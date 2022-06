Ausstellung Schöntrinken unnötig: Barocker gebechert wird in Basel nirgendwo Die Ausstellung «Schöner trinken» im Historischen Museum Basel gibt einen faszinierenden Einblick in die Kulturgeschichte des Trinkens. Thomas Brunnschweiler Jetzt kommentieren 29.06.2022, 05.00 Uhr

Trinkspiele und Scherzgefässe aus dem 17. Jahrhundert. zvg/Andreas Niemz

Noch vor dem Essen ist das Trinken das elementarste Grundbedürfnis des Menschen. Von der hohlen Hand zum Wasserschöpfen bis zum modernen Mehrwegbecher verging eine sehr lange Zeit. Der Barock bildete in der Entwicklung köstlicher und ausgeklügelter Trinkgefässe einen Höhepunkt.

Was die emblematische, ausdrucksstarke Protzsprache für die barocke Literatur, die kontrapunktische Technik Bachs für die Barockmusik und die geschwungenen Bauelemente in der Architektur, das war die meisterliche Silberschmiedekunst jener Zeit für die Tafeln der adligen und grossbürgerlichen Milieus.

Die Tatsache, dass ein Basler Sammler 235 Trinkgefässe seiner Sammlung dem Historischen Museum Basel für die Ausstellung «Schöner trinken» zur Verfügung gestellt und letzterem auch mit Quellenmaterial sowie mit Rat und Tat beigestanden hat, stellt für das Museum wie auch für das Publikum ein einzigartiges Privileg dar. Darum kann die Bedeutung dieser ästhetischen und sowohl pädagogisch wie didaktisch wertvollen Ausstellung nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Der fachlich wie illustrativ hochkarätige Katalog zur Ausstellung, herausgegeben von Sabine Söll-Tauchert, vervollständigt den Einblick in die «Schönheit des Opulenten» der barocken Trinkkultur und darf schon jetzt als Standardwerk bezeichnet werden.

Vielfalt, Glanz und Eleganz

Die kostbaren und aus ganz Europa stammenden Einzelstücke sollten mit ihrer Eleganz den Trinkgenuss steigern. Die gezeigten profanen Gefässe, die alle ihre eigene Geschichte erzählen, waren nicht nur Gebrauchsobjekte, sondern vor allem Repräsentationsgegenstände, die den Gästen Eindruck machen und die soziale Stellung des Gastgebers betonen sollten.

Es zeugte von gehobenem gesellschaftlichem Stand, wenn Besuch mit Wein, dem «Willkomm», empfangen wurde. Als «Willkomm» für Besucherinnen und Besucher der Ausstellung präsentiert das Museum eine Vitrine mit einer Epochenleiste, in der vom römischen Soldatenbecher bis zum heutigen Mehrfachbecher alle Grundformen von Trinkgefässen vorgestellt werden: Becher, Römer, Kelch, Humpen und Pokal.

Die Fokussierung auf die Privatsammlung und den Barock ermöglicht es, die Vielfalt an Techniken und Formen sowie den Ideenreichtum der Silberschmiede vorzustellen. Einige Stücke stammen aus den berühmten Schmiedestädten Augsburg und Nürnberg. Unter den Prunkstücken finden sich ein fahrbares Trinkschiff, ein Hummerscherenpokal und zwei Mühlenpokale mit Weinwunder: Oben wird Wasser hineingeschüttet, unten fliesst Wein heraus. Noch heute ist man darüber verblüfft.

Neben vielen Kleinodien der Silberschmiedekunst ist auch ein bis zu 2,5 Liter fassender Deckelhumpen für warmes Bier zu sehen. All dies gibt einen unterhaltsamen und spannenden Blick auf die Gepflogenheiten der barocken Trinkkultur frei. Nicht fehlen darf auch das Thema der Dekorelemente. Da finden sich Grotesken, Fratzen, Delfine, mythische Figuren und Putten. Neben der attraktiven Schlangenhautprägung lernt man auch andere Bearbeitungstechniken bis hin zur dreidimensionalen Reliefgestaltung kennen. Wer Lust hat, kann sich an einem Stückchen Blech selbst versuchen.

Tischzuchten und Saufteufel

Über die Trinksitten sind wir oft ex negativo in Kenntnis gesetzt. In der «Tischzucht von Wallenstein und Erzherzog Ferdinand» von 1624 heisst es: «Item nicht nach jedem Bissen trinken, alsdann man zu früh voll wird; den Humpen aber nach jeder Speise nur einmal halbert leeren, vorhinein aber den Schnauzbart und das Maul sauber abwischen.» Und: «Item und zum letzten nicht so viehisch humpiren, dass man vom Stuhl fällt, oder item nicht mehr grad weggehen kann.»

Der Schweizer Dichter Johann Wilhelm Simler gab in seiner Tischzucht von 1648 zu bedenken: «so trink auch nicht weil (solang) du noch etwas in dem mund» und «mit dreyen fingern fass die fürgesetzten speisen / das glas mit einer Hand; im trinken solt nicht pfeisen (zischen, schlürfen).»

Geistliche wetterten gegen den «Saufteufel», die Inkarnation der Sauflust. In einer Predigt schrieb Martin Luther, Deutschland sei «ein arm gestraft und geplagtes Land mit diesem Saufteufel, und gar ersäuft in diesem Laster, dass es sein Leib und Leben und dazu Gut und Ehre schändlich verzehret». Und 1551 erschien das Buch «Wider den Saufteufel» von Mattheus Friederich.

Ein reichhaltiges Vermittlungsprogramm begleitet die Ausstellung, darunter Führungen, Workshops und eine Werkstattinstallation mit fachkundiger Anleitung eines Goldschmieds an gewählten Sonntagen. Die Ausstellung ist noch bis am 29. Januar 2023 zu sehen.

Ausstellung: «Schöner Trinken», Historisches Museum Basel, bis Januar 2023.

Katalog: «Schöner trinken. Barockes Silber aus einer Basler Sammlung», Christoph Merian Verlag 2022, 368 S.

www.hmb.ch

