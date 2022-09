Ausstellung Ein Liestaler Museum voller Selfies: Ich werde gesehen, also bin ich Die Ausstellung «Show Yourself» beleuchtet im Dichter- und Stadtmuseum Liestal das gar nicht neue Phänomen der Selfies. Tanja Opiasa-Bangerter 06.09.2022, 05.00 Uhr

Im Dichter- und Stadtmuseum Liestal sind neben eingereichten Selfies auch Selbstbildnisse von Liestaler Künstlern ausgestellt. Nicole Nars-Zimmer

Aus der Distanz einer Armlänge aufgenommen, das brausende Meer im Hintergrund und die Sturmfrisur im Vordergrund. So sieht das Selfie aus, das ein Liestaler dem Dichter- und Stadtmuseum Liestal zur Verfügung gestellt hat.

Das digitale Selbstbildnis, ein Souvenir an die vergangenen Ferien, ist nun Teil der Ausstellung «Show Yourself», die vor wenigen Tagen eröffnet wurde. Dem Aufruf des Liestaler Museums, Selfies einzuschicken, sind etliche gefolgt. Die von Museumsleiter Stefan Hess kuratierte Sonderausstellung nimmt sich einem kulturellen Massenphänomen an, das sowohl den virtuellen als auch den öffent­lichen Raum prägt.

Der Drang zur Selbstdarstellung

Dabei teilen sich das digitale Selfie, wie es täglich millionenfach mit dem Smartphone erzeugt und geteilt wird, und sein Vorgänger – das gemalte Selbstbildnis – den Drang zur Selbstdarstellung. In Liestal stehen die modernen Selfies den Selbstporträts von Otto Plattner (1886–1951) aus der Kunstsammlung der Stadt Liestal sowie von Jörg Shimon Schuldhess (1941–1992) gegenüber und regen zu einer Auseinandersetzung mit Selbst- und Aussenwahrnehmung an.

Der Wunsch, sich seinem Gegenüber entsprechend der Eigenwahrnehmung zu präsentieren, sei keine Neuerfindung des 21. Jahrhunderts, betont ­Stefan Hess. Im Rahmen der Vernissage am vergangenen Freitag zeigt der Kurator Porträts des Liestaler Dichters Carl Spitteler (1845–1924), der sich zunächst als Intellektueller und danach als nachdenklicher Student inszeniert hat. Ermöglichen es uns Porträts also, verschiedene Alter Egos zu kreieren?

Sind es etwa bei Otto Plattner nicht in erster Linie die Gesichtszüge, welche die Selbstporträts dominieren? Ganz in Manier seiner Zeit zeigt sich der Liestaler in aufrechter, stolzer Haltung und stets im Setting seines Ateliers an einer Staffelei oder mit dem Pinsel in der Hand. Seine Intention, sich als ernst zu nehmender Künstler zu inszenieren, steht im Rahmen der Ausstellung im krassen Gegensatz zu den ausgestellten Selfies, die oft mehr Schnappschüsse sind als Kompositionen.

Der Spiegel in der Hand

Allerdings erinnert Plattners Technik – er hält in der einen Hand einen Spiegel – an die sogenannten Mirror-Selfies, bei denen das Selbst spiegelverkehrt und mit prominent platziertem Handy abgebildet wird. Auch Jörg Shimon Schuldhess’ Serie ausdrucksstarker bis verstörender Selbstporträts, die den Maler in seinem Todesjahr in leidender, gequälter Pose zeigen, verwenden das Medium des Selbstporträts als Mittel zur Inszenierung.

Und doch schaffen auch die gezeigten digitalen Selfies, etwa jenes einer Wanderin im Sturm oder eines jungen verliebten Paares, einen Bezug zur Wirklichkeit und bilden in ihrer unvermittelten Präsenz eine neue Kunstform. Unmittelbar wichtig ist hier die Rückmeldung des Publikums. Erfolgt die unmittelbare Bestätigung der eigenen Präsenz im Internet doch mit der Anzahl virtueller Aufrufe oder Likes.

«Ist Glück nur Glück, wenn es geteilt wird?»

Fühlen wir uns stärker wahrgenommen, wenn 200 fremde Menschen unser letztes Selfie vor der «Mona Lisa» liken oder wenn ein paar wenige nahe­stehende Menschen unser Bild mit einem Herz-Emoji kommentieren?

Die intensive Beschäftigung mit sich selbst sei nebst dem Versuch, die Frage «Wer bin ich?» zu beantworten, auch oft ein markiertes «Ich werde gesehen, also bin ich», sagt Daniela Dill. Die an der Vernissage anwesende Basler Spoken-Word-Künstlerin betont, welch grosser Aufwand beim Selfieschiessen in Kauf genommen werde. Und dass dieses einseitige Abhängigkeitsverhältnis auch seine Gefahren berge.

Die Unbeschwertheit beginnt zu bröckeln

Denn spätestens wenn die komplexe Gedanken- und Bilderwelt, die uns einige Selfies vorgaukeln, lediglich auf der Fremdwahrnehmung anderer basiert, beginnt die Unbeschwertheit der vermeintlichen Schnappschüsse zu bröckeln. Sind dann der Sonnenuntergang in den Flitterwochen oder das Nachtessen mit Freunden an der Poolbar weniger wert, wenn sie nicht zweihundert Follower kommentieren?

«Ist Glück nur Glück, wenn es geteilt wird?», fragt sich auch Dill und schiesst mit Museumsleiter Hess ein Selfie. Dieser werde das Bild wohl gemeinsam mit anderen aus der Bevölkerung – Einsendungen seien nach wie vor willkommen – ins Archiv der Ausstellung einlesen. Denn ein Smartphone, so weiss Dill, besitze Hess nicht.

«Show Yourself. Vom gemalten Selbstporträt zum digitalen Selfie».

Dichter- und Stadt­museum Liestal. Bis 22. Januar. www.dichtermuseum.ch