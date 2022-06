Ausstellung Der Reiz der Imperfektion: In der Kunsthalle Basel tanzen die Würmer Die mexikanische Künstlerin Berenice Olmedo zerlegt mit ihren Skulpturen gesellschaftliche Normen. Mélanie Honegger 10.06.2022, 05.00 Uhr

Berenice Olmedo: «Hic et Nunc», 2022. zvg / Philipp Hänger

Sind es Kondome, die da von der Decke hängen? Mal sauber und transparent, mal vergilbt und dreckig wirken die Kunststoff-Gebilde der mexikanischen Künstlerin Berenice Olmedo auf den ersten Blick wie gigantische Präservative, frisch ausgepackt oder nach Gebrauch achtlos entsorgt.

Natürlich hat Kunsthalle-Direktorin Elena Filipovic kurz vor dem Start der Art Basel keine Verhütungsmittel in die prächtigen Altbauräume ihrer Institution aufhängen lassen. Vielmehr setzt sie mit Berenice Olmedo auf eine hierzulande noch unbekannte Künstlerin, deren Werke irritieren und erst durch Verständnis für deren Entstehung ihre ganze Wirkung entfalten.

Aus überfahrenen Hunden Seife hergestellt

Olmedo (geboren 1987 in Oaxaca, Mexiko) setzt sich in ihrer Kunst mit der Imperfektion des Menschen auseinander. Jedes Lebewesen befindet sich in ihren Augen auf einem «spectrum of disability», entspricht körperlich mehr oder minder einer bestimmten Norm, ohne je die Perfektion zu erreichen. Der Mensch komme nicht auf die Welt und beherrsche seinen Körper, «alles muss gelernt werden», erzählt die Künstlerin bei einem Rundgang.

Der Sinn für marginalisierte Gruppen der Gesellschaft ist tief in Olmedos Arbeit eingeschrieben. Das geht weit übers Menschliche hinaus – und ist bei weitem nicht so lieblich, wie es klingt. Wie makaber die Auseinandersetzung mit vernachlässigten Wesen sein kann, bewies sie mit einem Kunstprojekt, das sie von 2012 bis 2015 durchführte. Sie sammelte die Überreste überfahrener Strassenhunde ein und fertigte daraus Kosmetik, Kleidungs- und Möbelstücke.

Das Leben von Patientinnen eingehaucht

Für ihre aktuelle Ausstellung recherchierte Olmedo im Archiv einer Reha-Klinik, das Abgüsse von Stümpfen nach Amputationen aufbewahrt. Von diesen Körperformen fertigte sie schliesslich eigene Abgüsse an, überzog sie mit Silikon und kombinierte sie miteinander. Die wurmartigen Gebilde krümmen und strecken sich ungleichmässig – so unbeholfen wie menschliche Gliedmasse, wenn sie sich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder bewegen können. Olmedo haucht ihren Skulpturen das Leben von Patientinnen und Patienten ein. «Leticia, Alejandra» oder «Andrés, David» heissen sie – wie die Amputierten, deren Körperformen nun in einem Kunstwerk vereint werden.

Die hautähnliche Silikonhülle, die die einzelnen Skulpturen umgibt, dürfte gerade junge Gäste in der Ausstellung zum Anfassen animieren, warnt Filipovic das Kunsthallen-Personal beim gemeinsamen Rundgang. «Wir müssen darauf achten, dass niemand dieser Versuchung nachgibt.» Schliesslich befindet sich im Innern jedes Silikonwurms eine sensible Technik, die dafür sorgt, dass sich die Körper bewegen.

Eine Allegorie auf die Gesellschaft

Berenice Olmedo: «Alêtheia», 2022. zvg / Philipp Hänger

So merkwürdig anziehend die Objekte auch sind, so wenig wird beim ungeschulten Blick darauf erkenntlich, dass es sich um Gebilde handelt, die dem Menschen nachempfunden sind. Im zweiten Ausstellungsraum wird das Körperliche fassbarer: Wie zerbrechliche Torsos wirken die Skulpturen, die Olmedo mit Stangen alter Spitalbetten an die Wand angebracht hat. Sie sind durchlöchert, immobil – und so durchsichtig wie alle anderen Gebilde hier auch.

Wer die Skulpturen betrachtet, sieht durch sie hindurch. Genau diesen Blick wollte die Künstlerin mit ihrer Arbeit einfangen. Ihre Werke sind eine Allegorie auf unser Zusammenleben, aufs geschickte Ausblenden von Menschen am Rande der Gesellschaft. Olmedo bringt sie ins Hier und Jetzt.

Berenice Olmedo, Hic et Nunc.

Kunsthalle Basel, bis 18.9.

www.kunsthallebasel.ch