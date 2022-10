Galerie Gagosian: Richard Artschwager-Ausstellung in Basel

Ausstellung Eine Abwaschbürste als Ausrufezeichen: Richard Artschwager, ein Grenzgänger in der Kunst Die Galerie Gagosian zeigt Objekte, Bilder und Zeichnungen des bekannten US-Künstlers Richard Artschwager (1923–2013). Christoph Dieffenbacher 04.10.2022, 05.00 Uhr

Richard Artschwager: «Exclamation Point (Yellow)», 2001. zvg/Rob Mckeever

Mitten im Eingangsraum steht ein grosses, knallgelbes Ausrufezeichen aus Plastikborsten, das einer überdimensionierten Abwaschbürste gleicht. Betrachten lässt sich das an Pop- und Minimal-Art erinnernde Objekt von zwei breiten, mit Kissen gepolsterten Holzsesseln aus. An der Wand hängt eine Kohlezeichnung, die eine grosszügige, wohl bäuerliche Küche darstellt: ein Kamin, ein langer, einfacher Holztisch, grobe Bodendielen, etwas Essgeschirr.

«Exclamation Point (Yellow)» (2001), «Chair/Chair» (1990), «The Kitchen» (1971) – die Werke sind offensichtlich vom häuslichen Alltag inspiriert und leicht zugänglich. Rasch lassen sich inhaltliche Zusammenhänge zwischen Bürste, Sesseln und Küchengeräten herstellen. Nicht unbedingt augenfällig ist, dass die Werke in ihrer Unterschiedlichkeit aus dem Atelier ein- und desselben Künstlers stammen.

Ein Grenzgänger zwischen Kunstgenres und Medien

Richard Artschwager zählte zu jenen eigensinnigen Grenzgängern in der Kunst, die sich nicht einfach vereinnahmen lassen. Einer eindeutigen Zuordnung verweigerte er sich immer wieder: «Ich wollte eine Skulptur fürs Auge und eine Malerei zum Anfassen machen», sagte er. Offen wechselte er zwischen Genres und Medien, Objekten und Malerei und experimentierte dabei mit allerlei Stoffen und Materialien. Zum Beispiel erscheint in der Galerie verstreut mehrfach dieselbe schwarze, zeichenhafte Form («blp», 1967–2013) – als eine Markierung, die mittels einer Schablone direkt auf die Wand gesprüht wurde.

Der US-Amerikaner Artschwager, Sohn eines Deutschen und einer jüdischen Ukrainerin, wurde erst auf Umwegen zum Künstler: Nach Naturwissenschaftsstudium, Militärdienst in Deutschland, einem Job als Babyfotograf und dem Besuch einer Kunstschule stellte er in New York zunächst einfache Möbelstücke her, die er verkaufte. Später entwickelte er daraus künstlerische Objekte – eigenständige bildhauerische und malerische Werke, die sich heute weltweit in Sammlungen und Museen befinden.

Faserplatten aus Zuckerrohr statt Leinwände

Einer der spezifischen Stoffe, die Artschwager regelmässig verwendete, ist Celotex: grobkörnige Faserplatten aus Zuckerrohrabfällen, mit denen sonst Gebäude verkleidet werden. Seit Mitte der 1960er-Jahre setzte er dieses raue Material statt Leinwand als Malgrund ein. Celotex würde ihm das Zeichnen von Hand erleichtern, schrieb er in einer Notiz. Wegen seiner groben Struktur erlaube ihm dieser Stoff, «aus einer grösseren physischen und mentalen Distanz zu arbeiten». Als Vorlagen nutzte der Künstler auch Zeitungsfotos, die er in einem Rastersystem vergrösserte und in hyperrealistische Bilder verwandelte.

Viele der mit Kohle oder Acrylfarbe auf Celotex aufgetragenen Bilder sind in zurückhaltend-unspektakulärem Schwarz-Weiss und Grau gehalten. Etwa das Werk «T.W.M.D.R.B.» (1987), das in die Länge gezogene Gegenstände zeigt: Tisch, Fenster, Spiegel, Tür, Teppich und Korb verlieren sich in der Tiefe einer Landschaft auf surreale Weise. Dieselben sechs Objekte hatte der Künstler in mehreren Vorstudien mit wechselnden Variationen und Perspektiven festgehalten.

Im letzten Raum der Ausstellung kehren dann überraschenderweise die Farben zurück – erstmals wieder seit dem gelben Fragezeichen am Anfang. In seinem wenig bekannten Spätwerk nahm sich Artschwager in einer Reihe von Pastellzeichnungen die Gegenden New Mexicos vor, wo er seine Teenagerjahre verbracht hatte. Es sind warme und helle Landschaftsbilder, ruhige Aussenräume mit weitem Horizont: Als ob sich der Künstler im hohen Alter wieder an seine Jugendzeit erinnerte.

Richard Artschwager

Gagosian Basel, Rheinsprung 1, Basel.

Bis 15. Oktober 2022. Geöffnet Dienstag–Samstag, 10–18 Uhr.

www.gagosian.com/locations/rheinsprung-basel