Fotografie Starke Frauen im Fokus: Wie eine Ausstellung in Liestal dem Menschsein nachspürt Im Dichter- und Stadtmuseum Liestal erzählt eine Porträtserie aus dem Alltag junger Bolivianerinnen.

Kuratorin Maria Magdalena Moser in ihrer Ausstellung in Liestal. Kenneth Nars

Von einem entsagenden Leben auf dem Land scheint ihr gezeichneter Blick zu erzählen – und schweift wehmütig an uns vorbei. Von dem Portrait der bolivianischen Haushälterin weg folgen wir der Bitte der Kuratorin, den Raum erneut über die Treppe zu betreten. Auf diese Weise entfalte sich die Wirkung von Luca Zanettis Fotografien im Dachstock des Dichter- und Stadtmuseums Liestal auf treffendere Weise, meint Maria Magdalena Moser.

Das lächelnde, ungeschminkte Gesicht einer jungen Bolivianerin eröffnet den Rundgang durch die Sonderausstellung. Die Haare zurückgekämmt und feine Lachfältchen um die Augen, hält sie ihren Säugling im Tragetuch. «Zeig, wie geht es dem Baby?», fragen ihre Freunde, als die Studentin ihren Säugling zum Unterricht mitbringt, wie wir aus der Legende erfahren.

Der inzwischen 4-Jährige sei ihr Patenkind, erzählt Autorin Moser, die mit jeder der porträtierten Frauen persönlich verbunden ist. Aus dieser Nähe erklären sich die gezielte Blickführung und die textuellen Interpretationshilfen, die als Leinwanddruck oder lose im Raum ausgestellt sind. Moser möchte die Geschichten der Frauen verstanden und ihre Stimmen gehört wissen.

Die von der evozierten Intimität lebende Porträtserie, die ein Dutzend Frauen im Alter von zwölf bis 71 in ihrem alltäglichen, oft ambivalenten Dasein als Haushaltsarbeiterinnen zeigt, funktioniert als bildgebender Teil des gleichnamigen Buches «Unsere Kraft trägt uns voran».

Geben und Nehmen

Dieser Kraft nachzuspüren habe die vierfache Baselbieter Mutter und Primarlehrerin zu der fünfjährigen Recherchearbeit in ihrer Wahlheimat verleitet, erklärt sie. Die Mitbegründerin des Trägervereins Trenzando, der Anlaufstelle für Hausarbeiterinnen, arbeitet der Bildung von Opferrollen entgegen. Eine reziproke Beziehung käme dabei zum Ausdruck, betont sie und erzählt von einem zwölfjährigen Mädchen, das mit seiner Arbeit der jüngeren Schwester die Schulbildung ermöglicht.

«Ihr habt nämlich etwas Fundamentales, was uns fehlt – eure lebensbejahende Kraft», habe sie damals den Bolivianerinnen, die sich gerne dazu bereit erklärt hätten, ihre Geschichte zu erzählen, gesagt. «Das Gehörte auszuhalten war am schwersten», betont Moser, die in den 90er-Jahren zum ersten Mal Jahre im südamerikanischen Land verbrachte.

Universelle Fragen zu Mensch- und Frausein

«Das Land und seine Menschen liessen mich nicht mehr los», meint Moser, beeindruckt von der Stärke der Frauen, die mit Missbrauch und Ausbeutung konfrontiert waren. Moser, die sich in den Themenbereichen der Frauen wiedererkannt hat, schafft einen neuen Zugang zum Frausein, in dem sie Alltagssorgen nachzeichnet und den Zwiespälten aus Ausbeutung und Hoffnung zuhört.

«Das sind Fragen, die uns alle betreffen», betont Moser, zeigt uns ein Mutter-Sohn-Porträt, dessen Hintergründe sie bis heute erschüttert, und erzählt: Bereits als Schwangere habe die junge Bolivierin bis zum neunten Monat im Haushalt ihrer Arbeitgeber arbeiten müssen. Ihren Sohn, der wohl an einer Autismusspektrumsstörung leide, habe die junge Mutter während der Arbeit nicht anständig betreuen dürfen, obwohl sie wegen des Kindes weniger verdiente. Sie sei eine liebevolle Mutter, weiss Moser und fügt an: «Dabei war ihre Kindheit die Hölle.»

Sie führt uns vor das Porträt einer älteren Frau mit langen Zöpfen und müden Augen. «Früher waren die Señoras richtig böse», liest Moser vor und zeigt dann zum Bild eines ebenso erschöpft wirkenden Mädchens. Sie bekomme einfach nicht genug Schlaf, erzählt die Protagonistin.

«Auf dem Feuer kochen, Schafe hüten, Kartoffeln pflanzen, schlachten»

Von ihrer Señora bis zur schieren Ohnmacht zur Arbeit gezwungen, bei der Rückkehr zu ihrer Familie keinerlei Rückhalt erhalten, habe sie erst später von einer Arbeitgeberin die Liebe erfahren, die ihr fehlte, weiss Moser und bedauert: «Vieles hat sich in den 60 Jahren leider nicht getan.»

Auf dem Land aufgewachsen und in die Stadt zur Arbeit abgewandert, fühlten sich die Mädchen oft zerrissen, meint Moser und zeigt uns zwei Schwestern, die in ihrem Elternhaus auf dem Bett sitzen – die Ältere posiert in einer traditionellen Tracht mit ihrem Smartphone. Die Jüngere staunt ungläubig. «Im Dorf wirkt sie sehr modern», meint Moser und zeigt uns das gleiche Mädchen in städtischer Kleidung bei der Arbeit in einem wohlhabenden Hause.

Von ihrer Arbeitgeberin werde sie als unwissend belächelt – dabei könne sie unglaublich viel: «Auf dem Feuer kochen, Schafe hüten, Kartoffeln pflanzen, schlachten.» Diese Zerrissenheit zwischen Tradition und Moderne manifestiert sich nicht nur in den Frauen-Gesichtern, sondern auch in deren Umgebung – einsame, karge Schafweiden, Stadtfluchten und Hausflure. Abendsonne auf dem Gesicht einer jungen Frau, die Augen halb geschlossen, als sei da eine Spur Hoffnung.

