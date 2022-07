Offspace Basel: Louise Bourgeois und Brice Marden im Hebel 121

Hebel 121 Grosse Kunst an der Hebelstrasse: Art-Rekordhalterin Louise Bourgeois im Basler Offspace Mit «Entgrenzter Raum II» schlägt der Kunstraum Hebel 121 einen Bogen von Basel über Japan zu Louise Bourgeois, Brice Marden, Bruce Nauman und Jasper Johns. Dominique Spirgi Jetzt kommentieren 04.07.2022, 05.00 Uhr

Gerda Maise betreibt die kleine Galerie. Neben ihr «Hartbeatdrawng 24 hours Tokyo» des Japaners Sasaki Makoto. Kenneth Nars

Schon von aussen wird der Blick durch das grosse Schaufenster an der Hebelstrasse 121 von einer rund ein mal zwei Meter grossen Zeichnung angezogen. Mit roter Tinte scheint hier jemand mit klitzekleinen Buchstaben einen ganzen Roman aufs Blatt geschrieben zu haben. Stimmt nicht ganz, erklärt Gerda Maise nach Betreten des Raums. Der Titel des Werks, «Hartbeatdrawing 24 hours Tokyo» führt schliesslich auf die richtige Spur. Der japanische Künstler Sasaki Makoto hat in minutiöser Arbeit eine 24-Stunden-Phase seines Herzschlags aufgezeichnet.

Es gibt weitere Bilder respektive Drucke in diesem und im daneben liegenden Raum, die auf ebenso hintergründig einnehmende Art mit Schriftbildern spielen – und die von Künstlerinnen und Künstlern von Weltruhm stammen, die man in einem Offspace im St.-Johann-Quartier nicht vermuten würde.

Kunstaustausch im «öffentlichen Wohnzimmer»

Aber bleiben wir kurz bei Gerda Maise. Sie ist Teil des Betreiberpaars des Kunstraums, der die Adresse Hebel(strasse) 121 als Namen trägt. Jeweils samstags setzt sich Maise ab 16 Uhr in ihr «öffentliches Wohnzimmer», wie sie sagt. Auf dem Tisch stehen Gläser, eine gekühlte Flasche Weisswein, Wasserkaraffen und kleine Snacks, als wäre an jedem Samstag Vernissage.

Maise empfängt mich mit grosser Herzlichkeit und beginnt gleich mit dem Erzählen. Das ganze Projekt habe indirekt und direkt mit den Künstlerfreundinnen und -freunden aus Japan zu tun, sagt sie. Der Basler Künstler Daniel Göttin und sie – ebenfalls als Künstlerin tätig und in der Ausstellung präsent – unterhalten seit 1997 Kontakte mit den Kolleginnen und Kollegen aus Japan.

Seit der Eröffnung des Ausstellungsraums 1998 in einer ehemaligen Bäckerei habe man deren Werke regelmässig ausgestellt. Ganz im Sinne des Kunstaustausches, der das Konzept von Hebel 121 ist.

Parallelen zum Kunstmuseum Basel

Nun aber zu den gezeigten Stars: Schräg gegenüber der filigranen Herzschlag-Zeichnung hängt ein in düsteren Grautönen gehaltener Druck mit dem quasi gespiegelten plakativen Schriftzug «Face». Man muss kein grosser Kunstkenner sein, um dieses Werk dem US-Konzeptkünstler Bruce Nauman (*1941) zuzuschreiben.

An der Hebelstrasse: Bruce Nauman und Brice Marden. Kenneth Nars

Erst auf den zweiten Blick fällt einem die kleine Radierung «Homely Girl, A Life» von Louise Bourgeois auf – ja, der Louise Bourgeois (1911–2010), deren «Spider»-Plastik an der Art Basel mit einem Verkaufspreis von 40 Millionen Dollar neulich alle Rekorde geschlagen hatte. Und die noch im Frühling mit einer grossartigen Ausstellung im Kunstmuseum Basel gefeiert wurde. Ihr hier gezeigtes Werk ist ganz anders als die grosse unheimliche Spinne: Es zeigt einen jungen Blütenspross, der aus einem geknickten Ast mit einer ausgewachsenen Blüte spriesst – so zumindest meine Interpretation.

Eine weitere Brücke zum aktuellen Ausstellungsprogramm des Kunstmuseums lässt sich auch im Nebenraum schlagen. Dort hängen über eine Ecke des Raums hinweg sechs Radierungen von Brice Mardens Zen-Studien «Cold Mountain Series». Es sind wunderbar kontemplative Strichmuster, die ebenfalls an Schriftbilder erinnern. Weitere Werke aus dieser Serie sind in der aktuellen Ausstellung «Brice Marden – Inner Space» im Kunstmuseum zu sehen.

Auffällige Parallelen seien Zufall

Die auffälligen Parallelen zum Ausstellungsprogramm im Kunstmuseum seien reiner Zufall, beteuert Maise. «Entgrenzter Raum II – Schrift und Bewegung» sei Teil einer schon seit längerer Zeit geplanten Ausstellungsserie in Zusammenhang mit dem Kunstraum Oktogon in Bern der Kunstsammlerfamilie Oberholzer. Dort fand vor zwei Jahren die erste Ausstellung der kleinen Serie statt.

«Wir vermittelten ganz im Sinne des Austausches den Kontakt zu unseren Künstlerfreunden aus Japan, dafür durften wir Werke aus der Berner Sammlung für unseren Part der Ausstellungsreihe auswählen», sagt Maise. Das sei zu einer Zeit geschehen, als die genannten Ausstellungsprojekte des Kunstmuseums Basel noch nicht bekannt gewesen seien.

Lohnender Abstecher ohne Kaufabsicht

Wie so oft kommen schliesslich auch in der aktuellen Ausstellung im Kunstraum Hebel 121 Künstlerinnen und Künstler aus Basel zu ihrem Auftritt. Da sind – in aller Unbescheidenheit – auch Werke der Hausherrin und des Hausherrn zu sehen, die aber auf stimmige Weise mit den Werken der Kunstpersönlichkeiten aus Japan und den USA korrespondieren. So zum Beispiel die «Fadenzeichnungen» von Gerda Maise, die wie dreidimensional vergrösserte Ausschnitte aus dem Hartbeat-Werk des Japaners Sasaki Makoto wirken.

Oder das Bild «Flourish» des im Jahr 2020 viel zu früh verstorbenen Basler Künstlers Markus Raetz. Zu sehen ist eine schwarze Hand, die eine verschlungene rote Linie durch die Luft zieht. So könnten auch die Hartbeat-Aufzeichnung oder die Zen-Studien von Brice Marden entstanden sein.

Die ausgestellten Werke sind übrigens käuflich. Preis nach Absprache heisst es bei den meisten. Doch auch ohne Kaufabsichten lohnt sich ein Abstecher in den Kunstraum Hebel 121.

«Entgrenzter Raum II», bis 6. August jeweils samstags, 16 bis 18 Uhr oder nach Vereinbarung. www.hebel121.org.

