. Zweitens ist der Mythos des «Atlantis» so gross, man müsste ihn noch viel stärker ausspielen. Drittens weiss ich es nicht besser als alle anderen.

Sie sprechen den Mythos an. Wie würden Sie diesen zelebrieren?

Das fängt im Kleinen an: Ich würde die Geschichte stärker hochleben lassen im Lokal, mit Fotos und Plakaten. Da haben schliesslich so grosse Namen gespielt. Das Lokal am Klosterberg ist ein Ort, den man als Tourist gesehen haben sollte.

Und gleichzeitig soll das Programm verjüngt werden?

Ja, aber mutig. Es macht keinen Sinn, einen 22-jährigen Blueser zu holen – egal wie gut der sein mag. Die Alten kennen den nicht und die Jungen fühlen sich davon nicht abgeholt. Slams, Trap, Hip-Hop, Indie – was die Jüngeren hören und erleben wollen, sollte auch auf der «-tis»-Bühne Platz finden. Da muss Leben rein.

War die Musik im «-tis» früher denn immer besser?

Keinesfalls! Es sind damals neben grossartigen auch immer schlechte Acts aufgetreten. Aber das spielte keine so zentrale Rolle, denn das «Atlantis» war ein Szenetreffpunkt und ein Sehnsuchtsort.

Das ist vorbei?

Das Nachtleben ist ins Kleinbasel abgewandert, und daran ist das «Atlantis» nicht schuld. Aber mit dem entsprechenden Programm könnte man gegensteuern. Und mit einer klareren Struktur.

Struktur?

Das beginnt damit, dass ich schon gar nicht weiss, wann das «Atlantis» eigentlich geöffnet ist. Regelmässige Zeiten wären enorm wichtig, um wieder ein Stammpublikum zu generieren. Feste Gefässe und wiederkehrende Abende ebenfalls.

Verwässern Gastveranstalter wie Offbeat, Groove Now oder Baloise Session die Handschrift?

Das denke ich nicht, die bringen ja ein eigenes Publikum ins Haus. Entsprechend schade finde ich, dass die BScene nicht auch im «Atlantis» stattgefunden hat. Und warum gibt’s kaum Album-Taufen im «-tis»? Warum findet die RFV-Versammlung im Humbug statt und nicht hier? Wo ist das Netzwerk? Auch deswegen muss ein Gastgeber her.

Sie bringen sich fast schon selber ins Spiel.

(lacht) Mich hätte das vor zehn Jahren vielleicht gereizt. Aber Prioritäten verschieben sich im Leben. Entsprechend unfair ist es, dem Lokal vorzuwerfen, dass es nicht mehr den Stellenwert hat wie vor 20, 30 oder 40 Jahren. Und noch was anderes hat sich massiv verändert.

Nämlich?

Längst sind es nicht mehr die anderen Clubs, die dem «Atlantis» die Besuchenden abgraben, sondern Netflix und Konsorten. Ich merke es an mir selber: Die Pandemie hat mich auf meinem Weg zur Couchpotato ein gutes Stück vorangebracht. Der Lockdown war für viele von uns eine sehr verlockende Ausrede für den vorzeitigen Ausgangsruhestand. Trotzdem mache ich mir keine Sorgen ums «Atlantis». Es hat schon mehrfach bewiesen: Todgeweihte leben länger.

Buch: Marc Krebs und Christian Platz: «Atlantis Basel: Kult und Kultur seit 1947», 2017, Christoph-Merian-Verlag

Konzert zum Jubiläum: Nicole Bernegger & Band, Atlantis, Samstag, 30. April.

www.parterre.net

