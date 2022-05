Brice Marden Am Münster gescheitert, nun ausgestellt: Das Kunstmuseum Basel widmet sich einem alten Bekannten Er sollte einst neue Glasfenster für das Münster gestalten: Das Kunstmuseum Basel zeigt den 83-jährigen US-Künstler Brice Marden. Christoph Dieffenbacher 13.05.2022, 05.00 Uhr

«Window Study II (for Basle Munster, 1983)» des amerikanischen Künstlers Brice Marden im Kunstmuseum in Basel. Georgios Kefalas/Keystone

Durch das Bild ziehen sich dicke Linien, die sich wie Pflanzen oder Schlangen ihren Weg durch den Raum suchen – oft über den Rand hinaus, ihm folgend oder daran anstossend, um wieder umzukehren und sich eine neue, verschlungene Bahn zu suchen. Das Ganze wirkt fliessend und bewegt, aber fragil.

So etwa lässt sich das monumentale Gemälde «The Muses» aus dem Spätwerk von Brice Marden beschreiben. Die gemalten Bewegungen auf dem Bild könnten jenen eines «in Bernstein gefangenen Insekts» ähneln, wie der US-Künstler einmal erläuterte. Das Kunstmuseum Basel hat Marden eine Ausstellung mit gut 100 Werken auf Papier gewidmet, die, mit acht grösseren Gemälden ergänzt, eine Art späte Retrospektive der letzten 50 Jahre bildet.

In europäischen Museen seit längerem nicht mehr gezeigt, stelle er einen der grossen noch lebenden Künstler aus den USA dar, sagt Direktor und Ausstellungskurator Josef Helfenstein. Sein Werk stehe zwar «noch immer etwas schräg in der Landschaft», folge aber seinem eigenen, konsequenten Weg.

Kunstmuseum-Direktor Josef Helfenstein vor dem Kunstwerk «Post and Lintel (1984/2019)» von Brice Marden. Georgios Kefalas/Keystone

Geboren 1938 in Bronxville (NY), galt Marden in den 1960er- und 1970er-Jahren als Star der New Yorker Kunstszene. Zeitweise arbeitete er als Assistent von Robert Rauschenberg und wurde später von Jasper Johns inspiriert, dessen Werk er als junger Museumswärter kennen gelernt hatte.

Einen frühen Namen schuf er sich mit grossen, monochromen Tafelbildern, die Marden mit Ölfarbe und Bienenwachs bemalte. Und abwechselnd wurde er auf dem internationalen Kunstparkett der Minimal Art, Pop-Art und dem abstrakten Expressionismus zugeordnet.

Fernöstliche Kalligrafie und Malen mit Zweigen

Mardens Name verblasste, als er sich zurückzog, viel reiste und, angeregt und fasziniert von fernöstlicher Kunst und Kultur, auf einfache, natürliche Formen setzte. Waren es zuvor meist abstrakte Farbgitter und Formserien, entwickelte er sein Werk bis zur absoluten Reduktion.

Fernöstliche kalligrafische Schriftzeichen verbanden sich mit natürlichen Formen. So malte der Künstler zuweilen mit Zweigen, die er in Tusche getunkt hatte, um seine Bewegungen einfliessen zu lassen und die Reflexion zu unterlaufen.

Dass das Kunstmuseum Basel nun – nach 1993 und 2007 – den New Yorker Künstler zum dritten Mal zeigt, ist kein Zufall: Marden und die Stadt verbindet eine etwas getrübte gemeinsame Geschichte, die schon einige Zeit zurückliegt.

Kurz erzählt: 1978 gewann Marden einen Wettbewerb für neue Chorfenster des Münsters, die er in langer, intensiver Beschäftigung mit der Stadt entworfen hatte. Die Scheiben waren als Schenkung einer privaten Stiftung gedacht. Doch nach einer öffentlichen Kontroverse lehnte die Kirchensynode die Entwürfe des US-Künstlers ab.

Das Scheitern in Basel als Zäsur

Einige der Skizzen zu den nie realisierten Münsterfenstern zum Thema Licht sind in der aktuellen Ausstellung zu sehen. Doch trotz des Scheiterns des Projekts bedeuteten jene Jahre eine Zäsur in Mardens Schaffen, sagt Helfenstein, was sich in den äusserst farbenreichen «Window Paintings» zeige. Jedenfalls: «Der Künstler hat sich gegenüber Basel nie nachtragend gezeigt.» Die Skizzen und Studien zu den nie realisierten Münsterscheiben wanderten indes in die Sammlung des Kunstmuseums.

Marden ist bekannt dafür, sehr langsam zu arbeiten. Ihn beschäftige heute die Fragilität unseres Planeten Erde ebenso wie die gegenseitige Abhängigkeit aller Lebewesen, erklärt Helfenstein. Die Zeichnungen, die er oft in grösseren Serien anfertige, halte der Künstler für ebenso wichtig wie seine Bilder.

Diese Arbeiten auf Papier seien Räume, die «den Geist und die Erfahrung eines bestimmten Ortes widerspiegeln» – sie könnten auch für die Vorläufigkeit und Unfertigkeit allen künstlerischen Tuns stehen.

«Brice Marden. Inner Space»

Kunstmuseum Basel, Neubau, bis 28. August 2022. Vernissage am 13.5., 18.30 Uhr, in Anwesenheit des Künstlers.

