Museum Tinguely widmet Filmpionier Lavanchy-Clarke Ausstellung

Ausstellung Bewegte Blicke auf Altbasel: Das Museum Tinguely stellt den Mann vor, der das Kino in die Schweiz brachte Das Museum Tinguely holt das frühe Kino zurück und stellt den Schweizer Filmpionier und Unternehmer François-Henri Lavanchy-Clarke vor.

Der Basler Barfüsserplatz um 1903. zvg/Fondation Herzog

Mit seinem wilden Blick unter dem langen, resolut zurückgekämmten Haarschopf muss er einiges an Charisma ausgestrahlt haben. Der Westschweizer François-Henri Lavanchy-Clarke (1848–1922) war auf so manchem Geschäftsfeld engagiert, zudem Philanthrop, Filmimpresario und Selfmademan mit viel Sinn für Eigenwerbung. Von der Schweiz aus vertrieb er etwa den ersten Kinematografen, handelte mit Seife, Schokolade und Automaten – als Multitalent zwischen herkömmlichem Handel und technologischem Wandel.

Nun widmet das Museum Tinguely dem schillernden Filmpionier und Geschäftsmann eine sehenswerte Ausstellung. Sie bilde nur einen kleinen Ausschnitt einer langjährigen Forschungsarbeit, sagt Gastkurator Hansmartin Siegrist, der auch einen Dokumentarfilm zum Thema gedreht hat. Lavanchy-Clarke könne als die wichtigste Persönlichkeit der neueren Schweizer Mediengeschichte gelten. Jedenfalls erkannte er als einer der Ersten, dass sich eine neue Filmtechnik für ein grosses Publikum durchzusetzen begann.

«Für den lieben Gott und ‹Sunlight›-Seife»

Lavanchy-Clarke ist heute beinahe vergessen. Warum? Der vor dem Ersten Weltkrieg aufkommende Nationalismus behinderte seine internationalen Geschäfte. Mit seiner Umtriebigkeit sei er zudem oft angeeckt, sagt Siegrist: «Er war eine schwierige, undurchschaubare Person. Er galt als der, der für den lieben Gott wie auch für ‹Sunlight›-Seife missionierte.» Gerne liess er sich zwar als Familienmensch ablichten, war aber dauernd mit Plänen und Erfindungen quer durch Europa unterwegs. In seinem allerersten Film zeigte er seine Familie beim Waschtag in einem Genfer Vorgarten.

Vom Leben des Filmpioniers hat das Kuratorenteam um Siegrist manches ans Licht gebracht: In eine kinderreiche Winzerfamilie im waadtländischen Morges geboren, studierte Lavanchy-Clarke in der Chrischona-Mission bei Basel und betätigte sich früh als Fotoamateur. Im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 als Sanitäter und Seelsorger im Einsatz wurde er verletzt und später als preussischer Spion verdächtigt. Von der Mission aus reiste er nach Ägypten und sammelte Geld für das Rote Kreuz und internationale Blindenhilfswerke, förderte die Brailleschrift und liess Sehbehinderte in Werkstätten Bürsten herstellen.

Lavanchy-Clarke wirbt für die Schuhbürsten seiner Blindenateliers. zvg/Fondation Herzog

Zudem begann der umtriebige Westschweizer, «Sunlight»-Edelseife, Suchard-Schokolade und selbst konstruierte Verkaufsautomaten für Warenhäuser und Bahnhöfe zu verkaufen. Erfolglos bastelte er an einem Bildtelefon für Hörbehinderte. Eine 1898 in Olten eröffnete eigene Seifenfabrik scheiterte nach kurzer Zeit.

Zwischendurch verhandelte Lavanchy-Clarke mit Bankiers und Geldgebern und drehte Filme von Umzügen und Volksfesten – die Schweiz sollte als Touristenland möglichst gut dastehen. Dabei griff er zuweilen zu grobem Product-Placement, obwohl die ins Bild gesetzte Seifenwerbung, da unscharf, manchmal kaum zu erkennen ist.

Erste Schweizer Konzession für den Kinematografen

Doch vor allem war Lavanchy-Clarke als früher Investor und Promotor des bewegten Bildes auf Achse. Nur an der passenden Technik, um die Bilder bestmöglich zum Laufen zu bringen, wurde in jenen Jahren noch herumgetüftelt. Für die Filmtechnik – wie notabene auch für Schusswaffen und Nähmaschinen – war eine Methode gefragt, mit der sich eine laufende Mechanik jeweils für kurze Zeit anhalten lässt.

Zugutekam dem Filmpionier der Kinematograf der Gebrüder Lumière in Lyon, für den er die erste Schweizer Konzession erwarb, um ihn in die ganze Welt zu vertreiben. Das bahnbrechende Gerät, das mit fünf Kilo schon recht kompakt war, liess sich als Kamera wie als Projektions- und Kopiergerät nutzen. So konnte Lavanchy-Clarke seine Filmaufnahmen dem Publikum gleich wenig später vorführen – von der Basler Fasnacht, einem Umzug in Interlaken oder von der Landesausstellung 1896 in Genf.

«Belle Époque» zwischen Tradition und Aufbruch

Die Ausstellung im Museum Tinguely rückt die oft verklärte «Belle Époque» um 1900 – eine Umbruchzeit, die auch in der Schweiz so manches veränderte – dem Publikum multimedial näher: Die damalige Schweiz zwischen Tradition und Aufbruch wird detailliert geschildert, auf Bildschirmen, Fotos, Animationen, Kameramodellen und Papierdokumenten wie Briefen und Karten. Durch eine VR-Brille lassen sich in der Ausstellung sogar Blicke auf ein dreidimensionales Altbasel werfen.

Nach Heirat und gesellschaftlichem Aufstieg, familiären Schicksalsschlägen und unternehmerischen Tiefs zog sich Lavanchy-Clarke ab 1904 nach Cannes zurück, wo er vor genau 100 Jahren starb. Noch im Alter testete er ein neues Verfahren für Farbdias und brachte damit die ersten farbigen Fotos zustande.

Schon als Kind habe er vor einer Laterna magica von fernen Ländern und Abenteuern geträumt, heisst es. Und als später die ersten Filme in der Schweiz liefen, meinte er, dass er sogar das Reisen überflüssig gemacht habe – er war es ja, der die Bilder vor den Leuten vorbeiziehen liess.

«Kino vor dem Kino: Lavanchy-Clarke, Schweizer Filmpionier», Museum Tinguely, bis 29. Januar 2023. Geöffnet: Di bis So, 11 bis 18 Uhr. www.tinguely.ch

