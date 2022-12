Christopher Lehmpfuhl in Arlesheim: Malerei bei Wind und Wetter

AUSSTELLUNG Christopher Lehmpfuhl malt unter freiem Himmel und mit dem Finger auf der Leinwand Schwelgen in dicken Farbmassen: Das Forum Würth in Arlesheim zeigt ausdrucksstarke Grossformate des Berliner Malers Christopher Lehmpfuhl. Christoph Dieffenbacher Jetzt kommentieren 17.12.2022, 05.00 Uhr

Die Dynamik der Ansichten lassen manchmal sogar die Perspektiven schwanken, wie etwa bei «Schlossplatz» von 2020. Forum Würth, Pro Litteris

Schroff und wuchtig türmt sich der Watzmann auf, Bayerns mächtiges Bergmassiv. An der Nordsee ist nach einem Sturm eine grosse Pfütze vom Meer auf die Strasse geschwappt. Ein gelbes Rapsfeld stürzt wie ein Wasserfall zu einem Teich herab, um den sich knorrige Eichen aufrecht halten. Daneben Brachland in der deutschen Hauptstadt mit viel freien Flächen und Baustellen, als ob der Krieg gerade erst zu Ende wäre.

Von diesen aufgewühlten, unruhigen Natur- und Stadtansichten geht eine starke Dynamik aus, sie lässt sogar manchmal die Perspektiven schwanken. 35 Grossformate in Öl des Berliner Malers Christopher Lehmpfuhl sind derzeit im Forum Würth in Arlesheim zu sehen. Ausgewählt aus der Sammlung der Firma Würth und ergänzt durch Leihgaben des Künstlers.

Dicke Ölfarben von Hand auf die Leinwand

Lehmpfuhls Arbeitsweise ist unverwechselbar: Er malt im Freien, bei Sonne und Regen, Wind und Wetter, zu jeder Tageszeit. Er schleppt seine Leinwände und Ölfarben eigenhändig mit. Als Student nahm er dazu noch sein Fahrrad, später ein Kleinfahrzeug.

Lehmpfuhl malt im Freien. zvg

Die körperliche Präsenz wird durch seine unorthodoxe Malweise noch verstärkt: Lehmpfuhl malt nicht mit dem Pinsel, sondern bringt die pastose, dickflüssige Ölfarbe von Hand reichlich und direkt auf die Leinwand auf, wo er sie mit den Fingern weiter verteilt und modelliert. Wie Filme über den Künstler zeigen, arbeitet er dabei rasch und mit sicheren Bewegungen. Nicht nur seine Latexhandschuhe, auch die Arbeitskleider und das Transportgerät überziehen sich nach und nach mit dicken Farbschichten.

Die Malerei wird bei Lehmpfuhl zum körperlichen Akt und gleichzeitig zum Gefühlserlebnis: «Meine Bilder sind quasi erlebte Natur.» Wie die früheren Freilichtmaler des Impressionismus begibt er sich mitten in sein Motiv und setzt sich seiner Umgebung aus. «Orte des Geschehens», wie er sie nennt, sind Berge, Meeresküsten und Lavaebenen ebenso wie städtische Strassen und Plätze. Nicht zufällig entstehen so auch Rundum-Ansichten und mehrteilige Werke.

Das Reisen und die Spielarten des Lichts

Was er in einer Landschaft erlebe, versuche er «mit allen Sinnen aufzunehmen und in Malerei zu verwandeln», sagt Lehmpfuhl, immer auf der Suche nach der ursprünglichen Natur. Aus der Nähe verwandeln sich die realistisch-figurativen Landschaften in abstrakte Formen: Die dick aufgetragene Farbe formt kleinste Reliefs mit Bergen und Tälern, Lichtpunkten und Schatten. Selten bleiben einzelne reale Sandkörner oder Blätter hängen.

Himmel, Sonne, Wolken: Eine wichtige Rolle spielen beim Pleinair die Lichtstimmungen in der Natur. Man soll «einen Ort weniger an seinen Wahrzeichen als an seinem Licht erkennen», sagt Lehmpfuhl. Wer sich – wie er – oft in unbekannte Landstriche begibt, erlebt die vielfältigen Spielarten des Lichts differenziert: Seine Werke entstehen auch meist auf ausgedehnten Reisen. Es heisst, er gehöre zu den am häufigsten reisenden Malern in der zeitgenössischen Kunst.

Der Watzmann (2008) ist bei Lehmpfuhl schroff und wuchtig. Forum Würth, Pro Litteris

Lehmpfuhl, 1972 in Berlin geboren und aufgewachsen, reiste bereits als Teenager mit seinen Eltern in den USA, Mexiko und Neuseeland. Nach der Ausbildung an der Berliner Hochschule der Künste wurde er Meisterschüler von Klaus Fussmann und galt zeitweise als Shootingstar. Seine Arbeiten kamen rasch auf den Kunstmarkt und in Privatsammlungen. Seiner besonderen Malweise ging er auch schon in der Schweiz nach: In Basel etwa stellte er Leinwand und Farbkessel beim Münster auf.

Schlossneubau in Berlins «neuer Mitte»

Die Berliner Ansichten in der Ausstellung setzen sich mit der Aktualität der sich ständig verändernden Grossstadt auseinander. Beinahe dokumentarisch verfolgt der Bilderzyklus «Die neue Mitte» den so umstrittenen wie langwierigen Neubau des alten Berliner Schlosses, für den der Palast der Republik aus DDR-Zeiten abgerissen wurde. Es war, so der Künstler, «mein künstlerischer Beitrag zur Wiedervereinigung».

Nach den grossflächigen Landschaften und Stadtansichten findet sich schliesslich auch ein ganz anderes, privates Werk. Im Zyklus «Neue Heimat» verarbeitete der Künstler in kleineren Schwarz-Weiss-Bildern den Tod seiner Eltern, die kurz nacheinander starben. Er malte sie im Atelier nach Fotos aus Familienalben, die in der Ausstellung ebenfalls zu sehen sind: Mutter und Vater bei der Arbeit, die Grosseltern mit einem Brotwagen in den Kriegsjahren.

Auch hier drückt der Künstler Gefühle aus. Doch an die Stelle der schwungvollen, dramatischen Geste sind Erinnerungen und stille Trauer getreten.

Zwischen Pathos und Pastos: Christopher Lehmpfuhl. Forum Würth, Arlesheim. Bis 29. Oktober 2023.

www.forum-würth/arlesheim.ch

