Comiczeichnerin Catherine Meurisse im Cartoonmuseum Basel

Comic-Künstlerin Catherine Meurisse: «Bei Charlie Hebdo bin ich nur gerannt» Das Cartoonmuseum Basel widmet dem 41-jährigen Ausnahmetalent aus Frankreich eine umfassende Retrospektive. Eine Annäherung an eine starke Frau.

Rahel Empl 07.11.2021, 15.30 Uhr

Catherine Meurisse (41) sagt, die Ausstellung in Basel erlaube ihr einen neuen Blick auf ihr Schaffen. Zvg

Vielleicht wird es ihr für einen Spaziergang nach Riehen reichen, in den paar Tagen, die sie in Basel weilt. Dem aktuellen Lebensstil von Catherine Meurisse würde ein Fussmarsch in der Natur vollends entsprechen. «Früher bin ich nur gerannt, der Tagesaktualität hinterher», sagt die 41-Jährige. Die Französin gehört zu den bekanntesten – und produktivsten – französischen Comiczeichnerinnen der Gegenwart. Ein Stern auf der internationalen Bühne, umarmen ihre Pressezeichnungen und Graphic Novels doch ein Spektrum, das breiter nicht sein könnte; von Politischem über ­Literatur, Kunst bis hin zu Autobiografischem.

Erst kürzlich erfuhr Meu­risse eine besondere Würdigung: Sie wurde zum Mitglied der Abteilung Malerei der französischen Akademie der bildenden Künste ernannt, dies als erste Comiczeichnerin überhaupt. Und nun sitzt sie in einem Raum des Cartoonmuseums Basel, mit französischer Nonchalance und einer Aura, die so viel Positives versprüht. Très sympa.

Heute sind ihre Zeichnungen sanfter, weniger nervös

Eine Auswahl von Coverstorys von Catherine Meurisse, die sie bei «Charlie Hebdo» gezeichnet hat. Nicole Nars-Zimmer

Das Museum widmet ihr eine umfassende Retrospektive; erstmals werden im deutschsprachigen Raum Originalzeichnungen aus allen Werken von Meurisse gezeigt, inklusive Coverstorys der Satirezeitschrift «Charlie Hebdo», wo Meurisse zehn Jahre lang zeichnete, aber auch Skizzen und Storyboards. Anette Gehrig, Museumsdirektorin und Kuratorin der Ausstellung, sagt: «Uns ist wichtig zu zeigen, wie aufwendig die Vorarbeiten ihres Schaffens sind.» Zwei Jahre lang wurde die Ausstellung vorbereitet, in engem Austausch mit der Künstlerin. Und diese zeigt sich nun glücklich ob der Szenografie in alten und modernen Räumen: «Sie erlaubt mir einen neuen, anderen Blick auf meine Arbeit, der zum Nachdenken anregt.»

So habe sie etwa festgestellt, dass ihre Zeichnungen in den frühen Jahren – während ihres Studiums an der National School of Decorative Arts in Paris – sehr dicht, laut und vollgepackt mit Text waren. «Heute sind sie sanfter, weniger nervös.»

Nach dem Attentat den Rhythmus verlangsamt

In den vergangenen fünf Jahren geriet die Schönheit der Natur ins Zentrum der Arbeiten von Meurisse, etwa in «La légèreté» (2016), aber auch im aktuellsten Werk «La jeune femme et la mer» (2021). Kein Zufall, vielmehr ein bewusstes Zuwenden, um eine beispiellose Katastrophe zu verarbeiten: Meurisse gehörte dem Team von «Charlie Hebdo» an, als auf dessen Redaktion am 7. Januar 2015 ein ­islamistisch motivierter Anschlag verübt wurde, der zwölf Todesopfer forderte. Meurisse entging dem Attentat nur knapp.

Der Tag sollte in ihrem Leben und ihrer Karriere einer Zäsur gleichkommen. So hörte sie auf, tagesaktuelle politische Arbeiten zu zeichnen, und widmete sich fortan vor allem längeren Graphic Novels. «Ich habe meinen Rhythmus verlangsamt», sagt sie.

«Bei ‹Charlie Hebdo› musste ich schnell sein, getrieben von einem gewissen Zorn. Die ganze Woche hindurch. Dann kam das Attentat, und in diesem Zustand des Traumas habe ich nach Schönheit gesucht, um die Lebenslust wiederzufinden.»

Sie musste aufräumen, dafür brauchte sie Ruhe. Und Zeit, um beobachten zu können. Nachdem Meurisse in die Ästhetik der okzidentalen Natur eingetaucht war und zu neuem Lebenswillen gefunden hatte, wagte sie einen grossen Schritt in die Ferne, nach Japan, um sich fernöstlicher Kunst und Philosophie zu widmen, vor und nach der Katastrophe, konkret dem verheerenden Supertaifun Hagibis (2019). Dieser hatte die Landschaft vor Ort nachhaltig verändert, ja verwüstet, ähnlich wie das Attentat es mit Meu­risses Seele gemacht hat.

Die Natur steht im Vordergrund: Zeichnung aus Catherine Meurisses jüngstem Graphic Novel, «La jeune femme et la mer». Zvg

So erstaunt es nicht, dass in «La jeune femme et la mer» ihre Wahrnehmung der japanischen Landschaft, die sich durch den Taifun verändert hat, im Vordergrund steht, auf Papier gebracht mit ihrer ganz eigenen poetischen Bildsprache. Und wie so alles bei Meurisse ist auch dieses feinsinnige Werk durchwoben von einem exquisitem Humor, der ihr eigen ist. Diesen hat sie nicht verloren, obschon sie vom Leben – wenn auch nur innerlich – gezeichnet ist.

Catherine Meurisse: «L’Humour au sérieux», bis 13. März 2022 im Cartoonmuseum Basel, St. Alban-Vorstadt 28. www.cartoonmuseum.ch