Kunstmuseum Basel: «Der Tote Christus im Grab» auf Konfrontation

Ausstellung Kunstmuseum Holbein und Dostojewski: Ein Rätsel, in Stein gemeisselt Vor 500 Jahren schuf Hans Holbein d. J. «Der Tote Christus im Grab». 300 Jahre später wird der russische Schriftsteller Fjodor Dostojewski geboren. Anlässlich dieses doppelten Jubiläums hat das Kunstmuseum Basel eine Präsentation an alter Stätte eingerichtet – und die Ausstellung hat wider Erwarten so gar nichts Morbides. Sie regt vielmehr zu fast schon abenteuerlichen Spekulationen an. Rahel Empl 26.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Der Tote Christus und seine Wirkung» wird im ehemaligen Holbein-Saal im ersten Obergeschoss des Hauptbaus des Kunstmuseums noch bis Ende Januar 2022 gezeigt. Jonas Hänggi

«Sein aufgedunsenes Gesicht ist mit blutigen Wunden bedeckt und sein Aussehen ist schrecklich. (...) Das Ganze ist einem wirklichen Leichnam so unheimlich ähnlich, dass ich nicht gerne mit diesem Bilde allein in einem Zimmer wäre.» Anna Grigorjewna Dostojewskaja dürfte es nochmals ordentlich durchgeschüttelt haben, als sie diese Zeilen im August 1867 niederschrieb.

Wenige Tage zuvor hatte sie auf der Durchreise nach Genf mit ihrem Mann, dem russischen Schriftsteller Fjodor Michailowitsch Dostojewski, das Kunstmuseum in Basel besucht. Und dort das höchst beengend wirkende Werk «Der Tote Christus im Grab» von Hans Holbein d. J. aus dem Jahr 1521 zu Gesicht bekommen. Während Dostojewskaja sofort in den nächsten Saal flüchtete, blieb ihr Mann «wie versteinert» vor dem Bild stehen, ja er stieg sogar auf einen Stuhl, um es noch näher sehen zu können.

Der Museumsbesuch des Paares fiel in eine Zeit, in der der Schriftsteller seinen dritten Roman «Der Idiot» (1868/1869) vorbereitete. Die Visite in Basel sollte daraufhin an fünf Stellen im Buch ihre Spuren hinterlassen; Dostojewski deutet in verschiedenen Passagen Hans Fries' «Die Enthauptung Johannes des Täufers», der besagte Leichnam Christi von Holbein sowie die Dresdener Madonna an.

Diese Werke werden nun bis Ende Januar 2022 im ursprünglichen Holbein-Saal des Basler Kunstmuseums mit einschlägigen Textstellen aus dem Roman konfrontiert – es ist eine Rückkehr an historische Stätte. Anlass ist ein Doppel-Jubiläum: Einerseits entstand Holbeins Christus vor 500 Jahren, andererseits wurde Dostojewski vor 200 Jahren in Moskau geboren. Ergänzt wird die Ausstellung mit historischen Fotografien.

Reformatorisch – oder eben doch nicht?

Von Links kommt der Bruch: Mit dem Gemälde wird der Glaube bestärkt, in den Textpassagen Dostojewskis (links im Bild) wird moniert, man könne ob diesem Anblick den Glauben verlieren. Jonas Hänggi

Wer die Ausstellung besucht, dürfte sich bald inmitten einer grossen Ambivalenz wiederfinden. Mehr noch, die Konfrontation von Gemälde und Textstellen sorgt für einen veritablen Clash der Ansichten. Bodo Brinkmann, der die Ausstellung kuratierte, hat dazu indes eine klare Meinung, wie er im Gespräch mit der bz sagt: «Dostojewski liegt meines Erachtens furchtbar falsch.» In seinem Roman lasse der Schriftsteller den Fürsten Rogoschin beim Betrachten des Gemäldes - einer Kopie desselben - sagen, vor diesem Bild könne manchem der Glaube verloren gehen.

Diese Aussage gab daraufhin Interpretationen Raum, die das Gemälde oft als reformatorisch deuteten. «Ich aber bin zutiefst davon überzeugt, dass dem nicht so ist», sagt Brinkmann. «Der Auftraggeber des Gemäldes, Bonifacius Amerbach, blieb Zeit seines Lebens altgläubig. Im Übrigen hatte die Reformation damals Basel noch gar nicht erreicht.» Und weiter:

«Vielmehr hielt Hans Holbein als einer der ersten den Moment zwischen Grablegung und Auferstehung fest, das war ein absolutes Novum damals.»

