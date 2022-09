Ausstellungsreihe Drei Länder, ein Fluss: Der Rhein flutet diesen Herbst die Museen der Region Eine trinationale Ausstellungsreihe widmet sich dem Rhein in all seinen Facetten. Heute Donnerstag wird in Basel die erste Ausstellung eröffnet.

Der Weidling steht im Zentrum der Ausstellung im Hafenmuseum, an der auch Basler Wasserfahrvereine mitgewirkt haben. Roland Schmid

Das Projekt ist gigantisch: 38 Ausstellungen in Frankreich, Deutschland und der Schweiz beleuchten ab diesem Herbst den Rhein und seinen Einfluss auf Leben und Kultur in der Region. Die trinationale Ausstellungsreihe wurde vom Netzwerk Museen konzipiert, einem Verbund von Museen aus den drei Nachbarländern.

Schirmherr der Ausstellung, der eine dreijährige Vorbereitungszeit vorausging, ist der Basler Regierungspräsident Beat Jans, der aktuell auch als Präsident der Oberrheinkonferenz amtet. Heute Abend startet im Hafenmuseum die erste Ausstellung in Basel. Zeit für einen Blick auf das Angebot im Dreiländereck.

Die Schleuse bei Kembs. Keystone/Markus Stücklin

In Mulhouse bietet eine umfassende, bisher unveröffentlichte Fotografiesammlung im Musée Electropolis Einblick in die Bauarbeiten zum Wasserkraftwerk von Kembs. Die Fotografien in der Ausstellung «La centrale de Kembs. Regards de photographes (1920–1950)» zeigen bis anhin eher ­unbekannte Aspekte rund ums gigantische Kraftwerk wie etwa die Proteste gegen das Projekt. Sie ermöglichen auch einen Einblick in die Lebensrealität der 3000 Arbeitenden, die am Bau beteiligt waren.

Hauptgebäude der kaiserlichen Fischzucht in der Petite Camargue Alsacienne. Juri Junkov

Die Ausstellung «Du Rhin sauvage à la pisciculture impériale» in der Petite Camargue Alsacienne widmet sich ganz der Fischzucht. Sie gibt einen Einblick in Bedeutung und Geschichte der Zucht, und auch die historischen Gebäude der kaiserlichen Fischzucht stehen Interessierten für einen Besuch offen.

Sicht auf den Rhein bei Huningue. Kenneth Nars

Das Geschichts- und Militärmuseum in Huningue stellt in seiner Ausstellung «Vauban et le Rhin ne font qu'un!» die Festung Hüningen vor, die ab 1679 auf Geheiss von Louis XIV. vom französischen Festungsbaumeister Vauban direkt am Rhein erbaut wurde. Sie diente als militärische Sperre für das neu an Frankreich angegliederte Elsass.

Der Containerhafen in Weil am Rhein. Kenneth Nars

Im Weiler Museum für Textilgeschichte zeigt der Hüninger Photoclub du Rhin die Fotoausstellung «Am Wasser». Im Januar öffnet schliesslich die Ausstellung «Lebensader: Rhein im Wandel» im Museum am Lindenplatz. Gemälde aus der städtischen Kunstsammlung und historische Fotos von Weil am Rhein zeigen, wie sich der Rhein als Lebensraum im Laufe der Zeit verändert hat.

Im Hafenmuseum die Hauptattraktion: Basler Weidlinge. Robert Varadi

Die Ausstellung «Ave Caesar! Römer, Gallier und Germanen am Rhein» im Antikenmuseum zeigt die Bedeutung des Rheins für die Region, aber auch für Europa auf. Der Fluss war bereits in der Antike eine wichtige Handelsroute und Verkehrsachse. Im Fokus stehen zudem die politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Rheingebiet und den Hochkulturen des Mittelmeerraumes.

In der Ausstellung «Der Rhein und seine Weidlinge» im Basler ­Hafenmuseum wird derweil die Entstehungsgeschichte des Weidlings aufgearbeitet. Auch die Wasserfahrvereine beider Basel beteiligen sich an der Ausstellung.

