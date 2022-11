Auszeichnung Rapperin La Nefera gewinnt den Basler Pop-Preis Die Basler Rapperin wurde am Freitagabend mit dem Musikpreis im Wert von 20'000 Franken ausgezeichnet. Mélanie Honegger 18.11.2022, 22.45 Uhr

Rapperin La Nefera bei ihrem Auftritt am diesjährigen Open Air Frauenfeld. Benjamin Manser

Das Musikbüro Basel verlieh am Freitagabend den Basler Pop-Preis an Rapperin La Nefera. Ihre Musik habe «Drive», sei energiegeladen, so die Jury zu ihrem Entscheid. Zudem engagiere sich die Künstlerin stark in der Schweizer Musikszene und sei ein Vorbild für andere Kunstschaffende.