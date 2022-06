Ausstellung Performancekunst im Museum Tinguely: Alles andere als tote Hose Das Museum Tinguely widmet sich mit «Bang Bang» den performativen Künsten. Ein Grossprojekt mit Holschuld. Stefan Strittmatter 07.06.2022, 18.30 Uhr

Japan im Kopf: Das Zürcher Duo Porte Rouge. zvg/Peter Trachsel

Das bunte Beinkleid liegt am Boden, obschon es mit den rund drei Metern Länge prädestiniert wäre, an einer Wand präsentiert zu werden. Dass sich das aus ­Zürich stammende Künstlerduo Porte Rouge gegen eine Hängung entschieden hat, hat zwei pragmatische Gründe. Zum einen sei das Kleidungsstück ein «Rohstoff», wie Joa Iselin und Christoph Ranzenhofer sagen. Dieser komme bei ihren Performances regelmässig zum Einsatz. Zum anderen verfüge das Museum Tinguely, in dem das Duo bis zum 26. Juni zwei Räume bespielt, über keine Leitern.

Roland Wetzel, der Direktor des Hauses, nutzte diese Vorlage für eine Wortspielerei: «Es gibt in unserem Haus leider mehr Leiter als Leitern.» Ob es sich beim fehlenden Utensil nun um eine schwer vorstellbare Tatsache oder um einen Insiderwitz handelte, blieb am gestrigen Presserundgang offen. Sicher ist, dass es in «Bang Bang», dem im und um das Museum Tinguely stattfindenden Ausstellungsprojekt zum Themenkomplex Performance, sonst an wenig fehlen wird. Während elf Wochen findet unter der Leitung von fünf ­Kuratorinnen eine Myriade an Talks, Konferenzen, Videovorstellungen, Führungen und natürlich Performanceauftritten statt. Schon eine oberflächliche Nennung dieser Programmpunkte nahm am Dienstag 90 Minuten in Beschlag.

Hilfsmittel, um das Flüchtige einzufangen

Nun liegt es in der Natur der ­performativen Kunst, dass sie sich nur bedingt mit musealen Ansprüchen vereinen lässt. Das Flüchtige einer Performance lässt sich nur mit Hilfsmitteln konservieren. Dies sind zuweilen Dokumentationen aus dem Entstehungsprozess, ab und an Fotos des Auftritts und in den meisten Fällen Videos.

2700 Arbeiten sind aktuell in ­digitalisierter Form in der begleitenden Mediathek archiviert. Und es sollen fortlaufend mehr werden, wie Isabelle Beilfuss vom Museum Tinguely sagt: «Während der gesamten Ausstellungsdauer sind Dokumentationsteams im Einsatz, um die laufenden Performances einzufangen.»

Die Geschichte der schweizerischen Performancekunst

So viel Material will natürlich auch geschaut werden. Deshalb stehen in den Ausstellungs­räumen Bildschirme mit ausgewählten Beiträgen sowie Computer mit der Möglichkeit zum Browsen – auch mit Zufallsgenerator –bereit. Dies alles mit dem Anspruch, die Geschichte der schweizerischen Performancekunst möglichst flächendeckend abzubilden. Ein erster Anlauf im Museum Tinguely vor nunmehr sechs Jahren sei ein vergleichsweise «subjektiver Ansatz» gewesen, so Roland Wetzel. Hier habe insbesondere der feministische Blickwinkel gefehlt.

Vom subjektiven Blick wird aber auch «Bang Bang» nicht loskommen, zumal ein Projekt diesen Umfangs auch eine grosse Holschuld seitens der Besuchenden voraussetzt. Der Blick ins Online-Programm lohnt sich, denn hier wird viel geboten. Nichts also mit tote Hose.

«Bang Bang – translokale Performance Geschichte:n»

Museum Tinguely. Bis 21. August. www.tinguely.ch