Auch mit der Beschreibung aus Dostojewskajas Tagebuch, die ihr Mann in seinem Roman verwendet, hat Brinkmann Mühe. «In einem empathischen Moment der Autosuggestion dürfte in den Köpfen des Paares ein Bild des Gemäldes entstanden sein, das gar nicht der Wahrheit entspricht. Ich sehe kein aufgedunsenes oder entstelltes Gesicht, die Wunden sind auch gar nicht blutig.»

Aber das sei eben das Faszinierende an dieser Gegenüberstellung von Dostojewski und Holbeins Gemälde, so Brinkmann weiter: «Es findet ein spürbarer Bruch statt. Mit dem Gemälde wird der Glaube bestärkt, mit Dostojewskis Textpassagen kippt das Ganze dann.» Es zeige auch, dass sich der Schriftsteller nicht für die Kunstwerke per se interessierte, sondern für das, was sie auslösten. Mit Ekphrasis, der klassischen Kunst der Bildbeschreibung, hätten diese Textstellen rein gar nichts zu tun.

Das grosse Rätseln um Korrekturen – und ein Lösungsansatz

Auf der Infrarotreflektografie wird deutlich: Holbein übermalte die letzte römische Ziffer «I» mit demselben Pigment, das er für die umgebende Fläche benutzte, also im Zuge der Fertigstellung des Werks. Jonas Hänggi

Für die Jubiläumsausstellung «Holbein und Dostojewski. Der Tote Christus und seine Wirkung» im Kunstmuseum Basel wurden digitale Röntgen- und Infrarotaufnahmen des Gemäldes angefertigt, welche die Ausstellung abrunden. Beide Aufnahmen können direkt unter dem Gemälde betrachtet werden. «In der Medizin ist diese Technik kein Novum, jedoch in der Gemäldeuntersuchung,» berichtet Brinkmann. Im Gegensatz zu früher seien die Aufnahmen nun rasterfrei - und deren Qualität bahnbrechend.

Die Aufnahmen bieten eine in der Tat tiefer gehende Betrachtung des Gemäldes. So ist etwa zu sehen, dass Holbein ursprünglich ein gewölbtes Wandgrab malte und dieses erst später in eine rechteckige Form brachte. Insbesondere die Infrarotreflektografie zeigt, dass der Maler mit Wahlheimat Basel seine Signatur und die Datierung als gemalte Steingravuren zuerst im unteren Bereich des Gemäldes anbrachte, diese aber im Zuge der obengenannten Korrektur übermalte und oben platzierte.

Und noch etwas springt ins Auge: Zunächst brachte Holbein die römischen Ziffern MDXXII (1522) an, übermalte das letzte «I» dann aber und machte daraus MDXXI, also 1521. Brinkmann: «Wir können nicht abschliessend sagen, warum Holbein diese Rückdatierung vornahm. Es geschah aber sicher nicht auf Initiative des Malers. Das klingt mehr nach Auftraggeber Bonifacius Amerbach.»

Archäologische Diskussionen mit Erasmus von Rotterdam

Weshalb Amerbach aber wollte, dass das Gemälde auf 1521 datiert wird, bleibe ein Rätsel. «Ein Rätsel, ausgerechnet in Stein gemeisselt.» Diese Veränderungen, so Kurator Brinkmann, müssten in letzter Minute gemacht worden sein. Eingehende Recherchen hätten jüngst ergeben, dass Auftraggeber Amerbach das Buch Bernhard von Breydenbachs mit einer genauen Beschreibung des Heiligen Grabes in der Universitätsbibliothek ausgeliehen hatte, wohl mit dem Ziel, das Gemälde möglichst authentisch zu gestalten.

«Das müssen angeregte archäologische Diskussionen mit seinem Freund Erasmus von Rotterdam über die Grablege gewesen sein,» sagt Brinkmann, und seine Augen glitzern. So kam Amberbach wohl zum Schluss, dass das Grab nicht gewölbt, sondern rechteckig gewesen sein muss, weshalb Holbein gegen Jahresende 1521 die Korrekturen vornehmen musste.

Diese Erkenntnisse seien sehr neu, sagt Brinkmann. Beweisen kann er dies alles zwar nicht, Schriftquellen dazu fehlen, weil Amerbach und von Rotterdam nur ein paar Schritte voneinander entfernt wohnten und sich so im Gespräch austauschen konnten. Schaden tut das der Ausstellung indes nicht, im Gegenteil. Nicht jedes Rätsel sollte gelöst werden; Mysterien ziehen schliesslich an. Und so bleibt die Besucherin oder der Besucher im Kunstmuseum vielleicht noch länger fasziniert vor «Der Tote Christus im Grab» stehen - wie es seinerzeit Dostojewski getan hatte.

«Holbein und Dostojewski, Der Tote Christus und seine Wirkung». Bis 30. Januar 2022, Kunstmuseum Basel, Hauptbau, erstes Obergeschoss.