Das Kraftwerk Birsfelden. Martin Toengi

Im Birsfelder Museum spürt die Ausstellung «Eine Insel entsteht» der Planung und dem Bau des Kraftwerks Birsfelden nach. In Exponaten und Bildern von lokalen Kunstschaffenden werden auch die durch das Kraftwerk entstandenen landschaftlichen Veränderungen thematisiert.

Das Dreiländermuseum in Lörrach widmet dem Rhein gleich zwei Ausstellungen. Den Beginn macht die interaktive Überblicksausstellung «Der Rhein», die aufzeigt, wie der Rhein Kultur und Politik in Frankreich, Deutschland und der Schweiz prägte. Grafiken und Karten zeigen auf, wie stark der Fluss genutzt, aber auch begradigt und kanalisiert wurde.

Ab März 2023 sind in der Ausstellung «Zusammen fliessen. Inspirationen zum Rhein» zudem Kunstwerke zum Rhein zu sehen, die aus der Dreiländersammlung stammen.

Rheinpanorama auf dem Hornfelsen in Grenzach. Juri Junkov

In der Ausstellung «Rheinübergänge zur Römerzeit» beleuchtet das Regionalmuseum Römervilla in Grenzach ab dem 17. September die Rheinbrücken zur römischen Zeit. Die Ausstellung, die sich auch an Familien richtet, beschäftigt sich mit Lage und Bedeutung der früheren Brücken.

Blick in die Rheinsaline Schweizerhalle. Keystone/Martin Rütschi

Im Mai 2023 startet in der Salzkammer in Pratteln die Ausstellung «Das ‹weisse Gold› und seine faszinierende Geschichte am Ufer des Rheins». Rund um das freigelegte Bohrloch direkt am Rhein, wo auch heute noch Salz gewonnen wird, gibt es die Möglichkeit, jahrtausendealte Salzblöcke anzuschauen. Zudem bietet die Saline Schweizerhalle einen neuen Rundgang durch die eigene Industrie an.

Biberspuren am Rheinufer von Kaiserstuhl. Martin Meier

Das Museum.BL begibt sich mit der Ausstellung «Am Rhein» auf Spurensuche zwischen Augst und Birsfelden. Die Ausstellung zeigt, wie der Rhein für Schifffahrt und Stromerzeugung genutzt wird, geht aber auch Spuren von Wildtieren wie Bibern, Lachsen und seltenen Vögeln nach.

Blick ins Strandbad Rheinfelden. Mario Heller

Das Fricktaler Museum präsentiert in «Rhein geschaut! Facetten des Lebens am Hochrhein» die verschiedenen Einflüsse, die der Rhein auf das Leben in Rheinfelden hat. Die Themen sind vielfältig: Von Mode über Risiken des Lebens am Fluss und den Fluss als Staatsgrenze ist alles dabei.

Das alte Kraftwerk im badischen Rheinfelden. Michael Mülli

Im Haus Salmegg im deutschen Rheinfelden setzen sich regionale Kunstschaffende ab dem 2. Oktober mit dem Thema Wasser auseinander. Die zeitgenössischen Werke in der Ausstellung «Panta Rhei(n) – Kunst am Fluss» sind sowohl abstrakt als auch gegenständlich und umfassen Malerei, Objekte, Skulpturen und Fotografien.

Das Rathaus im badischen Rheinfelden widmet sich mit «Zwei Flusskraftwerke in Rheinfelden» derweil einem Stück Technikgeschichte. 1898 eröffnete in der Stadt das damals grösste Flusskraftwerk Europas. 2011 wurde es durch das neue Wasserkraftwerk auf Schweizer Seite ersetzt.

Häuser auf der Schweizer Seite des Rheins in Laufenburg. Mathias Marx

In Laufenburg untersucht die Ausstellung «Gefahr am Fluss» im Museum Schiff die Unberechenbarkeit des Wassers. Im Fokus stehen neben katastrophalen Hochwasserereignissen auch Schiffsunglücke und gefährliche Besonderheiten des Rheins wie die frühere Stromschnelle von Laufenburg. Auch die ­akuter werdende Gefahr von Wetterextremen wird in der Ausstellung beleuchtet.