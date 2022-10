«Entartet», geraubt, gekauft? Basels Antwort auf Bührle

Ausstellung «Entartet», «geraubt» – oder doch rechtens gekauft? Das Kunstmuseum Basel stellt Sammlungswerke auf den Prüfstand Nach Zürich mit Bührle und Bern mit Gurlitt arbeitet nun das Kunstmuseum Basel seine Geschichte auf. Mit den Ankäufen «entarteter Kunst» und der Sammlung von Curt Glaser birgt diese zwei Kapitel, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Anna Raymann Jetzt kommentieren 20.10.2022, 18.57 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marc Chagalls «La Prise (Rabbin)» (1923-1926) erhielt unter dem NS-Regime den Stempel «entartet». Kunstmuseum Basel / Martin P. Bühler. ProLitteris

Diese Madonna ist eine Erscheinung. Sich rekelnd – irgendwo zwischen wach und schlafend – wird sie, einst geschaffen von Edvard Munch, das Basler Ausstellungspublikum betören. Oder die «Tierschicksale» von Franz Marc, die längst mit dem Kunstmuseum verbunden scheinen.

Beide Werke sind Glanzstücke der Sammlung, ihr Weg dorthin ist jedoch kriegsbeschattet: Munchs «Madonna» wurde 1933 bei einer Auktion in Berlin erstanden, Franz Marcs «Tierschicksale» sechs Jahre später, 1939, bei einer Auktion in Luzern.

Die «Tierschicksale» (1913) von Franz Marc ist heute eines der Hauptwerke zur Moderne im Kunstmuseum Basel. Kunstmuseum Basel / Martin P. Bühler

Zu sehen sind sie heute in den Ausstellungen «Der Sammler Curt Glaser» und «Zerrissene Moderne» im Kunstmuseum Basel. Die zwei Schauen öffnen ein Zeitfenster, in der Kunst nicht einfach Kunst war: Sie entsprach der Ideologie der Nationalsozialisten oder war «entartet». Sie war «international verwertbar» oder gehörte zum «unverwertbaren Rest», zu nichts mehr nütze als Feuerholz. Sie war teure Wertschrift oder die letzte Lebensversicherung.

Endlich eine Würdigung für Sammler und Sammlung

Es ist eine Zeit, die Schweizer Museen lange nur zu gern im Dunkeln liessen. In Zürich ist man sich über der Sammlung des Waffenfabrikanten Emil G. Bührle nach wie vor uneinig, ob sich darin Raub- oder Fluchtkunst befindet. In Bern nahm man sich Gurlitts belastetem Erbe an, ein Kunsthändler, der im Auftrag des NS-Regimes wirkte (zu sehen in der vorbildlich aufbereitenden Bilanz-Ausstellung).

Der Fall Curt Glaser in Basel ist anders, aber nicht weniger brisant.

Curt Glaser verlor 1933 seinen Direktionsposten in der Kunstbibliothek Berlin. bpk / Willy Römer

Glaser war kein Nazi-Kollaborateur, sondern Verfolgter. 1933 verlor er seinen Direktoren-Posten an der Kunstbibliothek in Berlin. Noch im selben Jahr (und nicht lange nach dem Tod seiner ersten Frau) liess er grosse Teile seiner umfassenden Sammlung versteigern. Das grösste Konvolut erstand Kunstmuseums-Direktor Otto Fischer.

Es umfasst 200 Arbeiten auf Papier von Munch (die «Madonna»!), Matisse, Oskar Kokoschka, aber auch alter Meister. In den Ausstellungsräumen spiegeln sie heute zusammen mit Leihgaben aus New York, Hamburg oder Köln sauber aufgeschlüsselt das Leben und Wirken eines einflussreichen Kunstkenners.

Die betörende Madonna (1895/1902) von Edvard Munch. Kunstmuseum Basel / Martin P. Bühler

Warum aber verkaufte Glaser die Werke: Um die Ausreise – die Flucht gar – aus Deutschland zu ermöglichen? Oder doch, weil ihn die Trauer um seine kurz zuvor verstorbene Frau dazu verleitete?

Die Ausstellung selbst ist das Ergebnis der Verhandlungen über diese Fragen. Sie gehört zum Kompromiss, auf den sich die Parteien einigten. Curt Glaser, über Jahre mit der Stadt und dem Kunstmuseum verbunden, bewarb sich 1938 auf den Posten des Museumsdirektors, hatte aber gegen Georg Schmidt das Nachsehen.

Grosse Kunst geraubt – und gerettet

Georg Schmidt wiederum legte den Grundstein für die zweite der parallelen Ausstellungen. Diese zeigt das System, das hinter dem Einzelschicksal Glaser steckt. Das Regime, das den Sammler aus seiner Heimat trieb, entschied per Gesetz darüber, wie Kunst zu sein hat: «rein» und «völkisch», jedenfalls nicht explizit und unbändig. Wer in expressionistischer, dadaistischer, surrealistischer, kubistischer oder fauvistischer Manier, wer mit jüdischer Biografie den Pinsel schwang – fabrizierte «entartete» Kunst.

Wie Marc Chagall, der den Rabbi beim Studium porträtierte. Wie Paula Modersohn-Becker die Frauen malte, wie Frauen eben aussehen. Wie Ernst Barlach, der einen Schutzengel nach dem Antlitz der ebenfalls verfolgten Grafikerin Käthe Kollwitz formte.

Blick in die Auktion der Galerie Fischer während der Versteigerung von Marc Chagalls «La Prise (Rabbin)», Luzern 1939. Gotthard Schuh, Fotostiftung der Schweiz

Diese und 18 weitere Werke erwarb Georg Schmidt 1939 rund um die berüchtigte Auktion in Luzern. Hier versuchten die Nationalsozialisten aus dem selbst betiteltem Schund Profit zu schlagen. Das Kunstmuseum und andere internationale Häuser erstanden hier künftige Hauptwerke ihrer Sammlungen der Moderne. Die Ausstellung erzählt diese Geschichte exemplarisch. Listen, Quittungen und Briefe über Preisverhandlungen und lassen sich durchblättern. Und von Raum zu Raum staunt man mehr, wie das kurze Wörtlein «entartet» derart unverfroren über dieses breites Panoptikum der Kunstgeschichte gestülpt werden konnte.

Oskar Kokoschka: Die Windsbraut, 1913 Kunstmuseum Basel / Fondation Oskar Kokoschka. ProLitteris, Zürich Paula Modersohn-Becker: Selbstbildnis als Halbakt mit Bernsteinkette II, 1906 Kunstmuseum Basel Pablo Picasso: La Famille Soler, 1903 Musée des Beaux-Arts – La Boverie, Lüttich / Succession Picasso. ProLitteris Elfriede Lohse-Wächtler: Lissy, 1931 Privatsammlung Städel Museum Frankfurt am Main Emil Nolde: Vorabend (Marschlandschaft), 1916 Nachlass des Künstlers / Kunstmuseum Basel Georg: Schrimpf: Mädchen am Fenster (Am Morgen), 1925 Kunstmuseum Basel

Der Sammler Curt Glaser bis 12.2. Zerrissene Moderne bis 19.2. Kunstmuseum Basel

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen