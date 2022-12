Diese Fotografin aus Basel will Nacktheit enttabuisieren

Ausstellung Unverhüllt auf Korsika: Basler Fotografin will Nacktheit enttabuisieren Auf den Fotos von Chantal Convertini ist oft viel nackte Haut zu sehen ­– erstmalig stellt die Basler Künstlerin nun ihre Bilder aus. Chantal Mathys Jetzt kommentieren 27.12.2022, 05.00 Uhr

Die Fotos von Korsika hat Chantal Convertini in einem Buch publiziert. Chantal Convertini / zvg

Die Basler Fotografin und Künstlerin Chantal Convertini lässt mit ihren Bildern tief blicken. Oft sind das natürliche Selbstporträts, Gruppenaufnahmen und Aktbilder, meistens analog fotografiert. Damit hat sich die 30-jährige Künstlerin insbesondere in den sozialen Medien einen Namen gemacht.

Ihre aktuelle Ausstellung in der Kulturstiftung Basel H. Geiger widerspiegelt ihre bisherigen Formate und zeigt halbnackte oder nackte Körper mit all ihren Makeln als Selbstverständlichkeit. Damit bricht sie das Tabuthema Nacktheit und präsentiert einen unverfälschten, sanfteren Blick auf den menschlichen Körper.

Das eigene Innenleben nach aussen kehren

Selbstporträts bildeten die kreativen Anfänge der gebürtigen Schaffhauserin. Ein eher zufälliger Entscheid, erklärt Convertini: «Selbstporträts sind praktisch: Du kannst sie spontan und unabhängig von anderen erstellen». Zudem sei es für sie eine Möglichkeit gewesen, Zeit mit sich selbst zu verbringen und ihren Emotionen Ausdruck zu verleihen, ihr Innenleben sozusagen nach aussen zu kehren. Das habe ihr in der Vergangenheit bereits über schwere Zeiten hinweggeholfen.

Narzisstisch oder selbstverliebt sind Selbstporträts aus ihrer Sicht nicht. «Sie sind ein mächtiges Instrument, bei dem du deine Gefühle inszenieren kannst», sagt sie. Inszeniert ist auch die intime Aktfotografie, bei der sie ihren eigenen oder fremde Körper natürlich und vollkommen nackt in Szene setzt. «Kleider verraten viel über dich als Mensch und lenken nur ab», meint Convertini.

Der nackte Körper habe hingegen etwas Zeitloses, Echtes, Natürliches. Die Fotos nachzubearbeiten ist für sie tabu, denn damit gehe die ganze Ehrlichkeit in den Fotos verloren. «Ich will nichts beschönigen oder verstecken, damit es visuell ansprechender ist», macht sie im Gespräch wiederholt deutlich.

Chantal Convertini ist Fotografin. Chantal Convertini / zvg

Natürlichkeit sei wieder stärker gefragt

Sie fordert dazu auf, den menschlichen Körper stärker zu zelebrieren – in all seinen Grössen und Kurven. Insbesondere in den sozialen Medien herrscht weiterhin ein immenser Schönheitsdruck, den sie mit ihren Fotografien vehement bekämpfen will. Die Künstlerin räumt jedoch ein: «Den Körper mit all seinen Makeln zu akzeptieren, ist schwer.»

Wie viele andere Gleichaltrige fühlte sich auch Convertini im Teenageralter unwohl in ihrer Haut. Doch je länger sie sich nackt fotografierte, desto mehr begann sie, ihren Körper zu akzeptieren. «Irgendwann war es das Normalste der Welt», erinnert sie sich.

Ihre Botschaft kommt an. So zählt die ausgebildete Kunstpädagogin inzwischen knapp 200’000 Abonnentinnen und Abonnenten auf Instagram und animiert viele junge Frauen, es ihr mit Selbstporträts und Aktfotos gleichzutun. «Generell ist wieder mehr Natürlichkeit gefragt», erklärt sich Convertini den Trend. Frauen verzichteten vermehrt auf Make-up, liessen ihre Achselhaare wachsen, verwendeten nachhaltigere Kosmetikprodukte. «Ich sehe mich durchaus als Teil der Body-Positivity-Bewegung», sagt sie.

Doch die sozialen Medien machen ihr gleichzeitig das Leben schwer: Ihre Darstellungen von Körpern werden immer wieder von Instagram zensiert und machen die Nacktheit zum Tabu. Deshalb sieht sie sich gezwungen, delikate Körperstellen jeweils vor der Publikation zu verpixeln, um ihre Community dennoch erreichen zu können.

Die inszenierte Arbeit steht für Chantal Convertini nicht im Widerspruch zur Ehrlichkeit. Laut eigener Aussage balanciert sie kontinuierlich zwischen beiden Enden. Als Fotografin ist klar, dass sie Sachen stellen, posieren und perfekte Ausschnitte auswählen muss, damit die Bilder funktionieren. Für sie ist es mithin mehr die Ehrlichkeit über die Faszination des Ästhetischen.

Generell lässt sie sich in ihrer Arbeit meistens von ihren Gefühlen treiben – ohne konkretes Ziel, aber dafür mit einem umso stärkeren Blick fürs Detail, für das Liebliche und Schöne in der Welt.

Eine Korsikawoche voll mit Aktfotos

So erging es ihr ebenfalls im Sommer 2021, als sie acht Fotografinnen, die sie zuvor grösstenteils nur aus den sozialen Medien kannte, in eine Villa auf Korsika einlud. Die Chemie stimmte auf Anhieb und innert kürzester Zeit entwickelte sich eine intensive Verbindung zwischen den Frauen. Während einer Woche fotografierten sie sich selbst und gegenseitig und die kreativen Ideen sprudelten nur so aus ihnen heraus.

Was mit den Aufnahmen nach Korsika geschehen sollte, war zu Beginn der Reise noch unklar. Am letzten Abend liess Convertini dann die Bombe platzen: Sie habe möglicherweise ein Angebot auf dem Tisch, die Bilder auszustellen. Das Resultat jener Korsikawoche ist in der Kulturstiftung Basel H. Geiger zu sehen, die Fotografien wurden zudem als Buch herausgegeben.

«Of Corse»: Kulturstiftung Basel H. Geiger, bis 12.2.

www.kbhg.ch.

